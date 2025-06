Lerántjuk a leplet a hűtlen férfiakról: nincs tökéletes nő, csak kézenfekvő lehetőség

A hűtlenség témája mindig is rendkívül kelendő volt az interneten, most azonban egy egészen új formáját véli felfedezni a fiatalabb generáció. A Z generációs nők úgy vélik, a férfiak bárkit megcsalnak, teljesen mindegy, mennyire jó hozzájuk, mennyire szép az illető hölgy. Példaképp általában Sabrina Carpentert, Olivia Rodrigót vagy Khloe Kardashiant hozzák fel, ugyanis az ő párkapcsolati történetük egészen tökéletesen egyezik ezzel a teóriával, ezzel együtt viszont teljes mértékben szembemegy a pretty privilege elképzelésével.

Amióta a közösségi média gyakorlatilag a társadalom nappalijává vált, szinte egyáltalán nincs titkunk a minket körülvevő emberek előtt. Tisztában vagyunk egymás étrendjével, családi hátterével és szerelmi életével is. Így aztán mindezek problémáival is, és ebből fakad, hogy úgy tűnik, rengeteg hűtlenség történik manapság, sokkal több, mint a történelem során bármikor. Ezt a tévhitet a szakértők már elhessegették, közölték, hogy csak sokkal nyilvánosabb lett minden, de korábban is hasonló arányban történtek megcsalások. Az viszont meglepő, hogy ez a rendkívüli nyilvánosság sem tántorítja el a hűtlenkedni vágyókat. Aki meg akarja csalni a másikat, az meg is fogja.

Főként a Z generációs nők körében felvetődött az a kérdés is, hogy miért történhet meg az, hogy még a világ leggyönyörűbb nőit is átverik, megcsalják a férfiak. Valóban igaz lenne az a teória is, hogy amennyiben lehetőséget kap egy férfi egy kivételesen gyönyörű nőtől, a fejébe száll a dicsőség, és nem tud ezzel mit kezdeni, így félrelép? Ennek járunk most a végére.

Miért hűtlenkednek a férfiak? De komolyan, miért?

Többféle irányból is vizsgálható az, miért érzi azt egy férfi, hogy joga van hűtlennek lenni. A pszichológiai szempont egészen logikus magyarázatokat nyújt, annak ellenére, hogy a megcsalás semmilyen esetben sem megfelelő vagy elfogadható megoldás. Ismael Gomez kapcsolati tanácsadó elmondta, a férfiak 77 százaléka azért dönt a megcsalás mellett, mert egyszerűen kihűlt a kapcsolat, amiben volt, kiszeretett a hölgyből, akivel addig párkapcsolatban volt; de 70 százalékuk állítja azt, hogy azért hűtlenek, mert elhanyagolva érzik magukat a párkapcsolatukban.

A szakember arról is beszélt, hogy az 55–65 éves férfiak esetében a legnagyobb a megcsalás kockázata, ami valószínűleg az egzisztenciális krízisnek és a változó életdinamikának tudható be. Hozzátette,

a kilencessel végződő életkorú férfiak (például: 29, 39, 49) általában nagyobb hajlamot mutatnak a hűtlenségre.

Ebben a korban ugyanis gyakorta megüti őket az idő múlása, az öregedés gondolata, mindezt pedig a hűtlenséggel kompenzálják. Megemlítette azt is, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő férfiak is hajlamosabbak lehetnek a hűtlenségre, mivel azt érzik, több lehetőségük van amiatt, hogy több pénzt keresnek. A sok pénz és a nagyszámú romantikus partner között egyenlőségjelet látnak, amely azonban nem feltétlenül igaz.

