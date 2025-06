Az amerikai katonák utolsó vacsorájából már a III. világháború kitörését vizionálták

Steak, homár és pekándiós pite – elsőre ünnepi menünek tűnhet, de az amerikai katonák TikTok-videói alapján sokan már sejtik, ez nem más, mint búcsúvacsora a hosszú és kemény frontszolgálat előtt. Miközben mára minden korábbi sejtés beigazolódott, több korántsem hétköznapi jel utalhatott arra már korábban is, hogy az Egyesült Államok közvetlenül is beavatkozhat az Irán és Izrael között éleződő konfliktusba. Sőt a közösségi médiában újra felbukkantak azok a videók, amelyek a harmadik világháború kitörését vizionálják.

Mióta az Amerikai Egyesült Államok közvetlen katonai akciót indított Irán ellen, a világ lélegzet-visszafojtva figyel. A feszültség már hetek óta gyűrűzött, különösen az Izrael és Irán közötti fegyveres konfliktus kapcsán, de sokan mégis meglepődtek az események gyors és nyílt eszkalációján. A beavatkozás valójában korántsem volt előzmény nélküli, sőt nem csupán a klasszikus politikai nyilatkozatok vagy diplomáciai nehézségek árulkodtak róla. Szerencsére azóta a helyzet megoldódni látszik a felek fegyverszünetével, azonban a közösségi oldalak népe nem nyugszik.

Bármennyire is bírálható jogosan sokszor és temérdek mindenért, az internet és különösen a közösségi média ezúttal sajátos korai figyelmeztető rendszerként funkcionált az események során. Az amerikai katonák ugyanis a TikTokon és más platformokon kezdtek el videókat posztolni a váratlanul fényűző, „surf and turf” menükről – steakkel, homárral, különleges salátákkal, koktélrákkal, pekándiós pitével és egyéb luxusfogásokkal tálalva. A katonai menzák ugyanis sosem voltak híresek gasztronómiai magaslatokról, így ez az extravagáns ételsor nemcsak a katonák figyelmét keltette fel, hanem a civilekét is, akik azonnal összeesküvés-elméleteket kezdtek gyártani arról, hogy ez nem egyszerű véletlen.

Valóban, a hadsereg hagyományosan csak ritka, különleges alkalmakra tartogatja a homárt és a steaket – például nemzeti ünnepekre vagy jubileumokra. A TikTokon megosztott egyik videóban a felvételt készítő katona maga is megemlíti, hogy az étel az amerikai hadsereg 250. születésnapja alkalmából készült. Ám sok veterán és jelenlegi katona kommentben osztotta meg tapasztalatát: ilyen ételt leginkább akkor kapnak, amikor egy hosszabb, veszélyes bevetés előtt állnak. Vagy – ahogy többen írták – „amikor valami komoly dolog készül”.

A jelenség az amerikaiak beavatkozásával most új értelmet nyert – nemcsak a TikTokon terjedt el „utolsó vacsoraként” értelmezett étkezésként, hanem a geopolitikai feszültség közepette egyre többen láttak benne rejtett üzenetet, ami a III. világháború kirobbanását vizionálja. De vajon valóban háború előtti utolsó luxusról van szó, vagy csak jól időzített virális tartalomról?

Mit jelent a steak és homár?

A TikTokon több mint 15 millió megtekintést ért el az a videó, amelyben egy amerikai katona, Antonia Lopez megmutatja, milyen ételt kapott a hadsereg étkezdéjében: steak, homár, caprese saláta, sült burgonya, rák, gyümölcssaláta, fokhagymás kenyér, torta és pekándiós pite. Mindennek már a felolvasásától is elkezd csorogni az ember nyála, a videó kommentszekcióját azonban hamar elárasztották azok a reakciók, amelyek szerint

ez nem egy egyszerŰ ünnepi menü volt, hanem egy deployment meal, azaz bevetés előtti étkezés.

Egy másik hozzászóló veterán így fogalmazott: „Aki régebb óta benne van a hadseregben, tudja, mit jelent ez. Remélem, már tanulod a fárszi nyelvet...” – utalva ezzel arra, hogy a tartalmat gyártó katona hamarosan Iránban találhatja magát, ott pedig hasznát veszi majd a perzsa nyelvtudásnak.

Bár mindez csupán a kommentelők saját véleménye, az kétségtelen, hogy a steak és a homár gyakran előzi meg a tengerentúli bevetéseket az amerikai hadseregben. Egy tengerésztiszt a hasonló videókra reagálva elárulta: „Mi mindig ilyen ételt kaptunk, mielőtt háborús zónába küldtek volna.” A tengeralattjárók legénysége pedig még náluk is gyakrabban kapott ilyen luxusfogásokat, hogy így enyhítsék a hosszú, víz alatti szolgálat pszichés terheit – írja a Newsweek.

Hivatalos katonai állásfoglalás egyelőre azonban nincs arról, mikor és miért szolgálnak fel ilyen ételeket, de a katonai hagyományokban gyakori, hogy morálnövelő eszközként használják az étkezést. És ha figyelembe vesszük, hogy a katonák közül többen is arról számoltak be, hogy megkapták az utasítást, miszerint hosszabb műveletben kell részt venniük, már egészen más fényben tűnik fel a homár és a steak.

