Molnár Gusztáv letette az alkoholallergiát okozó gyógyszert és hányásig tartó edzésekkel készül a Sztárboxra

A színész elmondta, hogy letette az alkoholallergiát okozó gyógyszert, és most egy számítógépes cégnél dolgozik, ami keretet ad az életének. Az RTL ősszel induló műsorára készülve Csík Csaba edzővel olyan intenzíven dolgozik, hogy sokszor hányásig hatja magát. Molnár Gusztáv azt reméli, a Sztárboxban meg tudja mutatni azoknak, akiknek csalódást okozott, hogy megváltozott, és nem az az ember, akinek gondolják. A színész párkapcsolat-függőnek vallja magát, de jelenleg boldog, és menyasszonyával, Dorinával továbbra is tervezik az esküvőt – ami akár korábban is megtörténhet a bejelentett jövő májusnál.

Feszes időbeosztás szerint él, reggeltől estig elfoglalt, de most végre biztonságban érzi magát Molnár Gusztáv – írta a Blikk. A sokoldalú színész, reményei szerint túl van az alkoholproblémáin, ezért néhány hete merész lépésre szánta el magát és igent mondott a 2025-ös Sztárbox készítőinek felkérésére.

Most fogtam fel, hogy pár hónap múlva be kell mennem egy sportcsarnokba, ahol egy csomó ember kiabál majd, amit sokan néznek a tévében is, és nagyon megijedtem

– vallotta be Molnár Gusztáv az RTL ősszel induló műsorának felvezető eseményén.

A Sztárbox teljesen átszervezte az életét. Jelenleg egy számítógépes cégnél dolgozik, amit nagyon szeret, és ez ad keretet az életének. Ehhez jöttek hozzá az edzések, ahol sokszor hányásig hajt edzőjével, Csík Csabával.

Este még az egyéb munkáimat is végzem, mert színészként is szeretnék valahogy visszajönni, vagy valamit létrehozni. Otthon van egy kis magánélet, megvacsorázunk, elmosogatunk, és alszom

– mesélte a színész.

Letette az alkoholallergiát okozó gyógyszert

Molnár Gusztáv korábban nemcsak a személyiségzavarra kapott kedélyjavító gyógyszert, hanem az alkoholizmusára is.

Egy speciális gyógyszert szedtem, és tudtam, ha iszom, meg is halhatok. Ez a gyógyszer megakadályozza a májat abban, hogy bármilyen szinten lebontsa az alkoholt, így alkoholallergiát okoz. Már a legkisebb mennyiség is rosszullétet, émelygést, orrvérzést okoz. Szerencsére már nincs szükségem rá

– árulta el.

Az alkoholproblémáit betegségnek tekinti, hiába vannak, akik szerint ezt gyógyszerek nélkül is leküzdhette volna

Sok dologgal nem értek egyet, amire azt mondják, hogy fejben dől el. Az én alkoholproblémáimról is ezt állítják sokan, pedig szerintem ez egy betegség

– fogalmazott.

Ettől függetlenül a Drága örökösök sztárja tisztában van azzal, hogy sok embernek okozott csalódást az elmúlt években. Most nekik is szeretne bizonyítani.

Nagyon egyszerű a dolog: ha úgy lépek be a ringbe ősszel, hogy addig az összes edzésen részt vettem, minden telefont felvettem, és ha valamit kérnek tőlem a szervezők, azt végrehajtom, tehát ha átlátható és megbízható vagyok, akkor nyertem. Tőlem nem várja el senki, hogy bárkit megverjek, és én sem várom el magamtól, hogy bárkit legyőzzek. Az a célom, hogy meg tudjam mutatni: nem az a fickó vagyok, amit gondolnak rólam, hanem az, aki szeretnék lenni

– fogalmazott.

Molnár Gusztáv sejtelmesen még azt is elárulta, hogy továbbra is szervezik az esküvőjüket menyasszonyával, Dorinával, és az is előfordulhat, hogy a korábban bejelentett jövő májusnál korábban kelnek egybe.