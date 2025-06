Így lett közröhej tárgyából popikon a koszovói énekesnő, akinek máig elrontják a nevét

Koszovóban látta meg a napvilágot, de az Egyesült Királyságból tört fel a világ tetejére. Dua Lipa mindössze harmincéves, de már most akkora sikerre tett szert, amelyre sokak egész életükben várnak. Pár évvel ezelőtt még csak a viccesen táncikáló fiatal lányként ismertük, mostanra viszont a Wembley Stadiont is megtölti, és a pop koronázatlan királynőjeként tartják számon.

Dua Lipa alig egy évtizede része a popkultúrának, mégis egészen korszakalkotónak számít mindaz, amit ez idáig letett az asztalra. Alig volt húszéves, amikor berobbant a köztudatba, története azonban még ennél is korábban kezdődött, ráadásul teljesen egyedül vágott neki legféltettebb álmai megvalósításának – csak lélekben volt vele családja.

Londonban született, testvéreivel együtt, azonban miután kikiáltották Koszovó függetlenségét, albán származású szüleivel visszaköltöztek Pristinába, amikor az énekesnő 11 éves volt. Tekintve, hogy több mint egy évtizedet töltöttek az Egyesült Királyságban, nem volt meglepő fordulat, hogy Dua Lipa visszavágyott, nem is akármilyen célból: sztár szeretett volna lenni. Tinédzserként modellként foglalkoztatták, már egészen kicsi korában kitűnt érdekes arcszerkezetével és nyúlánk alkatával. A fiatal lányt viszont mindig is a zene világa vonzotta igazán, ennek leginkább édesapja az oka, aki maga is tagja volt egy zenekarnak, ahol gitáros volt. Mindig is a zene szeretetére nevelte gyerekeit, esetében ez pedig kifejezetten jól is sikerült.

Szülei művelt, tanult emberek, édesapja fogorvos lett volna, ha 1991-ben be nem tiltják Koszovóban az albán nyelvű oktatást. Végül marketinges lett, édesanyja pedig jogot tanult. Épp ezért, illetve a feszült társadalmi hangulat miatt sem feltétlenül támogatták lányukat zenei karrierje beindításában. Dua Lipa viszont keményfejű volt, 15 évesen teljesen egyedül visszaköltözött Londonba, és elvégezte a középiskolát, közben pedig azt fontolgatta, miként indítja majd be karrierjét. Milleniálként kiaknázta a közösségi média nyújtotta lehetőségeket, illetve több szórakozóhelyen is dolgozott pincérnőként, ahova időnként demofelvételeit is bevitte, hátha valaki felfigyel majd rá. Nem is kellett sokáig várnia, 2013-ban, egészen váratlan módon, modellügynökségén keresztül jött el számára az áttörés.

Teregetés közben lett sztár

Ennek az egyik legfontosabb momentuma az volt, amikor a brit X faktor műsorának reklámfilmjében szerepelt mindössze 17 évesen, feladata pedig az volt, hogy egy teljesen átlagos lány képét fesse, akiben bizony benne van az X, egy igazi sztár, aki felfedezésre vár. Ez a munka tökéletesen reprezentálta mindazt, ami a fiatal lány magánéletében is zajlott, és a végkimenetel is hasonló lett a reklám végéhez: Dua Lipa egyedi és utánozhatatlan hangja végül az egész világot megbabonázta, és pillanatokon belül a slágerlisták legelejére tört dalaival.

A reklám maga is nagy sikert aratott, mindenki tudni akarta, ki az a különleges hangú lány a képernyőn, akinek ráadásul felejthetetlenül szép arca is van. A One Direction producere nem is volt rest, leszerződtette Lipát, aki 2014-ben a Warner Bros-nál is aláírt. Még ebben az évben megjelent a New Love című slágere, ami rendkívül pozitív kritikát váltott ki, és hasonlóképp reagáltak második, 2015-ben megjelent kislemezére, a Be the One-ra is. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy megérte egy kisvárosi ház kertjében teregetni, meglett a gyümölcse a fiatal lány minden addigi erőfeszítésének.

