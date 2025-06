Az iráni császári család a fegyveres erőktől lázadást, a civilektől sztrájkot kér a rezsim ellen

A hétvégén több városban, így Washingtonban, Hágában és Londonban is tüntetések zajlott a jelenleg háborúban álló iráni vezetés mellett és ellen is, a brit fővárosban a változásért protestálók a monarchia visszaállítása mellett álltak ki a Pahlavi család idejében hivatalos, koronás lobogókat lengetve, Mohammad Reza Pahlavi néhai sah és felesége, Farah Diba császárné, illetve elsőszülött fiuk, Reza portréjával a transzparenseiken. A londoni iráni nagykövetség téglakerítésére festékszóróval felfújták továbbá elég nagyban, hogy „Reza Pahlavi király”.

(A perzsa sah titulus jelentése, hogy „királyok királya”, ezt erősítette meg Mohammad Reza Pahlavi 1967-ben, amikor ünnepélyes keretek közt császárrá koronáztatta magát Teheránban, így feleségének is az özvegy császárné titulus dukál a mai napig a nemzetközi szóhasználatban, hiába jelent a perzsa sabbanu csupán királynét – a szerk.) A londoni rendőrség két összeverekedőt is előállított, miután ellátták sérüléseiket. A nyugati városokban tapasztalt nézeteltérések az ázsiai ország jövőjét illetően kissé más, kevésbé konszenzusos jövőképet mutatnak, mint amit a császári család kommunikálni igyekszik – bár igaz, az uralmukat megdöntő, Homeini nagyajatollah vezette iszlamista forradalomban a lakosság csupán 10 százaléka vett részt. És nagy részük rögtön ki is ábrándult az új rendszerből, amely bár demokráciát ígért a diktatórikus monarchia után, de a szavát már nem tartotta be az új vezetés.

Sok iráni számára – pláne igaz ez az országból elmenekültek alkotta diaszpórákra – a Pahlavi-érának van egyfajta romantikája, aranykornak tűnik a modernitásával, a jóval lazább nyugati típusú erkölcseivel, a kulturális pezsgéssel, amely azonban csak a nagyvárosokban dívott, mint mi is részletesen írtunk erről és a família viszontagságairól ebben a tavalyi cikkünkben annak apropóján, hogy a Pahlavi család felszólította a világot, elsősorban a média munkatársait, hogy többé ne nevezzék Iránnak az „Iszlám Köztársaságot”, amely véleményük szerint méltatlan az általuk hivatalossá tett névre. A jobbára az Egyesült Államokban letelepedett családtagok mögött jelentős támogatás áll, csak Los Angelesben és környékén 700 ezerre becsülik ugyanis a monarchista érzelmű iráni közösséget. Közöttük megkérdőjelezhetetlen, hogy Reza Pahlavi a címzetes uralkodó, és amennyiben Iránban rendszerváltás zajlik majd le, neki kell felülni a Pávatrónra.

A családtagok a közösségi médiában buzdítanak ellenállásra és kitartásra

A Pahlavi családban a koronaherceg, a felesége, legidősebb lányuk és Farah császárné a legaktívabb posztoló az Instagramon az Iránt érintő politikai és közéleti kérdésekben – bár a száműzetését jobbára Párizsban töltő egykori uralkodófeleség kivált kulturális ügyekkel foglalkozik, a napi politikai történéseket a fiatalabb generációkra hagyja. Most is annyit osztott csak meg 3 millió követőjével perzsa nyelven, hogy átérzi az irániak fájdalmát, csodálja honfitársai bátorságát és biztosította őket, hogy lélekben a család velük van és hamarosan visszatér a béke a szebb jövő előtt álló országba.

