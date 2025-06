Budapesten lép fel Dave Chappelle amerikai humorista

Dave Chappelle-t minden idők egyik legnagyobb komikusának tartják, aki a Monty Python mellett az egyetlen humorista, aki négy estét követően adott műsort a Hollywood Bowlban. Chappelle-t a Saturday Night Live-vendégszereplései mellett a Netflixről is ismerhetjük, most pedig élőben nevethetünk fergeteges előadásán július 17-én az Eiffel Műhelyházban.

Főleg a Chappelle’s Show című szatirikus szkeccsműsoráról ismert, amely a legkelendőbb DVD-n kiadott tévésorozattá vált, emellett számos Netflix-komédia különkiadásában láthattuk, és emlékezetes szereplései voltak a Saturday Night Live-ban is. Öt Emmy-díjából hármat Netflix-különkiadásaiért, kettőt pedig a Saturday Night Live házigazdájaként (2017, 2021) kapott, ahol legutóbbi, 17 perces monológja a műsor 50 éves történetében a leghosszabbnak számít.

Chappelle a Kennedy Center Mark Twain-díjasa, és az NAACP 2025-ös elnöki díjának is kitüntetettje. A legjobb komédiaalbum kategóriában eddig összesen hat Grammy-díjat nyert, legutóbb a The Dreamerért. Népszerűsége sokrétű, gyakran szatirikus humorában rejlik, és végre a magyar rajongók is nevethetnek viccein július 17-én az Eiffel Műhelyházban, a Kőbányai úton.

Az előadás mobiltelefon-mentes esemény, telefonok, okosórák és egyéb kiegészítők használata tilos az előadótérben. A helyszínre érkezéskor minden ilyen eszközt egy Yondr tasakba kell majd helyezni, amit csak az esemény végén lehet kinyitni.

Dave Chappelle előadására elsőként a regisztrált Live Nation-tagok válthatnak jegyet, június 25-én 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés június 26-án 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

(Borítókép: Dave Chappelle 2024. december 22-én. Fotó: Joy Asico-Smith / CBS / Getty Images)