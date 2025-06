Bejutottunk a szupergazdagok elit villaparkjába, ahol aranyáron mérik az ingatlanokat

Joe meredten bámul maga elé a Karib-tenger legcsodálatosabb szigete, Saint Lucia legszebb strandjának egészen elképesztő villaparkja kellős közepén. Sugar Beach – így hívják a több hektáros, szigorúan védett lakóövezetet. Jó ötszáz méter magas hegyekre telepedett buja zöld növényzet képez átláthatatlan falat azok számára, akik erre merészkednének. Egyetlen szűk út kanyarog lefelé a Ladera hoteltől, ami viszont a világ talán legkülönlegesebb szállodája. Újságírót nem engednek be, színészek, celebek és üzletemberek lakják. Jómagam is csak némi csalafintasággal tudtam fotózni, szerencsére nem vették észre.

A Ladera összes lakosztálya a Karib-tenger felé nyitott, nincs se ajtó, se ablak. Csak 200 méteres szakadék minden szoba szélén, saját csobbanó, a trópusi növényzet hatalmas levelei alá rejtett termálvizű medence, meg páratlan panoráma. A Ladera szálloda, nem villapark. Nincs jobb kilátás a kialudt, ám üdezöld növényzettel fedett két vulkánra, amelyek a Karib-tenger fövenyéből jó 800 méternyire állnak ki. Pitonoknak hívják a hegyeket a Karib-övezetben.

Becsempészett kamera

De most a szobám alatt, a mélyben meghúzódó villapark érdekel, elvégre az ingatlanok csillagászati értékének miértjére keresgélem a választ. Induljunk hát lefelé. Szerencsére a hotel személyzete értékeli, hogy ha már ott a varázslatos öböl és a Sugar Beach, akkor csobbannék a vízben. „OK levisszük, de ne maradjon sokáig. Nem kedvelik az idegeneket” – hangzik a kicsit vészjósló tanács. Már csak azért is dermesztő, mert zsebemben ott a tűéles felvételeket készítő, de kisméretű kamera, amivel a tévéműsoromat forgatom, s persze a fényképezőgépnek álcázott mobil.

A hívatlan vendég tekintete elől eldugják a Karib-tenger csillogó, mélykék vize mellé települt ingatlant. Ez alapvető követelmény az ilyen típusú lakásoknál – amennyiben nem garantálható a biztonság és az hogy lesifotósok ne készíthessenek fényképeket, akkor a lakást, villát, telket, ranch-ot, nevezzék is bárminek, a szupergazdagok egyszerűen nem veszik meg.

A Laderából autóval visznek le a Sugar Beach-re. Csodálatos fekvésű a villapark. A sűrű növényzetbe vágott kis kapu után teniszpálya fogad, ahol persze nem tudnék játszani. A szép emlékű Ellischer Sanyi bácsira gondolok, az ikonikus és fanatikus debreceni edzőre, aki a mindig kicsit poros DEAC pályán jó 60 évvel ezelőtt bevezetett ebbe a csodálatos játékba. Hiába van komoly tapasztalatom, a labdáról a látvány elvonná a figyelmemet. Jó 100 méterrel a pálya alatt ugyanis lágy, örökké meleg víz, kis öböl, fehér homok, pálmafákkal fedett éterem és vízi központ van – ez a Sugar Beach.

„Betolakodó” lettem

Mondom a sofőrnek, menjünk tovább – de szükségtelen a kérés, mert a biztonsági őr máris odalép a kocsihoz, övében lazán fityeg a kábító spray. Elhaladunk a naplemente egészen elképesztő látványát hirdető „pihenő sziget” mellett (természetesen ezt is pálmalevelekkel teszik hangulatossá), majd következik az esőerdőről elnevezett wellness központ. Nem fogják elhinni, ennek mi a fő építőanyaga. Természetesen a pálmafa, amit mindenre felhasználnak errefelé. A recepciónál szerencsére nem kell sok időt eltölteni – nincs motozás vagy átvilágítás sem, elvégre a Laderából érkező vendég elsőbbséget élvez. Persze nem tudják, van az efféle bizalmat kihasználó magyar újságíró, aki bizony filmezni és fotózni fog a parton. Igaz úgy álcázza, hogy home video készítésnek tűnik minden.