2017-ben kezdte el igazán érzékelni a siker ízét, amikor megjelent első stúdióalbuma, ami a Dua Lipa címet kapta, tekintve, hogy az előadó bemutatkozó albumáról volt szó. De persze a rengeteg pozitív visszajelzéssel együtt elkezdtek záporozni a bántó megjegyzések is, elsősorban mozgásával, testalkatával kapcsolatban.

Sértésnek indult, mém lett belőle

Már rövid életű modellkarrierje alatt is megannyi megjegyzést kapott alkatára, ügynökségében többen mondták neki, ha igazán sikeres énekesnő akar lenni a későbbiekben, akkor kénytelen lesz leadni néhány kilót, akár akarja, akár nem. Mégis Dua Lipa nevetett a végén, ugyanis éppen ezen kijelentések inspirálták a Blow Your Mind (Mwuah) című dalának szövegét, ami hatalmas közönségkedvenc lett, és ez volt az énekesnő első dala, ami felkerült az amerikai Billboard százas listájára.

2017–18-ban kezdődött első saját turnéja, rengeteget koncertezett, megannyi fesztiválon fellépett, többek között a Sziget Fesztiválon is, ahova headlinerként érkezett. Fellépésein észrevették a rajongók, hogy nem mindig mozog olyan felszabadultan a színpadon, és ma már ikonikusnak tartott csípőlendítését kifejezetten röhejesnek tartották. Úgy érezték, Dua Lipa nem hajlandó elegendő energiát belefektetni a koreográfiákba, és ezzel megszületett az internetet felrobbantó mém: Go girl, give us nothing (ami gyakorlatilag a nesze semmi, fogd meg jól szlengesebb megfelelője). Kezdetben az énekesnőt bántották ezek a megjegyzések, később viszont saját javára fordította azokat, ugyanis ő is elkezdett nevetni a róla készült felvételeken, és kijelentette, valójában igazán sokat adott ezzel a mozdulattal a világnak, pontosabban a világ legjobb mémjét.

Azóta rengeteget fejlődött tánctudása, mi több, egyenesen tánckirálynőnek nevezik azóta koncertjein, amelyeket látványos és szexi koreográfiákkal bolondít meg táncosai segítségével. Ma már felemelő, egyenesen pszichedelikus élményként tekint a táncra fellépései során, úgy fogalmaz, hogy rengeteg adrenalin szabadul fel benne olyankor, amit a leghihetetlenebb drognak tart, és előszeretettel él is vele.

A közelmúltban újabb mém látta meg vele kapcsolatban a napvilágot, amikor is egy amerikai reggeli műsorában a műsorvezető hölgy nem tudta kimondani helyesen a nevét, és rendre Dula Peep-nek nevezte, az énekesnő fanjai pedig igen megosztóan reagáltak. Voltak, akik nagyon viccesnek találták, mások viszont kifejezetten tiszteletlennek és sértőnek tartották. Az énekesnő előbbiek táborát erősíti, azt is humorosnak tartja, hogy egyre több rajongója hívja már ezen a néven, akár a koncerteken is.

Sokkal több, mint énekesnő

Dua Lipa ma már nemcsak énekesnő, hanem podcast-host és üzletasszony is. Három albummal a háta mögött, amelyek folyamatosan pörögnek a sikerlistákon, igazi popkirálynővé nőtte ki magát az elmúlt években. A zene mellett nagy szerelme az irodalom, így ezzel kapcsolatos podcastet indított, amit a kritikusok az egekbe magasztalnak. Tehetséges és felkészült hostnak tartják, aki mindig teljesen tisztában van az adott téma részleteivel, amiről éppen szól az adása. Úgy gondolják, szokatlanul jól látja az összefüggéseket, és nem a közhelyekre, hanem a ténylegesen kreatív és történelmi mélységgel rendelkező részletekbe kérdez bele. Mindezt a Service95 elnevezésű platformjára tölti fel, amit rajongói is nagyon szeretnek. Interjúi nem promóciószagúak, hanem valóban intellektuálisan inspirált és empatikus beszélgetések, amelyek mélyebb értelmezést adnak az olvasmányokhoz. Az autentikusságával, lelkességével és felkészültségével pedig rendkívül kitűnik a felületes sztárinterjúk mezőnyéből.

