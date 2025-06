Meghalt Patrick Walden, a Babyshambles 46 éves gitárosa

A Pete Doherty vezette brit rockzenekar tagjai pénteken jelentették be a szomorú hírt a Facebook-oldalukon. Walden korábban James Blunt zenekarában is játszott.

Elhunyt Patrick Walden, a Babyshambles 46 éves gitárosa – írta meg a Daily Mail. A brit rockzenekar tagjai pénteken este osztották meg a szomorú hírt hivatalos Facebook-oldalukon.

„Mély sajnálattal és szomorúsággal közöljük Patrick Walden halálhírét. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy ismerhettük, szerethettük és dolgozhattunk vele. Tisztelettel kérjük a magánélet és a magánszféra tiszteletben tartását ezekben a nehéz időkben” – olvasható a bejegyzésben.

A zenekar nem árulta el bandatársuk halálának okát. Patrick Walden Pete Doherty frontember, Drew McConnell basszusgitáros és Gemma Clarke dobos mellett játszott a zenekarban.

A Babyshambles 2004-ben alakult, miután Pete Doherty-t kirúgták a The Libertines-ból. Első kislemezüket, a Babyshambles-t 2004 áprilisában adták ki, amely a 32. helyig jutott a brit slágerlistán.

A Babyshambles-hez való csatlakozása előtt Patrick Walden számos zenekarban játszott, köztük a Fluid, a Six Cold Thousand és a The White Sport együttesekben, de James Blunt gitárosaként is fellépett.

A Babyshambles karrierje viharos volt: számos felállásváltáson mentek keresztül, Pete Doherty-t már az első koncertjük éjszakáján is letartóztatták.

A zenekar 2004 őszén turnéra indult, de már a decemberében a londoni koncertjükön botrányba fulladt a turné, ugyanis a londoni Astroiában zavargás tört ki, miután Pete nem jelent meg a koncerten. Több mint 100 dühös rajongó rohanta le a színpadot, azt követően, hogy két órás késés után bejelentették, hogy a zenekar nem fog fellépni.

Ezután a zenekar szórványosan lépett fel egészen 2014 nyaráig, amikor a The Libertines újra összeállt, ami miatt a frontember elhagyta a bandát.