És ekkor kerül képbe Joe, akiről nem tudom megállapítani, őr vagy kertész a munkaköre. Rövid ujjú fehér inget és sötétszürke nadrágot öltött magára – ez errefelé a személyzeti egyenruha, amihez még viseltes fekete cipő jár. Egyszer gereblye van a kezében, aztán kiáll a partra, arca komorra vált, szigorú a tekintet. Úgy mutat a fehér homokra helyezett pallósoron, mint a biztonsági őr. Ropog a fa, mert szürkésre égette a kegyetlenül erős nap.

Mindig korán reggel lát hozzá a fehér homok egyengetéséhez, amit érzésem szerint nem kellene megtennie. Ezt el is mondom neki, amikor már felenged eredendő bizalmatlansága, amit velem szemben jogosan táplált. Elvégre nem voltam a villabirodalom vendége, csak afféle „betolakodó”.

Igaz megfelelő helyről jöttem – a sziget legelőkelőbb szállodájából, s ez jó ajánlólevél mindenfelé.

Joe azonban a legelőkelőbb villaparkban dolgozik, idegenekhez nincs hozzászokva. Túlságosan sok a szupergazdag a védett öbölben békésen meghúzódó elit lakóparkban, őket védeni, nyugalmukat pedig garantálni kell. Hatalmas villákban élnek, amelyek elnevezése is sokat mond: banán, mangó, cédrus, frangepáni – ezek a legfelkapottabbak. De van kakaómalom is a tengerpart felől a dombokra felkúszó tüneményes kertben.

Joenak hiába magyarázom, felesleges minden nap gereblyézni a fehér homokot, úgysem lép rá senki. A tengerparton levő vendégek a pallósoron át vagy egyből berohantak a kellemesen meleg vízbe, vagy leültek az árnyas fák védettségét élvező hangulatos teraszra, hogy megigyák a jeges rumot, hozzá meg a sört vagy limonádét. Egy biztos: a homokra nem fognak menni, mert az annyira forró, hogy biztosan leég a talpukról a bőr. Különösen, ha fehérek.

Divatos lett a hotel

Ettől függetlenül Joe-nak a rá kiszabott munkát el kell végeznie, zokszó nélkül meg is teszi. Itt van már hat éve, miként az összes tengeri járművet kezelő helyi fiatalember. Az itt lakók ugyanis előszeretettel vitorláznak, búvárkodnak, jetskiznek. Amikor közeleg a dél, Joe a pallón áll, s a türkizkék színre váltott tengert bámulja.

Mintha talán a világ furcsa logikáján gondolkozna: a gazdag fehérek előbb felfedezték a Karib-szigeteket, majd szépen sorban, egymás között olykor nem éppen békésen jöttek a franciák, a spanyolok, a hollandok, s nem utolsó sorban az angolok. Ők aztán alaposan megküzdöttek a szigetért – 14-szer vívtak tengeri ütközetet a franciákkal. A végső történelmi érv az volt, amikor Európában legyőzték Napóleont – 1815 után Saint Lucia is végképp a brit koronáé lett. Ma is vannak szép számmal európaiak, békésen heverésznek az árnyékba helyezett ágyakon. De azért jóval több a modern „gyarmatosító”, a gazdagság és a pénz főszereplői ma már az amerikaiak.

