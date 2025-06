Fontos, hogy tudjunk jól szeretni, és ehhez elengedhetetlen a kiváló nyelvérzék

Már a kilencvenes évek óta tanulmányozzák a szeretetnyelveket, akkoriban – egészen pontosan 1992-ben – osztotta meg a világgal ezzel kapcsolatos elméletét Gary Chapman. A férfi öt különböző szeretetnyelvet állapított meg, ami azt jelenti, hogy ezen az öt fajta módon fejezhetjük ki valaki felé, hogy fontos számunkra. Akadnak, akik ugyanolyan formában tudják fogadni a szeretet, természetesen ez a könnyebb eset, de leggyakrabban fel kell térképeznünk az adott illetőt, hogy kiderüljön, ő miképp érzi szeretve magát.

Az öt szeretetnyelv az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a fizikai érintés. Az első megvalósulhat dicséret, bátorítás, megerősítő üzenetek formájában is; a másodikat legjobban a figyelmes, zavartalan együttlétek formájában fejezhetjük ki, amikor a másikra teljes figyelmet fordítunk. A harmadik esetében nem drága holmikra kell gondolnunk, sokkal inkább a szentimentális töltetű ajándékokra; a negyedik esetében olyan cselekedetek vannak a középpontban, amelyek vállalásával terhet veszünk le a másik válláról; az utolsó pedig nem kizárólag szexuális kontextusban értelmezhető, egy ölelés, vagy az is elég, ha megfogjuk a másik kezét, hogy érezze, jelen vagyunk.

Az újdonság a témában az, hogy míg eddig egészen nagy utat kellett bejárni ahhoz, hogy felismerjük a másik szeretetnyelvét, egy új módszer által sokkal hamarabb fényt deríthetünk erre a titokra. Ugyanis egy kapcsolati tanácsadó észrevette, a mérgező szokásaink általában szeretetnyelvünk iránymutatói.

Mindenkit bántunk, főleg magunkat

Mérgező szokásainkkal a legtöbb esetben büntetni szeretnénk a másikat, ez pedig általában nem kifejezett érzelmi reakció, sokkal inkább egy tanult viselkedésminta, amelyet már korábban láttunk, vagy egy másik mérgező helyzetben kellett alkalmaznunk önmagunk védelmére. Sokféleképpen fejezhetjük ezt ki, akár manipulálással, passzív-agresszív viselkedéssel, vagy épp konfliktuskerüléssel, viszont ezek mind rámutathatnak arra, a szeretet milyen formájára vágyunk igazán.

Mindenkit érnek élete során rossz élmények, amelyek megtörik, próbára teszik, ezért kénytelen egy pajzsot felállítani magában – annak ellenére is, hogy ez nem feltétlenül egészséges. A szeretet viszont ilyenkor is utat tör magának, még mérgező szokásaink is annak mentén formálódnak, miként várjuk a szeretetet. Vegyük is sorra, hogyan érhetők tetten mérgező viselkedéseinkben szeretettel kapcsolatos szükségleteink.

Elismerő szavak: Az a személy, akinek ez a szeretetnyelve, hajlamos passzív-agresszívan, nyersen és bántóan fogalmazni olyankor, amikor elhanyagolva érzi magát. Az sem ritka, ha ez az illető hazudik, manipulatívan fogalmaz, amikor nem kapja meg a szükséges mennyiségű szeretetet.

Minőségi idő: Hajlamos elkerülő magatartást folytatni az, akinek alapvetően a minőségi módon eltöltött, kizárólagos figyelemben zajló időtöltés a szeretetnyelve. Rendkívül mérgező és manipulatív módszer önmaga elszigetelése, ami sem neki, sem a másiknak nem jó, aki közeledne felé. A toxikus fajtája ennek a szeretetnyelvnek egészen irányító, vagyis arra kényszeríti a másikat, hogy saját problémáit, gondjait, vagy csak szimplán saját gondolatait és feladatait áldozza fel arra, hogy a közösen eltöltött idő alatt a mérgező fél kedvét keresse.

