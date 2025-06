Az oligarchafeleség beperelte az ügyvédjét, amiért nem kapta meg férje szuperjachtját

A száz leggazdagabb orosz közé tartozó Farkhad Akhmedov és exfelesége sokéves válási procedúrája annyira elmérgesedett, hogy a végén az ostor a leghíresebb brit válóperes ügyvéden, Fiona Shackleton bárónőn is csattant. A férje szuperjachtjára is vágyó Tatjána Szoroka ügyvédjét vádolta azzal, hogy a hajó nem került végül is a tulajdonába, így több mint 280 milliárd forintnak megfelelő összeget követelt tőle a londoni bíróságon. A közelmúltban azonban elállt a keresetétől, hogy mérsékelje a vesztesnek tűnő vállalkozás már így is közel félmilliárd forintra rúgó jogi költségét.

Tatjána Szoroka és olajmilliárdos exférje válópere már több bíróságot is megjárt Moszkvától Londonig, a feleség ugyanis minél nagyobb szeletet szeretett volna kihasítani férje a Forbes által 1,6 milliárd dollárra becsült vagyonából. Bár végül a londoni Legfelsőbb Bíróságon a brit történelem legnagyobb összegű válási kártérítését, közel 214 milliárd forintot ítélték neki a sztárügyvéd Fiona Shackleton munkájának köszönhetően, de ez nem volt elég.

Szerette volna ugyanis az eredetileg Roman Abramovics számára készült, tíz fedélzeti szinttel rendelkező, két helikopterleszállós, medencével és tengeralattjáróval is ellátott, 94 milliárd forint értékű Luna nevű szuperjachtot is Kárpótlásként, amelyet azonban nem foglalt le az amerikai hatóság, amikor az Miamiban horgonyzott.

Állítása szerint márpedig erről tájékoztatta jogi képviselőjét, aki hanyagságból nem teljesítette a kérését, jelentősen megkárosítva ezzel őt, mivel a pénzt sem igyekeztek neki behajtani. Ugyanis a férj – aki 2023-ban azzal került be a hírekbe, hogy egy hangfelvételen Sátánnak, törpének és gyávának nevezi Putyint, aki szerinte „semmivel sem törődik és leszarja az embereket” – egyáltalán nem akart fizetni, állítólag közös fiukat is korrumpálta 23,5 milliárd forinttal, hogy tegyen keresztbe az anyjának.

Az exfeleség olyan utasításokat kért számon, amelyeket nem is mondott

Végül az egykori házaspár a jogerősen megítélt összeg ellenére egy jelentősen kisebb számban (70 milliárd forintnyi összeg készpénzben és műtárgyban) egyezett meg magánúton egy New York-i ügyvédi irodát is bevonva, talán ezért is akarhatta Szoroka asszony károkozással vádolva megsarcolni korábbi ügyvédjének irodáját. Ám egy évnyi jogi huzavona után most mégis visszavonta a keresetet, de a Daily Mail szerint valószínűleg így is jelentős perköltséggel kell majd szembenéznie. A jövő évben húsz naposra és közel egymilliárd forintos költséggel tervezett per előkészítési fázisa ugyanis már javában zajlott, így a fentebbi összeg felét biztosan ki fogják számlázni a nőnek. Az ügyvédi iroda közölte a sajtóval, hogy elégedettek a döntéssel, mivel kezdettől fogva állították, hogy a kereset megalapozatlan, és sosem kellett volna benyújtani a bíróságra.

Szoroka asszony mostani döntése, hogy visszavonja a keresetet, teljes mértékben igazolja az álláspontunkat. A Payne Hicks Beach rendkívül büszke Fiona Shackleton bárónő és kiváló csapatának munkájára, valamint arra, amit ügyfeleik számára elérnek. Különösen igaz ez Szoroka asszony esetében, aki akkoriban a valaha volt legmagasabb, bíróság által megítélt válási pénzügyi ítéletet kapta.

Az iroda tagadta, hogy Szoroka utasítást adott volna nekik arra, hogy igyekezzenek lefoglaltatni a jachtot, csak az iránt érdeklődött, hogy exférjét le lehet-e tartóztatni az Egyesült Államokban, amelyre az ügyvédnő amerikai partnereiktől nemleges választ kapott. Az asszony egyébként időközben hajlott volna a magánalkura az ügyvédi irodával is, azonban ők nem kívántak vele erről tárgyalni.

Az Acélmagnóliával jobb vigyázni

Fiona Shackleton valószínűleg a leghíresebb brit jogász. Pályáját eredetileg a vendéglátásban kezdte, ma már azonban az Exeteri Egyetem díszdoktora, II. Erzsébet királynő pedig élethossziglan tartó (de nem öröklődő) főnemességet adományozott neki, mint a londoni elitnegyed, Belgravia bárónője – mivel a politikai életben is részt vesz, a parlamentben a Lordok Házában ül konzervatív párti képviselőként. Persze, tett is pár jó szolgálatot ezért a királyi családnak, amelynek a mai napig is dolgozik, lévén peres ügyek esetén ő a jogi képviselője III. Károly királynak és Harry hercegnek is.

Így nem csoda, hogy ha megromlott a házasságuk, a gazdagok és híresek általában őt akarják az oldalukon tudni a tárgyalótermi csatározásban. Személyiségét a kettősséggel szokták leírni, egyrészt ő az, aki védenceinek és kollégáinak muffint és brownie-t süt és mindenkit elbájol, amikor azonban felveszi az ügyvédi talárt, könyörtelenül harcol ügyfelei érdekeiért – ezért is kapta meg az Acélmagnólia ragadványnevet. 1986-ra partner lett a Farrer and Co ügyvédi irodában, amely hivatalosan ellátta akkoriban a brit királyi család jogi képviseletét, így Shackleton ügyvédnőnél landolt a feladat, hogy a válóperben András herceget képviselje Sarah Ferguson ellenében. Majd jött Károly herceg és Lady Diana, ahol szintén a férj oldalán harcolt – bár Erzsébet királynő döntött hivatalosan, de állítólag az ügyvédnő volt a hangos szószólója annak, hogy mindkét, a családból kilépő hercegnétől vegyék el a királyi fenség megszólítást.

Országos ismertséget nem is a hercegi válásokkal, hanem Paul McCartney válóperével szerzett. Az énekes felesége, Heather Mills szerint Shackleton egy „gonosz nő”, aki miatt az 59 milliárd forintnyi követelésből csak alig több mint 11 milliárdot ítélt meg neki a bíróság. Ezért a per végén a frissítőnek kitett kancsó vizet az ügyvédnő fejére borította, aki jellegzetes Farah Fawcett-stílusú frizurája helyett vizes, lelapult hajjal jelent meg a fotósok előtt. További híres ügyfele volt még az Oasis együttes énekese, Liam Gallagher, Madonna, az V. Aga Khan és Stephen Hawking is.

De ő védte válóperében Haya jordán királyi hercegnőt is, amikor az Londonba szökött lányával férje, Mohamed bin Rashid al Maktoum dubaji emír elől. Ezért külön is bátornak tartják, a brit ügyvédi irodák zöme nem mert volna ujjat húzni Dubaj uralkodójával, egyúttal az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnökével, ugyanis mind be szeretnének lépni a jól jövedelmező közel-keleti piacokra, amihez egy ilyen per nem túl jó ajánlólevél. A Spears magazin szerint Shackleton ezzel a döntésével nem kívánatos személy lett az Emirátusokban.



(Borítókép: Fiona Shackleton a Newbury-i lóversenypályán megtartott Hennessy Gold Cup futamon vesz részt 2013. november 30-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)