Noor császári hercegnő a minap kitett posztjában leírta, hogy különösen sokat gondol a bátor aktivistákra, művészekre és gondolkodókra, akik évekig mindent kockára tettek, csak hogy kiálljanak a zsarnokság ellen. Elmondta, ha bár ő már száműzetésben nőtt fel, az Iszlám Köztársaság által okozott mély sebeket nagyon is érezte a családjában. Évekig azért imádkozott, hogy a nagymamája még megérje, hogy újra láthassa a szülőföldjét és először érzi úgy, hogy a fohászkodása nem volt teljesen hiábavaló. Édesapja már keményebb hangot ütött meg, Ali Hámeneit riadt patkánynak nevezte, aki a föld alatt bujkál, és elvesztette a kontrollt a történések felett. Szerint az Iszlám Köztársaság története a végéhez ért, itt az ideje visszavenni Iránt, és már csak egy népfelkelés hiányzik, hogy „örökre vége legyen ennek a rémálomnak”. Egyik megszólalásában a fegyveres alakulatoknak is üzent:

Ne forduljatok a nép ellen egy olyan rezsimért, amely már bukásban van, és amelynek a végzete elkerülhetetlen! Ne áldozzátok fel magatokat egy rothadó rendszerért! A néppel vállvetve megmenthetitek saját életeteket. Játsszatok történelmi szerepet Irán átmenetében az Iszlám Köztársaságból a demokratikus köztársaságba, és vegyetek részt az új Irán felépítésében!

Továbbá megosztotta véleményét a jelenlegi kormányról is, melynek vezetői szerinte irányításra alkalmatlan bűnözők, akik egy olyan háborúba kormányozták bele az országot, amelyhez az irániaknak semmi közük, a jelenleg kialakult helyzetért és az évtizedes korrupcióért kizárólagosan őket teszi így felelőssé. Hivatkozott belföldi forrásaira is, akik úgy tájékoztatták, hogy a rezsim kormányzási struktúrái rohamos léptékben omlanak össze éppen, a rendszer soha nem volt még ilyen törékeny állapotban, így kéri a népet, hogy éljen most a lehetőséggel és vegye vissza a hatalmat. Állítása szerint az első száz napot illetően már kidolgozásra került egy forgatókönyv, amely révén felállítanak egy nemzeti és demokratikus kormányt, amelynek legfőbb feladata az ország helyzetének stabilizálásán túl a demokratikus választások kiírása és lebonyolítása.

A koronaherceget sokan új Nagy Kürosznak, mások gyengekezű vezetőnek tartják

Ismerői szerint Reza Pahlavit nem lehet azzal vádolni, hogy ne tanult volna a történelemből. Tisztában van apjának túlkapásaival, akinek rendszere alatt mindennaposak voltak a börtönökben a kínzások és a gyilkosságok, elsősorban a kommunista és vallási fundamentalista csoportok fiataljait érintette a titkosrendőrség terrorja. A Middle East Forum szerint így a koronaherceg igyekszik elkerülni minden olyan helyzetet, amikor rá lehetne sütni, hogy a vér nem válik vízzé, és öröklődtek apjának diktatórikus vonásai.

Sosem kényszeríti rá nézeteit másokra, magának inkább egy összefogó szerepet képzel el az iráni demokratikus államban, aki különféle politikai irányzatokat képes kompromisszumra juttatni két alapeszme mentén: a nemzet egysége és a demokrácia. Olyan „nagy politikai sátrat” szeretne, ahol liberálisok és konzervatívok, köztársaságpártiak és monarchisták egyaránt helyet kapnának. Míg számos iráni aktivista – különösen a jelenlegi rendszer hívei – szüleik monarchia alatti szenvedéseire hivatkozva becsmérlik a herceget, az Iszlám Köztársaságban élő egyszerű irániak azonban másként látják a helyzetet: Reza Pahlavit sokan a régi és egy új aranykor szimbólumának tartják.

De vannak, akik mégis a szemére vetik, hogy ironikus módon épp az a legnagyobb probléma vele, hogy túlságosan igyekszik elkerülni apja hibáinak megismétlését. „Az iráni diaszpóra és a belföldi ellenzék megszervezése valóban olyan, mint „macskákat terelni”, de Pahlavi gyakran nem hajlandó rendet tenni köztük. Ez a passzivitás néha hasznos, de sokszor gyengeségnek vagy mulasztásnak tűnik. Márpedig az Iszlám Köztársaság leginkább az ellenzék egységétől tart, de Pahlavi eddig nem adott okot aggodalomra e téren.

Márpedig, ha nem tudja hatékonyan irányítani saját mozgalmát, az csak megerősíti a kritikusokat abban, hogy nem képes sem egy alkotmányozó nemzetgyűlést, sem egy országot vezetni.

