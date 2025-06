Megtalálták a tizenhárom éve eltűnt kislányt Mezőtúron, először beszélt az elmúlt éveiről

Chantal Tonellót édesanyja, Klaudia és olasz apja, Andrea nevelte Olaszországban, majd a nő Magyarországra szökött a kicsivel, ahol nyomuk veszett. Korábban mindkét ország bírósága jogerősen az édesapának ítélte a gyermeket, de az évek alatt semmilyen előrelépés nem történt az ügyben. A napokban kiderült, hogy megtalálták nem csak az édesanyát, de a lányát is, most pedig több is kiderül az ügy szövevényes hátteréről.