Szakértők egy csoportja is vizsgálta a kérdéskört, és arra jutottak, általában hétféle oka lehet annak, ami miatt egy férfi a hűtlenség mellett dönt, és mind mögött valamilyen fajta elhanyagoltságérzet áll. Ezek a következők lehetnek: érzelmi elhanyagoltság, szexuális kielégítetlenség, újdonság iránti vágy, visszatartó erő hiánya, validáció utáni vágy, kísértés, krízis. Az első két esetben a szakemberek szerint főként a megfelelő kommunikáció hiánya okozza a problémát, míg a többi esetben inkább a veszély vonzza őket. Ki akarnak törni a megszokottságból, ismét férfinak akarják érezni magukat, és azt hiszik, hogy a félrelépés ebben segítségükre lesz majd.

Megoldást is kínáltak a szakemberek, meglátásuk szerint hűtlenség helyett a már meglévő párkapcsolatuk fejlesztése lenne a legcélszerűbb (köszönjük a jótanácsot), legyen az beszélgetések formájában, amelyek során meg tudják beszélni szükségleteiket; vagy új közös élmények által, amelyek során az új ingerek ismét visszahozhatják a kezdeti izgalom érzését. Nem utolsósorban pedig szorgalmazzák a párterápiát is.

A leggyönyörűbb nőket mindig megcsalják?

Az utóbbi években többször is hangos volt a külföldi sajtó attól, hogy egy gyönyörű énekesnőt vagy színésznőt megcsalt a párja, aki egyébként nem feltétlenül ütötte meg az illető hölgy szintjét – magyarán nem feltétlenül voltak egy súlycsoportban vagy kinézetben, vagy pedig jellemben. Az első ilyen eset még 2019-ben ütötte fel a fejét, amikor is Khloé Kardashian megtudta, hogy akkori párja (aki a gyermekeinek is az apja), Tristan Thomson megcsalta őt, nem is akárkivel, hanem Jordyn Woodsszal, Kylie Jenner legjobb barátnőjével. A történet óriási port kavart, hatalmas dráma lett belőle a külföldi bulvársajtóban, és természetesen több Keeping Up with the Kardashians-epizód is foglalkozott az esettel.

Már éppen alábbhagyott az internet forrongása a férfiak hűtlenségével kapcsolatban, amikor 2021-ben Olivia Rodrigo kiadta drivers licence című számát, amelyből kiderült, korábbi párja és kollégája, Joshua Barrett megcsalta őt – a pletykák szerint Sabrina Carpenterrel. Több sem kellett a netezőknek, ismét csúnyán meghurcolták a férfiakat. A gondolat második felét, miszerint mindig a leggyönyörűbb nőket csalják meg, 2024-ben erősítette meg Sabrina Carpenter és Barry Keoghan szakításának esete, ami szintén azért történt, mert a férfi nem tudott hűséges maradni az énekesnőhöz. Ezt követően rengeteg videót töltöttek fel a közösségimédia-felületekre azzal a felütéssel, hogy a férfiaknak teljesen mindegy, milyen tökéletes nő van mellettük, képtelenek azt értékelni.

Ezen a ponton viszont felvetődik a kérdés: mi van akkor a pretty privilege-dzsel? A fogalom szerint ugyanis azok, akik különösen szépek, mindig előnnyel indulnak az élet megannyi területén, erőfeszítés nélkül kapnak meg mindent, amit csak akarnak. Nos, a párkapcsolatok, pontosabban a férfiak esetében ez nem igaz.

a szépség ugyanis nem véd meg egy nőt sem a férfiak hűtlenkedéseitől.

Ennek oka rendkívül egyszerű, mivel egy mélyebben rejlő pszichológiai probléma áll az adott férfi félrelépései mögött. A férfiaknál a nemi ösztönök általában erősebbek, mint a nőknél, így gyakrabban foghatja el őket a kísértés szexuális szempontból, amennyiben a párkapcsolatbeli nemi életüket nem találják kielégítőnek. A szakemberek persze nem helyeslik ezt a fajta megoldást, azonban lényegesnek tartják, hogy felhívják a figyelmet erre a tényre. Mindemellett azt is hozzáteszi, ha egy férfi már egyszer megcsalt valakit az élete folyamán egy adott probléma miatt, akkor egészen addig fog hűtlenkedni, amíg azt a bizonyos gondot meg nem oldja magában vagy az aktuális párkapcsolatában.