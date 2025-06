„Apám szétverte anyám fejét” – állítja Alain Delon fia

Ahogy arra a Femina is felhívta a figyelmet a Le Parisien cikke alapján, Laurence Pieau és Francois Vignolle újságírók oknyomozásba fogtak, amelynek során rendőrségi jelentésektől kezdve a rokonok, barátok és közeli családtagok felkutatásáig és megszólaltatásáig igyekeztek a lehető legtisztább képet adni a néhai színészlegendáról. Alain Delon halála után mintegy kilenc hónappal ennek meg is született az eredménye: Les derniers jours du samouraï (A szamuráj utolsó napjai) címmel kiadták interjús, nyomozati kötetüket.

Csontot és bizalmat tört

A felkeresett interjúalanyok között voltak a színész gyerekei is, Alain Delon mindkét fia, Anthony és Alain-Fabien Delon is részletesen beszámolt apjuk kegyetlenségéről, amit kisgyerekként és tinédzserként tapasztaltak meg. Az ifjabb testvér, a most 31 éves Alain-Fabien Delon részletesen számolt be az anyját, Rosalie van Breement ért megpróbáltatásokról:

Apám szétverte anyám fejét. Kétszer betörte az orrát, eltörte a bordáit, összesen nyolc bordája bánta...

A holland nő 14 éven át élt Delonnal, akivel két közös gyermeke született: Alain-Fabien és nővére, Anouchka. A színészlegenda később házvezetőnőjével, Hiromi Rollinnal alakított ki intim viszonyt, de Alain-Fabien elmondása szerint agresszív természete ekkor sem hagyott alább:

Meg sem tudom számolni, hányszor verte meg Hiromit.

A kötetben egy közeli barát arról mesél, hogy többször látta Rollint lila foltokkal az arcán és horzsolásokkal a testén, továbbá az is kiderült (amit maga Hiromi is beismert), hogy kétszer majdnem megölte őt a színész. Alain Delon utolsó éveiben egyre paranoiásabb lett. Már korábban is úgy aludt, hogy pisztolyt tartott a párnája alatt, de ahogy paranoiája egyre jobban eluralkodott rajta, volt, hogy egyszer még saját fiára is ráfogta a fegyvert. Ezután Alain-Fabien titokban vaktöltényekkel töltötte meg a pisztolyt, nehogy apja bárkiben is kárt tudjon tenni.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

(Borítókép: Alain Delon részt vesz az Egy rejtett élet [Une Vie Cachée] című film vetítésén a 72. cannes-i filmfesztiválon 2019. május 19-én. Fotó: Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho / Getty Images)