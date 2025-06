Kínosnak és cikinek tartja Orlando Bloom az űrutazást, szakíthatnak Katy Perryvel

Úgy tűnik, Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata komoly mélypontra került – mindezt állítólag pont az az űrutazás robbantotta ki, ami során az énekesnő a Blue Origin rakétájának fedélzetén történelmi tettet hajtott végre. Már persze, ha ez valóban megtörtént.

A legfrissebb beszámolók szerint egy heves vita során a színész „cikinek” és „kínosnak” nevezte menyasszonya űrutazását, amit Perry nehezen tudott megemészteni.

Rendkívül kínosnak tartja, de megjátszotta magát

A brit színész, Orlando Bloom állítólag áprilisban, egy heves veszekedés közepette fejtette ki, mennyire kínosnak tartja Perry kilövését. Egy, a párhoz közel álló forrás azt nyilatkozta, hogy Bloom azt vágta az énekesnő fejéhez, hogy az egész úgy nézett ki, mint egy vicc.

„Ez nagyon rosszul esett Katynek” – tette hozzá az informátor. – „Képzeld csak el, elmész abba a k*rva űrbe, és a partnered nemhogy nem támogat, de még le is húzza az egészet. Természetesen megviselte őt.” Orlando Bloom a nyilvánosság előtt persze mindvégig támogatta párját, de nagyon úgy tűnik, a háttérben egészen más volt a helyzet.

A 40 éves popsztár márciusban a Sirius XM The Morning Mash Up című műsorában még azt nyilatkozta, hogy párja teljes mellszélességgel támogatja az űrutazást. Ráadásul Bloom jelen is volt a kilövés helyszínén, sőt több fotón is látható volt, amint támogatja menyasszonyát az indulás előtt és után – írja a Page Six.

Ám a háttérben a valóság igencsak más képet mutat. A vita hatására Perry nehezen fogadja el, hogy Bloom egyedül vesz majd részt Lauren Sánchez és Jeff Bezos olaszországi esküvőjén, miközben ő a „Lifetimes” turnéja miatt távol marad. A lapnak nyilatkozó forrás szerint Perry számára különösen frusztráló, hogy Bloom pont azoknak az embereknek az esküvőjére utazik el, akik lehetővé tették az űrutazást, amit aztán ő élesen támadott.

Cikizte az egészet, most meg boldogan megy a luxusesküvőjükre? Ez elég álszentnek tűnik Katy szemében. Ezek inkább Katy barátai, nem Orlandoéi – és mégis ő megy el, míg Katy nem tud jelen lenni. Ráadásul Bloom ragaszkodik a részvételhez, annak ellenére, hogy nem is áll túl közel egyikükhöz sem

– árulta el a bennfentes.

Hónapok óta repedezik a kapcsolat

Perry és Bloom 2016 óta alkotnak egy párt, bár 2017-ben egy rövid időre szakítottak. 2019-ben eljegyezték egymást, és van egy közös kislányuk, a 4 éves Daisy. Esküvőjük a 2020-as világjárvány miatt elhalasztásra került.

A közelmúltban több forrás is arról számolt be, hogy feszültségek vannak a pár között. A People magazin szerint Perry legújabb albuma, a 143, nem hozta a várt sikert, és ez komoly stresszt okozott az énekesnőnek. Bár Bloom igyekezett megértő lenni, ez is hozzájárult a pár közötti feszültséghez.

A Page Six értesülései szerint a kapcsolat már a végét járja. Egy bennfentes azt nyilatkozta: „Vége van. Megvárják, míg lemegy a turné, aztán hivatalosan is különválnak.” Perry turnéja azonban csak december 7-én ér majd véget – addig pedig még sok minden történhet.