Elbúcsúzunk Joe-tól, aki bizonyára most is feltűnő megbízhatósággal tüsténkedik a Sugar Beach partján, ha még ott dolgozik. Fókuszunkba további ékkövek kerülnek, amelyek hasonlóan Saint Luciához, mesésen szép helyen vannak és irdatlan összegeket fizetnek értük. A legnyilvánvalóbb Dubaj, ahol új trend alakult ki – a divatot ültetik át az ingatlanfejlesztésbe. A Porsche több tucat modern hotelt alakít ki a legmenőbb tervezői és divatguruk bekapcsolásával, míg az Öbölben az Al Habtoor csoport Dubajban az első FTV hotel építi meg, amely a Divat Televízió angol rövidítését jelenti. Az öltözködést, a designt, a kiegészítőket integrálják egy szálloda mindennapi életébe, mert a vagyonos érdeklődők (értelemszerűen elsősorban a hölgyek) nagyon fogékonyak erre az irányvonalra. Még divatshow-n is felléphetnek! Kérdés, az iráni elleni amerikai támadást követő érzékelhető feszültség nem veti-e vissza a Dubaj iránti keresletet (valószínűleg igen), és a befektetői érdeklődést?

Magyar érdeklődő is akad

Európában is pörög az ingatlan üzlet. Így van ez La Zagaletában is, amiről néhány hete nálunk is cikkeznek, mert esetleg magyar kapcsolata is lehet. Felmerült ugyanis, hogy az egyik 8 milliárd forintnyi pénzpért kínált ingatlanért versengő közel 10 jelentkező között lehet egy magyar is.A Marbella mellett fekvő, csodálatos szépségű egykori ranch 900 hektáros területén a Drumelia ügynökség 27 ingatlant kínál eladásra.

Az említett, esetleges magyar érdeklődést is keltő házban 7 háló- és 9 fürdőszoba van, a telek 1700 négyzetméteres. Indiai, belga, német és osztrák milliárdosok is toporognak a Drumelia ajtajánál. Ezt maga a menedzser, Artur Loginov mondta el podcastjában, aki nevének hangzásával ellentétben spanyol. Errefelé nőtt fel, aztán 2009-ben állt a Drumelia szolgálatába ügynökként. Nagyon szorgalmas volt, remek meggyőzőképességével kitűnt a többiek közül. A Covid után robbantotta fel az ingatlanpiacot, ő lett a cég eladási főnöke, majd háromszor is megválasztották Spanyolország legjobb ingatlanosának. Eközben elvégezte a híres madridi üzleti egyetemet, az ESIC-et, ahol a tandíj évente 8 millió forint.

Nemcsak La Zagaleta aranybánya az ingatlanpiacon. A patinás helyeken csillagászati szintre ugrottak az árak. Ilyen London, ahol a Regent park Fehér házaként említett The Holme 200 éves épülete és gondozott környéke a világ egyik legdrágább ingatlana, amely már évek óta kint van a piacon. Ára 320 millió dollár. Igencsak keresett a Comói-tó környéke is, ahol szintén régi villák hívják fel magukra a gazdagok figyelmét – itt lakik George Clooney és neje, Amal is. Egy másik ingatlan, a Villa La Cassinella 90 millió dollártért bármikor megvehető, igaz saját teniszpályával is rendelkezik, nem beszélve a mesés kilátásról és vitorlásról.

Billiókat birtokló milliárdosok

Mintha világvége hangulat érződne a legjelentősebb ingatlanok világpiacán: csillagászati összegekért kínálnak villákat, vevő is akad jócskán. Nem elég kriptovalutába vagy aranyba menekíteni az irdatlan összegeket, eljött az idő újabb mesés házakat vásárolni – vélik az érintettek. Szemezgessünk tehát az elit legkülönlegesebb kínálatából, olyanokat kiválasztva, amelyek még a leggazdagabbak számára sem mindennapiak.