Ajándékozás: Talán a legegyszerűbben úgy lehet szemléltetni ennek a mérgező megfelelőjét, hogy a tárgyak veszik át az érzelmi hiánypótlás szerepét. Az űrt, amit egy másik ember esetleges elvesztése vagy hiánya okoz, tárgyakkal próbáljuk kitölteni. Ez akár túlköltekezéshez, halmozáshoz is vezethet, ráadásul nemcsak önmaguk, hanem környezetük irányába is.

Szívességek: Hasonlóan a minőségi időhöz, ez esetben is egyfajta elszigetelődés érhető tetten, elutasító, elzárkózó viselkedés, leginkább a segítségek felé. Aki hiperindependenciát, vagyis túlzott fokú önállóságot folytat, gyanakodhatunk, hogy a szívességek lesz a szeretetnyelve, most azonban védekező módban van. A legmérgezőbb formája ennek, amikor az illető mindenkivel törődik és foglalkozik, önmagát viszont teljesen elhanyagolja, és azt is elutasítja, ha valaki szeretne törődni vele.

Fizikai érintés: Az emberi intimitás egyik legkézenfekvőbb formája, ami mérgező esetben a manipuláció és a büntetés eszközévé válik. Ezt tehetjük úgy is, hogy megvonjuk az érintésünket, vagy olyan formában, hogy nem úgy érünk a másikhoz, ahogy éppen szeretné. Nem szabad összekeverni a fizikai abúzussal, ugyanis nem erre kell gondolni ebben az esetben, hiszen nem a bántalmazás a cél, hanem az, hogy valamilyen mérgező formában az illető felhívja a figyelmet elégedetlenségére. Jó példa erre az, hogy ha adott esetben minden alkalommal öleléssel, puszival köszönti egymást két barát, viszont az, akinek a fizikai érintés a szeretetnyelve, haragszik a másikra, akkor nem hajlandó élni ezzel a szokásukkal.

Honnan tudhatjuk meg a szeretetnyelvünket?

Természetesen nem kell kizárólag a mérgező viselkedésekből következtetni, léteznek szeretetnyelvvel kapcsolatos tesztek, amelyek egy rövid kérdőív segítségével elárulják nemcsak az elsődleges, hanem a másodlagos szeretetnyelvünket is. A különbség a kettő között legfőképp az, hogy míg az elsődleges egészen konkrétan elengedhetetlen ahhoz, hogy szeretve érezzük magunkat, addig a másodlagos „csak” egy pluszt ad, viszont nem pótolja az elsődlegest, ha az hiányzik.

Remek példa, ha valakinek az elsődleges szeretetnyelve a minőségi idő, a másodlagos pedig a fizikai érintés, akkor adott esetben nem lesz elég számára, ha mondjuk a párja lépten-nyomon megpuszilja a nap folyamán, közben meg nem ülnek le egymással egy jó beszélgetésre, vagy nem mennek el egy hosszabb sétára kettesben.

A szeretetnyelvek irányjelzők a szívünkhöz és a lelkünkhöz, fontos, hogy komolyan vegyük és tiszteletben tartsuk ezeket.

Lényeges észben tartani, hogy az idő múlásával, az élethelyzetek változásával az is előfordulhat, hogy a prioritások átrendeződnek, és ezzel együtt a szeretetnyelv is megváltozik. Ezek tudományos támogatása is elég vegyes, ugyanis akadnak kutatások, amelyek megerősítik, hogy azok a párkapcsolatok virágzóbbak, ahol a felek beszélik egymás szeretetnyelvét, mások szerint viszont túl leegyszerűsítő, és tudományosan nem tartják eléggé megalapozottnak ezt a kérdéskört.

Amennyiben kíváncsi saját szeretetnyelvére, ezen a linken ki tud tölteni egy 30 kérdésből álló kvízt, amely az elsődleges és másodlagos szeretetnyelvét is felfedi.

(Borítókép: Szerelmespár 1999-ben Párizsban. Fotó: Barbara Alper / Getty Images)