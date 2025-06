A bűntény, amibe majdnem belebukott egy elnök, egy EP-képviselő és egy labdarúgó is

Talán Hollywoodban sem sikerült volna olyan szövevényes történetet kitalálni, mint ami 2013-ban egy Franciaországba tartó magánrepülőgéppel kezdődött. A gépet a helyi hatóságok még a felszállás előtt lekapcsolták, és 700 kilónyi kokaint találtak rajta. A botrányba majdnem belebukott az egykori francia elnök, Nicolas Sarkozy, Karim Benzema és Marie Le Pen egykori társa is, az EP-képviselő Aymeric Chauprade. A történet furcsasága, hogy a mai napig nem tudni, hogy mi is történt azzal a bizonyos repülővel.

Tizenkét évvel ezelőtt egy francia felségjelzésű repülőgép indult volna az anyaországba a Dominikai Köztársaságból, a fedélzetén két pilótával és két utassal. A gépet még felszállás előtt egy helikopter, majd az állig felfegyverkezett rendőrök állították meg. A repülőn aztán huszonhat bőröndöt találnak a hatóság tagjai, benne mintegy 700 kilónyi kokainnal, aminek az értéke 50 millió euró volt. És kié a temérdek mennyiségű kábítószer? A vallomások szerint senkié, a bizonyítékok alapján viszont nagyon is sokaknak lehetett köze a szállítmányhoz.

Az Air Cocaine gúnynévre hallgató történetben ugyan már jogerős ítélet is született, de a mai napig homályosak a részletei, vélhetően ennek is köszönhető, hogy az erről szóló sorozat előkelő helyen nyitott a Netflix kínálatában.

A pilóták és az üzletember

A négy férfit letartóztatásba helyezték egy dominikai börtönben, ami elég volt ahhoz, hogy a franciák gyorsan eldöntsék: nem akarnak egy ilyen embertelen helyen maradni. A bíróság ugyan a tettükért egyenként húsz év börtönbüntetésre ítélte őket, nem kellett bevonulniuk, helyette a sziget rabjai lettek. Tudták, hogy ez bár kiváltságos ajánlatnak hangzik, az ügyészség nem volt elégedett az ítélettel, így hamarosan újra a rácsok mögött találhatják magukat.

Franciaországban mindkét pilótát, Pascal Fauret-t és Bruno Odost nemzeti hősnek tekintették, mivel a francia hadseregben szolgáltak, és nukleáris fegyvereket szállítottak, mielőtt a kereskedelmi repülésbe kezdtek volna. Sok támogatást kaptak az emberektől, akik nem tudták elképzelni, hogy a francia hadsereg veteránjai képesek lennének részt venni a kábítószer-kereskedelemben, és a sorozatban végig láthatóak, amint a bírósági eljárásoknak helyt adó épületek előtt támogató üzeneteket tartanak.

A négy férfinak korábban makulátlan előélete volt, még a „pótpilóta” Alain Castany és az üzletemberként velük utazó Nicolas Pisapia esetében sem találtak semmi kirívót a francia hatóságok. Ezért is volt olyan meglepő mindenki számára, amikor egyik nap már Franciaországban látták viszont a két pilótát.

Kettejükkel egy kisebb csapat vette fel a kapcsolatot, aminek többek között tagja volt egy francia légiós, valamint Marie Le Pen egykori politikustársa, az EP-képviselő Aymeric Chauprade is. A tervük az volt eredetileg, hogy egy helikopter segítségével elviszik őket egy dzsungelbe, majd a vadonon átmászva jutnak el a tengerpartra, onnan pedig tovább egy csónak segítségével érkeztek volna meg a biztonságos támaszpontra. Ezt azonban elvetették. Így előrelépett a B terv, a katona egy mit sem sejtő helybéli segítségével csónakra ültette a két pilótát, majd nemzetközi vizekre érve egy vitorlásra szálltak át, onnan igyekeztek a francia fennhatóságú szigetek irányába. A szökés minden pillanatát megörökítette Aymeric Chauprade, egy fényképet pedig meg is osztott magukról az interneten, aminek köszönhetően a dominikai hatóságok rájuk is vadásznak már.

És hogy miért nem vitték magukkal a csapat másik felét? Castany pechjére akkor szenvedett autóbalesetet, így nem volt utazó állapotban, míg Pisapiát nemes egyszerűséggel ostobának találták az egészhez. A két férfi a mai napig a Dominikai Köztársaság területén van, évekbe telik még, míg újra Franciaországba mehetnek.

A pilóták ellenben igencsak jól jártak a szökésükkel, még akkor is, ha a hazájukban is letartóztatta őket a hatóság. Kezdetben ugyanis hat év börtönbüntetést kaptak, de másodfokon már szabadon távozhattak az épületből. Az ügyvédjük ugyanis azzal érvelt, hogy a taxisofőrön se kérik számon, hogy nem tudja, mi van az utasa poggyászában, így a pilótákat sem lehet ezért felelősségre vonni. Pascal Fauret és Bruno Odos azóta sem vezettek repülőt, ráadásul nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellenük a Dominikai Köztársaságnak köszönhetően.

Az elnök és a labdarúgó

Mint a sorozatból kiderül, a Christine Saunier-Ruellan francia nyomozási bíró által folytatott vizsgálat arra összpontosított, hogy miért repült három járat ugyanazzal a pilótával és ugyanazzal az utassal. A pilóták készülékeinek lehallgatása révén megtalálta a szerinte gyanús üzeneteket, amelyeket a pilóták küldtek: „rakomány jellege megerősítve” és „megtettük, amit meg kellett tennünk”.

Saunier-Ruellan internetes kereséseket is felfedezett Fauret számítógépén, amelyek az ecuadori kábítószer-kereskedelmi helyzetről és a büntetésekről szóltak. Megkérdőjelezte, hogy mindezek arra utalnak-e, hogy a pilóták tudták, hogy a 26 bőröndben kokain van, de az üzenetek és a viselkedés, valamint a poggyászok között nem lehetett egyértelmű kapcsolatot találni.

Egy ponton Saunier-Ruellan, amikor a gépet működtető cég számláit nézte át, akkor talált rá egy ismerős névre, Nicolas Sarkozy egykori francia elnökére. Annak érdekében, hogy megtudja, volt-e bármi köze a politikusnak a céghez vagy a pilóták kimentéséhez, bepoloskázta Sarkozy és a családtagjai telefonját.

És mit sikerült rólam kiderítenie? Hogy telefonálok a feleségemmel. Még hogy én kábítószercsempész lennék, mikor soha nem is gyújtottam rá!

– mondta a sorozatban Sarkozy, akit láthatóan még most is felzaklatnak a vádak, ugyanis ennek köszönhetően nem tudott 2017-ben újraindulni a pozícióért.

De nem ő volt az egyetlen ismert személy, aki belekeveredett a kábítószeres ügybe, az ismert francia labdarúgó, Karim Benzema neve is felmerült a nyomozás egy pontján. A csempészek főnökeként ismert, Ali Bouchareb ugyanis állította, hogy kapcsolatban áll a sportolóval, de egy gyors vizsgálat után kiderült, hogy mindez egy óriási kamu volt. Benzema igen, Bouchareb nem úszta meg a felelősségre vonást, és végül 18 év börtönbüntetést kapott.

(Borítókép: Pascal Fauret francia pilóta [j] és Bruno Odos másodpilóta [j2], miután elítélték őket kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt a santo domingói bíróságon 2015. augusztus 15-én. Fotó: Erika Santelices / AFP)