Először is szögezzük le, miért is alakult ki ez a földindulásszerű nyomás az ingatlanpiacon. A magyarázat az, hogy a Covid óta a leggazdagabbak vagyonnövekedése felgyorsult. Manapság 58 millió embernek van egy millió dollár fölötti vagyona.De akkor nézzük a milliárdosokat – természetesen dollárban értve. Belőlük a Forbes idén 3028-at adott meg, közöttük már két magyar is akad. Összes vagyonuk 16 billió dollár – ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb ember rendelkezik irdatlan összegekkel. Könnyű kitalálni, jut a gazdasági-politikai folyamat befolyásolására is belőle. Elon Musk vezeti a listát 380 milliárd dollárral, Mark Zuckerberg a második 230 milliárddal, akit Jeff Bezos követ 226 milliárddal. Érdekes, hogy az LVMH francia tulajdonosa, Bernard Arnault a kilencedik helyen ér be, ezzel ő a leggazdagabb európai. Ha nemzetek szerint nézzük a felosztást, akkor is látjuk, öreg kontinensünk fokozatosan elveszíti maradék befolyását is, s ez a tendencia nem fog megállni. Az USA vezet 902 milliárdossal, Kína már a második 450-tel, India is felfér a dobogóra 205 üzletemberrel, de a németeknek csak 171, az oroszoknak pedig 140 milliárdosa van.

Egy biztos: a gazdagoknak akad miből mesés ingatlant vásárolni. Amerikában a Castel Creek Retreat az egyik legkülönlegesebb: egy millió dollárért épített hídon lehet megközelíteni, mert a hegyekben van 500 hektáron, 3 vendégház mellett 12 hómobil, saját sílift is rendelkezésre áll, nem beszélve az épület tornyos részébe épített, öt méter magas mászófalról. S hogy teljes legyen az élvezet, retro benzinkúttal rendelkezik, ahol megtankolhatják például a saját sípályára való ratrakot is. Az épület tetején ráadásul panorámás jakuzzi van. Az ár ehhez képest igen szerény, mert 80 millió dollár körül mozog.

A Mesa Vista Ranch Tampában (Texas) arról híres, hogy saját fegyverarzenállal rendelkezik, nem beszélve a repülőteréről, golfpályájáról, az ára 220 millió dollár. Ennek töredékéért kínálják a Cove Spring Houset Barbados legelitebb övezetében, jó 50 kilométerre Rihanna szülőhelyétől, és onnan, ahol évekkel ezelőtt unokatestvérét lelőtték. A Cove azonban a St. James negyedben van, ami az elit egyik gyülekező helye a Karib-övezetben – ára 40 millió dollár.

Kicsit feljebb Dominikán 1 400 000 szállodai helyet kínálnak, mert imádják a turisták, ennek megfelelően jönnek a befektetők és a vásárlók is. Az egyik legmenőbb a helyi építészet stílusjegyeit viselő Casa Dominikana. Többször is járva a Dominikai Köztársaság igencsak poros, rosszul kiépített útjain, de gyönyörű strandjain azt tapasztaltam, hogy ahol viszonylagos biztonság van és csodálatos strand, oda jönnek a turisták – akár a villáik mellett kiépített helikopter leszállóhelyet is használva. La Romana az amerikai elit és az A kategóriás színészek, énekesek gyülekezőhelye, míg Punta Cana a tömegturizmus jelképe lett.

Medúza rendelésre!

A csúcs azonban Kalifornia, az elit gyülekezőhelye: Bel Air. A Mesa Vista a hipermodern építészet csúcsterméke a város felé magasodó helyen, ahol korábbi építési engedély alapján 20 hálószobás, 10 ezer négyzetméteres többemeletes villa létesült. Van benne tekintélyes méretű IMAX moziterem és 20 hatalmas autó befogadására alkalmas garázs is, nem beszélve az öt uszodáról. Közel 10 évig épült, a „szentély” pedig a lézerfényekkel generált, mesterséges intelligencia vezérelte szoba, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha a tengerben lennénk, és körülzsongnának bennünket a medúzák. Egy gombnyomás, majd azt látjuk magunk körül, hogy egy esőerdő padján ülünk, s mellettünk hatalmas vízesés zubog alá. Mindez természetesen csak illúzió.

„Csak” Bel Airban vagyunk, a The One villában. Találó elnevezés: Az egyetlen. Nem lesz belőle még egy, mert ekkora monstrum létesítésébe a hatóság ma már nem egyezne bele. Most még megvásárolható: fél milliárd dollár az ára. Világ gazdagjai, mozduljatok!