Ne legyen kétség afelől, hogy a száműzetésben élő iráni politikusok közül csak Pahlavi rendelkezik valódi potenciállal ahhoz, hogy elősegítse a hatalom békés átadását Iránban – még akkor is, ha a végső államforma nem a monarchia lesz. Pahlavi jó szándékú, de ha nem vezet be fegyelmet a mozgalmán belül, és nem fordít legalább annyi figyelmet a szervezeti működésre, mint a szebb jövőről szóló üzenetekre, akkor végleg elszalasztja az esélyt arra, hogy beteljesítse valódi küldetését” – írja cikkében Michael Rubin, az American Enterprise Institute vezető munkatársa, a Pentagon korábbi tisztje. A polgári szabadságjogok védelme mellett Pahlavi egyébként igyekezne visszaintegrálni Iránt a nemzetközi közösségbe, és az ország gazdaságát is megreformálná.

Izrael-barát és a női egyenjogúság híve

Reza Pahlavi 1960-ban született Teheránban, az 1967-es koronázáson pedig apja hivatalosan is trónörökösnek jelölte ki. 1978-ban, pont a forradalom előtt hagyta el Iránt, hogy vadászpilóta-kiképzésben részesüljön az Egyesült Államokban. Itt folytatta tanulmányait is, a Dél-Kaliforniai Egyetemen szerzett diplomát politikatudományból. Képzett vadászpilótaként önként jelentkezett, hogy hazája hadseregében szolgáljon az iráni–iraki háború alatt, de a rezsim ezt visszautasította.

Több mint négy évtizede tölt be vezető szerepet az iráni ellenállásban az Iráni Nemzeti Tanács emigráns szervezet élén a demokrácia és az emberi jogok mellett kiállva. Országon belül és kívül is fenntart kapcsolatokat különböző ellenzéki csoportosulásokkal, de vezető politikusokkal, érdekképviseletekkel és diákszervezetekkel is rendszeresen találkozik, hogy felhívja a figyelmet az iráni emberek helyzetére. Közösségi médiás csatornáin és a sajtóban is rendre felszólal az iráni nép ellen elkövetett jogsértések és elnyomás ellen, de számos cikke mellett három könyvet is írt Irán aktuális helyzetéről. Eddig erőszakmentes polgári engedetlenségen keresztül kívánt rendszerváltást elérni, és népszavazást szorgalmaz Irán jövőbeli államformájáról.

1986-ban vette feleségül a politológus és jogász végzettségű, korábban gyermekjogi ügyvédként praktizáló Yasmine Etemad-Aminit, aki társalapítója és több mint két évtizedig igazgatója volt az Irán Gyermekeiért Alapítványnak, amely sürgős egészségügyi ellátást finanszíroz iráni vagy iráni származású gyerekeknek. A házaspárnak három lánya született: Noor, Iman és Farah Pahlavi, akiket apjuk beillesztett a trónöröklési rendbe is, így, ha Irán újra monarchiává válik, egy napon császárnő uralkodhat az országban. A családfőnek már csak az egyik nővére és húga él, öccse és másik húga ugyanis önkezével vetett véget életének. Farah özvegy császárné szerint két depresszióval küzdő gyermekének halála is nyugodtan a „Dicsőséges Forradalom” számlájára írható.

Mint mi is írtunk róla tavaly, Reza Pahlavi az izraeli Hírszerzési Minisztérium meghívására a program részeként több helyszínt is felkeresett, így a jeruzsálemi Siratófalnál is imádkozott. Mivel korábban ilyen magas rangú iráni politikus nem járt az országban, az izraeli kormány történelmi jelentőségűnek nevezte a látogatást. A hivatalos úton a koronaherceg találkozott az izraeli kormányfővel is, a Pahlavi és a Netanjahu házaspár ugyanis közismerten jó viszonyt ápol egymással. A koronaherceg hangsúlyozta az utazás apropóján, hogy az általa elképzelt szekuláris és demokratikus Irán békés viszonyra törekedne szomszédaival, így Izraellel is, stabilizálva ezzel a közel-keleti térséget.



(Borítókép: Mohammad Reza Pahlavi sah, Reza Pahlavi koronaherceg és Farah császárné a Pávatrón előtt Teheránban az 1967-es császári koronázás alkalmával. Fotó: Universal History Archive / Getty Images)