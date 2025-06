Megműtötték Jessie J-t, megszólalt állapotáról

Jessie J már június elején bejelentette: korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. Június 16-án volt utolsó fellépése, mielőtt megkezdte harcát a betegséggel, pár nappal a koncert után meg is operálták. Most ismét megszólalt állapotáról.

Jessie J nemrégiben Instagramján jelentkezett be, és megosztotta követőivel, hogyan élte meg a mellműtétét, amelyet korai stádiumú rákja miatt kellett elvégezni rajta. Kiemelte, hogy nemcsak a jó, de a nehéz pillanatokat is vállalja – így mutatta be a műtéti megjelöléseket, a dréncsövet és az operáció utáni arcát, miközben humorral és szeretettel magyarázta el a fiának, Sky‑nak, mi is történik pontosan – vette észre a CNN.

A posztban mély hálát fejezett ki az orvosoknak, ápolóknak, barátoknak és a családjának, különösen partnerének, Chanan Safir Colmannek, aki nővérruhában pózolt a képeken. A műtét után Jessie J hazatért, és azóta otthon várja az eredményeket, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy mihamarabb meggyógyuljon.

Mint arról már korábban hírt adtunk, az énekesnő elmondta, az elmúlt időszakban számtalan vizsgálaton esett át, és korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. „A rák minden formájában szörnyű, de ragaszkodom a »korai« szóhoz” – fogalmazott a videóban. Humorral próbálta feldolgozni a helyzetet, megjegyezve: „Ez egy nagyon drámai módja annak, hogy az ember mellnagyobbítást csináljon.”