A második leginkább virálissá váló videó egy katonát mutat, amint egy barakkban megkérdezi társait: „Milyen a steak és a homár?” – mire a válasz: „Készen állok a háborúra.” A videó ironikus és abszurd hangvétele sem tudta elfedni a mögöttes feszültséget, és a deployment meal mítosza villámgyorsan újraéledt. Bár később kiderült, hogy a videó valójában februárban készült, a közösségi médiában való újraközlése azonnal találkozott a jelenlegi geopolitikai helyzettel, ahol az USA katonai részvétele a Közel-Keleten ismét valós veszélyként merült fel, miközben egyre több olyan valós vagy éppen MI-generált tartalom jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy a küszöbön áll a harmadik világháború kirobbanása.

Utolsó vacsora a harmadik világháború előtt

Az Egyesült Államok szerepvállalásával egyre szélesedő konfliktus pedig talán valóban egy globális konfliktus irányába mozdítja a világunkat, főleg annak fényében, hogy a Newsweek elemzése szerint a vasárnapi amerikai bombázást megelőzően csupán 25 százalék esélyt jósoltak a közvetlen amerikai beavatkozásra Irán ellen. Aztán mégis megtörtént... A közhangulat és a katonai jelenlét mértéke pedig folyamatosan változik.

Az utolsó vacsorák így könnyen lehetnek előkészületek – akár pszichológiai, akár operatív értelemben.

A fentiek fényében nem is véletlen hangoztatják, hogy a közösségi média a modern kor új hírszerzése lett: ahol korábban titkos parancsok és rejtett jelek mozgatták a hadszíntereket, ma egy TikTok-videó is komoly információs tartalommal bírhat. És ha elég katona posztol steakről és homárról, az már többet mond minden hivatalos nyilatkozatnál – akár igaz az ehhez társított jelentés, akár nem.

Az amerikai hadsereg surf and turf menüje tehát kifejezetten ritka, és főként az alábbi esetekben kerül az étlapra:

Nemzeti ünnepeken – például a hálaadás, a függetlenség napja vagy a hadsereg alapításának évfordulója (június 14.).

– például a hálaadás, a függetlenség napja vagy a hadsereg alapításának évfordulója (június 14.). Jelentős katonai jubileumokon – például a hadsereg alapításának kerek évfordulóin (mint most, a 250 éves évfordulón).

– például a hadsereg alapításának kerek évfordulóin (mint most, a 250 éves évfordulón). Hosszú és távoli bevetések előtt – sok katona számolt be arról, hogy ilyen menüt kaptak közvetlenül a bevetés vagy hosszú távú külföldi szolgálat előtt.

– sok katona számolt be arról, hogy ilyen menüt kaptak közvetlenül a bevetés vagy hosszú távú külföldi szolgálat előtt. Morálnövelő alkalmakkor – amikor a parancsnokság szükségesnek látja a hangulatjavítást, például egy hosszú küldetés előtt vagy után.

– amikor a parancsnokság szükségesnek látja a hangulatjavítást, például egy hosszú küldetés előtt vagy után. Vészhelyzeti bevetések előtt – különösen tengerészeti vagy tengeralattjárós bevetések során, ahol a katonák hosszú ideig lesznek elzárva a szárazföldtől és a normál ellátástól.

A katonai menzák működését szabályozó rendelkezések szerint a különleges ételek és ünnepi menük a Dining Facility Operations Manual alapján engedélyezettek, azonban a gyakorlatban sok múlik az adott egység logisztikai lehetőségein, beszerzési csatornáin és a parancsnokság döntésén.

Uzsonna és hűtőtáska az Iránt bombázó amerikai gépeken

A fordói nukleáris dúsítóüzem megtámadására használt B–2-es lopakodó bombázók WC-kkel, mikrohullámú sütőkkel és egy hűtőtáskával is fel vannak szerelve annak érdekében, hogy a hosszú bevetések során kényelmesebbé tegyék a pilóták életét. Erre pedig ezúttal is szükségük volt, ugyanis Missouri államból Iránba, majd vissza körülbelül 37 óra volt az út, amit a legénység végig a pilótafülkében töltött.

A fejlett amerikai bombázókból álló flotta – amelyet eredetileg a Szovjetunióra való atombombák ledobására terveztek – pénteken száll fel a Kansas City melletti Whiteman légibázisról, hogy 18 órás világ körüli útra induljon, többször is tankolva a levegőben – közölték a hatóságok. A sokkolóan hosszú út a fülkében azonban nem feltétlen kell hogy rémálom legyen. Hogy az ilyen hosszú utak is elviselhetőek legyenek a pilótáknak,

a csúcstechnológiás bombázók pilótafülkéit mini hűtőszekrényekkel és mikrohullámú sütővel szerelték fel, hogy a legénység jól táplált és éber maradjon.

Ráadásul, mint minden hosszú távú útra tervezett repülőgépen, a B–2 Spiritben is van WC. Emellett elegendő hely van az egyik pilóta számára, hogy lefeküdjön és pihenjen, miközben a másik a denevérszárnyú gépet irányítja.

A B–2-esek először 1997-ben álltak szolgálatba, és egyenként több mint 2 milliárd dollárba kerültek; az amerikai légierőnek jelenleg egy 19 darabos flottája van – miután 2008-ban egy katasztrófában elveszítettek egyet. A Midnight Hammer hadművelethez bevetett hét B–2-es bombázó szinte teljes rádiócsendben repült, kétfős legénységük felváltva aludt a feszült éjszaka alatt – jelentette a The Telegraph.

A Fordo elleni támadással töltött 37 óra volt a leghosszabb B–2-es küldetés a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő, első afganisztáni támadás óta.

(Borítókép: Izraeli mentőcsapatok 2025. június 22-én Tel-Aviv belvárosába. Fotó: Israeli Police / Handout / Anadolu / Getty Images)