Mára már a saját tulajdona minden zene, ugyanis létrehozta a Radical22 elnevezésű független média- és menedzsmentcéget. A cég magában foglalja a Radical22 Publishing, Radical22 Productions és a Service95 nevű projekteket, és már leszerződött a Warner Chapell Music kiadóval is 2022-ben. Mindez hatalmas lépés számára, ugyanis rendkívül fontos neki a szakmai önállóság, mivel sokáig érezte azt, hogy például dalszerzőként szüksége van egy tapasztaltabb, megbecsültebb személyre, aki irányítja a kreatív folyamatait. Így azonban már teljes egészében a maga ura lehet, és ha éppen nem érzi az ihletet, akkor szabadnapot tart. Ebben a mentalitásban készítette legfrissebb albumát is, a Radical Optimism-t, amit kifejezetten úgy írt, hogy élőben hangozzanak a legjobban a dalok. Ezt a zenei világ is megjutalmazta, ugyanis tavaly nyáron a Glastonbury Fesztivál egyik fő fellépője volt, idén pedig megtölthette a Wembley Stadiont.

Dua Lipa mindezek ellenére úgy véli, nemcsak a kemény munka miatt van az, hogy így halmozza a sikereket, hanem manifesztációs képességeiben is hisz. Úgy gondolja, minden kiejtett és papírra vetett szónak rendkívüli ereje van, így próbál mindig megfontoltan fogalmazni.

Ehhez a korszakhoz 97 dalszöveget írt, végük tizenegyet használt fel, de elmondása szerint mindegyik különleges emlékeket, meghatározó élményeket őriz.

Persze a szervezettség és a fegyelmezettség is elengedhetetlen, rengeteget sportol és lelkét is igyekszik épen tartani meditációval. Emellett a szórakozást sem veti meg, legutóbbi interjújában elmondta, koncertjeinek általában este tíz óra magasságában vége van, de mivel ekkor még tombol benne az adrenalin, így muszáj elmennie táncolni és inni néhány pohárral, hogy igazán megélje ezeket a pozitív pillanatokat. Elmondása szerint turnéja során átlagosan hajnali három-négy óra között feküdt le aludni, de semmiképp sem csinálná másképp.

Hogyan tovább?

A nő, aki mindig csinál valamit és kifogyhatatlan az újdonságtára, most talán kicsit visszakapcsol, tekintve, hogy karácsonykor eljegyezték. Ez azonban csak a naiv rajongók fejében él így, Dua Lipa ugyanis jelenleg még a karrierjére szeretne koncentrálni, vőlegényével együtt, aki fiatal színészként szintén kitűzött még néhány célt maga elé. Élvezik a jegyesség adta boldogságot, az esküvő dátumát azonban még nem tűzték ki. Hozzátette azt is, szeretnének majd gyereket is, viszont még a családalapítás sem szerepel a prioritási listájuk elején.

Erősnek, szexinek, egyenesen legyőzhetetlennek érzem magam a színpadon

– fogalmazott a Vogue-nak Dua Lipa, ezzel is magyarázva, miért nem áll még készen kiszállni, akár egy egészen rövid időre ebből a forgatagból, amit a karrierjének hívhat.

Imád turnézni, úton lenni és a zenével foglalkozni minden pillanatban, nem meglepő hát, hogy megihlette a koncertezés, és már bele is vágott negyedik lemezének gyártásába. Dua Lipa személyében egy magabiztos, önmagával békében lévő nőt tisztelhetünk, aki turnézik, dalokat ír, bővíti cégét, lassan, de biztosan készül a házaséletre és nagy terveket sző a jövőre nézve. Mindezt úgy, hogy közben tudatosan figyel teste, hangja és lelke egészségére is.

(Borítókép: Dua Lipa a Wembley Stadionban 2025. június 21-én Londonban, Angliában. Fotó: Samir Hussein / Getty Images / Dua Lipa)