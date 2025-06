Felpofozta egy férfi Gáspár Evelint

Hónapok óta készül első Sztárbox-mérkőzésére Gáspár Evelin, aki Szorcsik Vikivel csap majd össze a ringben. A kemény edzések mellett étkezésére is nagyon odafigyel, a Sztárbox sajtótájékoztatóján arról is beszélt, séftudását is beveti, minimalizálta a felesleges élelmiszereket konyhájában. Most a felkészüléssel járó mélypontjairól vallott.

Mint arról az Indexen is írtunk, exkluzív parti keretein belül jelentették be az RTL Sztárbox című műsorának idei versenyzőit. A budapesti Heaven szórakozóhely kedd este megtelt hírességekkel és rajongókkal, ez alkalommal ugyanis a fanoknak is lehetőséget biztosítottak, hogy első kézből értesüljenek a műsor szereplőiről, majd egy fergeteges bulit is csaphattak kedvenceikkel. Ahogy a különleges estén, úgy a képernyők előtt sem fogunk unatkozni, izgalmas összecsapások várhatóak a Sztárbox legújabb évadában is.

Női könnyűsúlyban Gáspár Evelin is összecsap, méghozzá Szorcsik Vikivel. A médiaszemélyiség nagyon komolyan veszi a műsort, fegyelmezetten készül, és kiemelte, örül annak, hogy egy földijével szállhat majd ringbe, hiszen Szorcsik is salgótarjáni születésű.

„Mindennap edzek, vagy egyszer, vagy kétszer. A diétával egy laza 15 évet magam mögött tudhatok, az annyira nem viselt meg. Inkább az alvás, hogy sokkal többet kell aludnom, mert nagyon fáradékony lettem. Ez nem volt benne a rutinomban, 5-6 óra alvással elvoltam” – fogalmazott Gáspár Evelin a story.hu-nak, és hozzátette, edzői nemcsak fizikai, hanem mentális felkészültségét is fontosnak tartják, ezért történhetett meg, hogy egy férfival is össze kellett csapnia felkészülése alatt.

Nekem akkor jött el a mélypont, körülbelül harmadjára volt ez a sparring, amikor az edzőm összerakott egy nagyon komoly férfi bokszolóval. Kaptam tőle pár pofont. Nem fájtak, de egy lelki törést azért okozott. Hála a jó istennek van egy nagyon jó családom, vannak jóbarátaim, és az edzőm, akik mindenben támogatnak

– mondta Gáspár Evelin.

(Borítókép: Szorcsik Viki és Gáspár Evelin 2025. június 17-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)