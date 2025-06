Dua Lipa lett a második brit nő, aki szólókoncertet adhatott a Wembley Stadionban

A 29 éves énekesnő 70 ezer rajongó előtt adta első stadionkoncertjét Londonban, ahol Jay Kay is színpadra lépett. A koncerten Dua Lipa visszaemlékezett arra, hogy első londoni estjén mindössze 350 ember volt rá kíváncsi.

Grandiózus show-val debütált a Wembley Stadionban Dua Lipa, aki 70 ezer rajongó előtt adta első stadionkoncertjét – írta a BBC. A 29 éves brit énekesnő kétórás fellépésén meglepetésvendégként lépett színpadra Jay Kay, a Jamiroquai frontembere is.

A Jamiroquai énekese fehér rojtos cowboykabátban és rózsaszín farmerben énekelte el 1996-os slágerét, a Virtual Insanityt. Dua Lipa a brit zene úttörőjének nevezte az énekest a közönség előtt.

Tíz év alatt kis klubokból a Wembley-be

Az énekesnő érzelmes pillanatokat élt át első Wembley-koncertjén.

Ez hatalmas mérföldkő számomra. A show kezdete óta gombóc van a torkomban

– mondta a rajongóknak. Felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt első londoni koncertjén mindössze 350 ember volt jelen, most pedig 70 ezer ember előtt állhat.

A koncert új dalával, a Training Seasonnel indult, majd olyan slágerek hangzottak el, mint a Physical, a One Kiss, a New Rules és a Levitating. A show közben Dua Lipa selfie-ket készített rajongókkal, lemezeket dedikált, sőt egy néző sálját is felhasználta színpadi öltözékének kiegészítéseként.

Dua Lipa Adele után a második brit női előadó, aki szólókoncertet adhatott a Wembley Stadionban.

A turné szombaton folytatódik egy második Wembley-koncerttel, majd Liverpoolban, azt követően pedig ismét Londonban lép színpadra, mielőtt szeptemberben elkezdődne a turné észak-amerikai szakasza.