A koreaiak annyira belemásztak a fejekbe, hogy már csiganyállal kenjük össze az arcunkat

Az elmúlt években kirobbanthatatlan a trendinglistáról minden, ami a koreai szépségápolással kapcsolatos. A beautyguruk meg vannak győződve arról, hogy a bőrápolás Szent Grálja bizony Dél-Koreában található, az ázsiai ország lakói tökéletesre fejlesztették rutinjukat. A bőrgyógyászok sem ellenkeznek ezzel, viszont felvetődik a kérdés, miért is annyival jobbak a koreai termékek, mint a nyugati világéi?

A koronavírus-járvány idején kezdett egyre népszerűbb lenni néhány koreai bőrápolási márka, majd rövid időn belül annyira sokan áradoztak rendkívüli hatékonyságukról, hogy hamar teljesen új fogalommá vált a koreai bőrápolás. Mára már a magyar piacra is betört, és a távol-keleti termékeknek köszönhetően nemcsak egy kötelező rutinként szerepel mindennapjainkban a bőrápolás, hanem egy tudatos, wellness-szerű élményt is nyújt, az énidőnk fontos része lett.

Dél-Koreában ez a rutin egy több ezer éves hagyomány, hiszen keleten már időszámításunk előtt is fontosnak tartották a megfelelő bőr- és szépségápolást, mert akkoriban is hittek abban az ideológiában, miszerint: „a gyönyörű testben gyönyörű lélek lakozik”. Púdereket készítettek rizsőrleményből, valamint pirosítót pórsáfrányból, különböző arctisztítókat őrölt mungóbabból és egyéb hidratáló krémeket növények leveleiből. Ezeket mára továbbfejlesztették, az alapirány azonban maradt: kitartanak a tiszta és természetes összetevők mellett.

A hangsúly a filozófián van

A TikTok virágkorában nem meglepő, hogy szinte naponta változnak a trendek, az emberek elsősorban impulzusok alapján vásárolnak, és többségében olyan dolgokat, amelyekre nem is feltétlenül lenne szükségük. Ahogy Kiss Dorottya Zsó, K-Beauty-szakértő is fogalmaz: „A jelenlegi piaci dinamika egyik legnagyobb kihívása, hogy megkülönböztessük a gyorsan múló hype-jelenségeket a valódi, hosszú távon fenntartható tudatos trendektől. A hype-ok világa hangzatos és sokat ígérő. A bőrben létrejövő változásokhoz ezzel szemben következetességre és időre van szükség”.

A koreaiak bőrápolás-filozófiája a hatékonyságra, az alaposságra és mindezekkel egyetemben hosszú távra épít. Céljuk, hogy a termékek révén ragyogó és egészséges bőrfelszínt kapjanak, ami azt a hatást kelti, hogy sohasem öregszik. Ahogy a K-Beauty-szakértő is mondja, ma már a korszerű bőrápolás egyik legfontosabb irányelve a bőrbarrier (a bőr legfelső rétegében található, sejtekből és lipidrétegekből álló védelmi rendszer) épségének megőrzése. Az epidermisz nem csupán fizikai védelmet nyújt a környezeti ártalmakkal szemben, hanem segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát is. Csökkenti a bőrön keresztül történő természetes vízvesztést, és részt vesz a mikrobiom egyensúlyának fenntartásában is. A koreai termékek pedig mind támogatják ebben a bőrt.

A szakember kiemelte, hogy

a bőrápolási rutin megtervezésekor a cél nem a minél több aktív hatóanyag alkalmazása, hanem a fiziológiás igényekhez igazodó, tudatos rétegzés és a barrierfunkció tiszteletben tartása.

A szakmailag megalapozott bőrápolás tehát nem az aktuális trendek követéséről, hanem a bőr ökológiájának és regenerációs képességének támogatásáról szól. Vagy legalábbis kellene szólnia.

Világbajnok hatóanyagok

Nagy különbség van a koreai és a nyugati világ bőrápolási termékeinek hatóanyagai között, ugyanis míg utóbbi esetben több aktív, szinte azonnal ható összetevőből rakják össze a termékeket (például: C-vitamin, savak, retinol), addig a távol-keletiek sokkal kíméletesebbeket választanak. Ez azért is fontos, mert az azonnali látványos eredmény gyakorta rövid időn belül irritációhoz, gyulladásokhoz vezet. A koreai termékek hosszú távon fejtik ki hatásukat igencsak látványosan, mivel szentháromságuk a CC-krém, a különböző olajos arctisztítók, illetve a fényvédő. Az SPF-termékeiket rendkívüli precizitással fejlesztik ki, arra törekszenek, hogy minél selymesebb, könnyedebb eredményt kapjanak, ami szinte ráolvad az arcukra, ezzel egy teljesen új, ragyogó védőréteget képezve bőrfelszínükön – ami tápláló is egyben.

A koreai arcápolási termékek legfontosabb összetevői a következők:

centella asiatica,

béta-glükán,

adenozin,

csigamucin,

ginzengkivonat,

ceramidok.

Tényleg kell 10 lépés?

Az internet egyik legnagyobb tévhite, hogy akkor lesz hatékony egy bőrápolási rutin, ha tíz lépésből áll. A koreaiak nem hisznek ebben, a „kevesebb néha több” elvét vallják, feleslegesnek tartják, hogy mindennap kétszer (reggel és este) 10 különböző termékkel nehezítsük el az arcbőrünket. Ehelyett inkább öt-hat terméknél állnak meg, fontosnak tartják az alapos tisztítást, általában dupla arctisztítást végeznek, és utolsó lépésük kivétel nélkül a fényvédő használata.

A tökéletes koreai arcápolási rutin lépései tehát: Olajos tisztító, vízalapú tisztító, toner, szérum, hidratáló, majd a fényvédő.

Hangsúlyozzák, nagyon fontos a kíméletesség, így olyan termékeket állítanak elő, amelyek nem húzzák, tépik vagy sértik a legminimálisabb módon sem az arcbőrt. Minden egyes lépésükben jelen van a hidratálás, már az olajos tisztító is tartalmaz olyan anyagokat, amelyek ilyen hatással vannak a bőrfelszínre.

A koreaiak tehát valóban olimpiaibajnok-szintre fejlesztették az arcápolási stratégiájukat, és már mindenki számára karnyújtásnyira van az út a tökéletes, üveghatású arcbőrhöz, amely hatalmas trend lett. És annak ellenére, hogy most éppen felkapott, az igazi turpisság a dologban az, hogy miután leáldoz a trend ideje, az elképesztő hatás ugyanúgy megmarad. Természetesen ez a módszer sem ígér örök fiatalságot, de az eddigi eredmények alapján tovább tartja egységben és egészségesen a bőrt, mint a nyugati országokban kifejlesztett termékek.

A bőrgyógyászok kiemelik, hogy a koreai termékek, rendkívüli hatásuk ellenére, ugyanúgy okozhatnak irritációt vagy allergiás reakciót, tehát ezeknél is lényeges ellenőrizni az összetevők listáját. Arra is felhívják a figyelmet, hogy nem csodaszerekről beszélünk, időigényes a látványos hatás, ezért legyünk kitartóak a termékek használatát illetően, hiszen bőrünk elképesztő egészséggel és ragyogással hálálja majd meg ezt nekünk.