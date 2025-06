Jeff Bezos esküvője szerelmi drámába fulladhat Katy Perry miatt

Ahogy közeleg Jeff Bezos és Lauren Sánchez nagy napja, úgy növekszik az eseménnyel kapcsolatos feszültség is. Először a velenceieknél telt be a pohár, mozgalmat indítottak az üzletember ellen, mivel nem akarják hagyni, hogy többnapos dínomdánomot rendezzen. A város vezetése viszont azt hangsúlyozta, a menyegző rendezett keretek között zajlik majd, valamint a helyi gazdaságnak is hasznot hoz az esküvő, hiszen remek reklám számukra, hogy Bezos náluk esküszik. Az ünnepségre mintegy 200 főt várnak, köztük olyan hírességeket, mint Oprah Winfrey, Kim Kardashian vagy Bill Gates. A New York Times információi szerint a ceremónia szervezését a korábbi Clooney-esküvőt is lebonyolító Lanza & Baucina Limited cég végzi, akik ígéretet tettek arra, hogy minimalizálják a várost és a helyieket érintő kellemetlenséget.

Egyes források szerint június 24. és 26. között, mások szerint 26. és 28. között tartják a lagzit, amely nagyjából húszmillió dollárba (3,5 milliárd forintba) került. Mint arról korábban is írtunk, a Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia adja majd az esküvő helyszínét, ami eredetileg egy egyházi jótékonysági intézmény épülete, amit még 1310-ben emeltek. A jegyespár azonban feltehetőleg a néhány éve direkt rendezvények céljából felújított 1507-es épületrészben tarthatja majd a lakodalmat a Tintoretto és Veronese freskóival díszített,

1000 főt befogadni képes teremben, ahol kényelmesen elférnek a legközelebbi családtagok és barátok, akikre fejenként 18 millió forint körül költ Bezos.

Magáról az eseményről egyelőre nem sokat tudni, volt olyan pletyka, hogy Lady Gaga és Elton John is fellép majd, de ezeket az értesüléseket már cáfolták a párhoz közel állók. Sánchez még tavaly nyilatkozta a Today Show-ban, hogy ő is pont ugyanolyan menyasszony, mint bárki más, gyűjti az inspirációkat a Pinteresten, és csupán egy intim szertartást szeretnének vőlegényével.

Gyülekeznek a felhők

Minden tökéletesen, szinte Disney-mesébe illően alakult a Bezos–Sánchez-esküvő megszervezése körül, majd Katy Perry mintha belerondított volna a képbe. Az énekesnő közeli barátságot ápol a párral, Sánchezzel együtt lőtték ki őket az űrbe összesen 11 percre, valamint az ara párizsi lánybúcsúján is ott volt, tehát egyértelműnek tűnt, hogy jóban vannak. Most azonban azt rebesgetik, Orlando Bloom egyedül jelenik majd meg az esküvőn, ugyanis Katy Perry feltehetően túl közel került Jeff Bezoshoz.

Jeff teljesen odavan Katyért

– nyilatkozta egy bennfentes a Blindnek.

Nem meglepő, hiszen az unalmasnak hitt techmogul világát egészen beragyogja Katy Perry nyitottsága és emberközelisége, míg Sánchez sokkal inkább mondható olyan nőnek, aki férje mellett találja meg a csillogást. A külföldi bulvársajtóban arra gyanakodnak, a menyasszony besokallhatott azon, az énekesnő milyen rendkívüli hatással van vőlegényére, és nem kíván harmadik kerékként funkcionálni saját jövendőbeli házasságában.

A képet tovább bonyolítja az a tény is, hogy Katy Perry kapcsolata is zátonyra futhatott nemrégiben, az okok pedig igen sokrétűek. Az énekesnőt egyrészt nagyon megviselte a rengeteg negatív kritika, amit legutóbbi albuma váltott ki, Orlando Bloom pedig kínosnak tartotta a miniűrutazást, amelyen Perry részt vett.

Perry és Bezos „románca”

Katy Perry Lauren Sánchez révén került közelebb a milliárdoshoz, ugyanis Sánchez és Perry az utóbbi időben több közös eseményen is részt vettek, és közeli barátságba kerültek. Ezt követte a közös űrutazás a Blue Origin egyik repülésén, amelyet Jeff Bezos cége szervezett, és ez lehetett az egyik első közvetlenebb alkalom, amikor Bezos és Perry találkoztak. Emellett nem titok, hogy az üzletember és az énekesnő is a hollywoodi elit tagjai közé sorolható, így az is előfordulhat, hogy találkozhattak különféle rangos eseményeken, például gálákon, jótékonysági rendezvényeken vagy luxusnyaralásokon, ráadásul Sánchez társaságában.

Mivel egyre több alkalommal kapták hármukat lencsevégre, felröppentek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy Jeff Bezos talán nem lenne az ellen, hogy egy hármas dinamikájú kapcsolat kerekedjen ki közte és a két nő között. Menyasszonya azonban nem díjazhatta ezt az ötletet, ugyanis Perry már megerősített hírek szerint nem vesz majd részt az esküvőn a turnéjára hivatkozva.

Lényeges kiemelni, a romantikus viszonyt Perry és Bezos között senki sem erősítette meg, mindössze azt emelték ki, hogy igen közel állnak egymáshoz, Bezos pedig nagyon kedveli az énekesnőt, szeret a társaságában lenni.

(Borítókép: Lauren Sánchez és Jeff Bezos 2025. március 2-án. Fotó: Taylor Hill / FilmMagic)