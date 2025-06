Bettina Göring: Ugyanott tartunk, mint a második világháborút megelőző években

Bűntudat, menekülés és szembenézés – Bettina Göring talán ismeretlen volna, ha nem viselné a történelem egyik legsötétebb figurájának nevét. Hermann Göring rokonaként nem csak a családi múlt, de a kollektív emlékezet terhét is magával hordozza. Egy életet szentelt annak, hogy megértse, mit jelent „örökölni a gonoszt” – és hogyan lehet azt emberi úton jóvátenni. Könyve, a Drága bácsikám – Elátkozott örökségem hazai megjelenése kapcsán Budapestre látogatott, és az Indexnek adott interjújában mesélt a névvel járó nehézségeiről, a családja Hermann Göringhez fűződő rajongásáról is, de párhuzamot vont az amerikai kormányzás, az iráni konfliktus és a második világháború eseményei között is.

Hogyan lehet együtt élni egy névvel, amely a világtörténelem egyik legsötétebb korszakához kötődik? Mit kezd az ember azzal az örökséggel, amely nem a saját döntéseiből fakad, mégis az egész életét meghatározza? Bettina Göring története ezekre a kérdésekre keres választ – és közben fájdalmas, de felemelő példát mutat a szembenézés, a bűntudat feldolgozása és az önazonosság megtalálása terén.

Pedig nem egyszerű helyzet az övé, ugyanis a hírhedt náci vezető, Hermann Göring rokona – a nürnbergi perben elítélt, ám már az ítélet végrehajtása előtt öngyilkosságot elkövető német vezető Bettina Göring dédnagybátyja. A teher így óriási, hiszen Hermann Göring Adolf Hitler közvetlen bizalmasa, a Luftwaffe főparancsnoka és a Harmadik Birodalom második embere volt, de felelős több millió zsidó haláláért is – a náci terrorgépezet egyik legfőbb építőjeként tartják számon. Neve örökre összeforrt a holokauszt borzalmaival és a birodalom hatalmi kegyetlenségével.

Ő azonban egészen más utat választott. Már fiatalon érezte, hogy a családi múlt súlya elől nem lehet menekülni, mégis Amerikába, majd Ázsiába vezetett az útja, míg végül belátta: csak úgy szabadulhat, ha szembenéz az igazsággal. Memoárja, a Drága bácsikám – Elátkozott örökségem nemcsak a múlttal való leszámolásról, hanem a gyógyulás lehetőségéről is szól. Egy olyan nő vallomása ez, aki nemcsak túllépett egy bűnös néven, de erőt és értelmet is tudott találni abban, hogy őszintén mesél róla.

Vele készített interjúnkban Bettina Göring saját szavaival idézte fel élete legfontosabb állomásait: a menekülést, a belső vívódásokat, és azt a hosszú, fájdalmas utat, amely végül a belső békéhez vezetett. Lapunknak mesélt arról is:

miért döntött úgy, hogy elmeséli a saját történetét;

mely történetek felidézése volt a legnehezebb a könyv írása során;

mikor tudta meg, hogy Hermann Göring milyen ember is volt valójában;

mikor jött el az a pont, amikor tudta, hogy nem menekülhet tovább a családja múlja elől;

mit jelent számára az, hogy ő is egy Göring;

családja hogyan tagadta a háború után is a náci Németország, illetve Hermann Göring felelősségét és gaztetteit;

miért nem szeretne soha Németországban élni;

miért döntött úgy, hogy megszakítja a család vérvonalát;

és miként vonható párhuzamba a második világháború az Egyesült Államok elnökével, és az iráni fegyveres konfliktussal.

A könyve egy mély, személyes vallomás. Melyik fejezet vagy emlék megírása volt a legnehezebb?

Mindenki azt hiszi, hogy Hermann Göring tettei okozták számomra a legnagyobb traumát a könyv írása során, azonban nekem a családom múltja egyáltalán nem volt már újdonság. Tisztában voltam azzal, milyen felelőssége volt a rokonaimnak a második világháború szörnyűségeiben. Számomra a legnagyobb nehézséget a dél-amerikai pszichiátriai kezelésem bemutatása okozta, amikor különböző kezeléseknek vetettek alá, miután letartóztattak, mert elég heves stílusban beszélgettem egy tisztviselővel, amikor dél-amerikai utam során Venezuelába akartam vízumot szerezni. A másik pedig bármennyire is meglepő, az volt, amikor nagyon komoly égési sérülést szenvedtem ötéves koromban, miután ráestem a kályhára.

A baleset és a pszichiátriai kezelés erősebb trauma volt a családja múltjánál is?

Ez volt az érzésem. A könyv írása közben érdekes levelek kerültek elő, amiket apám írt. Apám egyik régi barátjának a lányánál – akivel gyerekkorunkban játszottam – volt egy csomó levél, amit az anyja írt apámnak, illetve apám írt neki. Ekkor előkerült néhány dolog arról az égéses esetről is, hogy mikor, mi történt. Az volt az egészben a legkülönösebb, hogy a baleset, és a Dél-Amerikában történt eset pontosan ugyanazon a napon történt, csak hosszú évekkel később. Egyszerűen csak véletlen, de mégis fura, az viszont tagadhatatlan, hogy maradandó számomra.

Egy ilyen memoár megírása egyben felszabadító, de traumatizáló is lehet. Mi tartotta a lelket önben az írása közben?

Ez egy nehéz családi történet. Az, ami a fasizmus idején történt, annyira szörnyű volt, hogy mindig azt éreztem, nem vezekelnem kell, hanem valami gyógyító munkára van szükségem. Nem én követtem el ezeket a bűnöket, de soha nem is akarom, hogy bárki újra ilyet tegyen vagy átéljen. Ez volt az egész folyamatban a legfontosabb, ez vitt előre. Az én történetem magában nem olyan érdekes. Ha nem lenne ez a hátterem, lehet, hogy teljesen más ember lennék.

Mikor érezte először, hogy el akarja mesélni a saját történetét?

Nagyjából 10-11 éves lehettem. A nagymamám hozzánk költözött, épp akkor vettünk egy tévét. Ez valamikor 1966-1967-ben volt. Láttunk egy dokumentumfilmet a holokausztról, amiről én korábban szinte semmit sem tudtam. Teljesen lesokkolt. A nagymamám ott ült a bátyámmal és velem, és együtt néztük, miközben azt mondogatta, hogy amit állítanak, az mind hazugság, és nem történt meg, mivel Hermann bácsi egy nagyon jó ember volt. Ez volt az első találkozásom a témával és a rokonaim tagadásával, ami aztán végigkísérte az egész fiatalságomat.

A hatvanas évek egy lázadó időszak volt Európában, ha jól tudom Magyarországon is. Nagyon hamar politikai csoportok közelébe kerültem, kommunista szimpatizánsok közé, és elkezdtem kutatni, olvasni a történelemről, Hermann Göring tetteiről. Egyik sokk ért a másik után. Ekkor mondtam ki magamnak először, hogy egy háborús bűnös rokona vagyok.

Volt egy konkrét célközönség, akiket szeretett volna megszólítani a kötettel? Ez a háborús bűnösök leszármazottjainak szól?

Nem, mindenkinek szól. Különösen most, mivel a világ szinte minden országban egyre totalitáriusabb irányt vesz. Azért van a könyvnek jó időzítése, mert jelenleg ugyanott tartunk, mint a második világháborút megelőző években. Ez még nem 1933, de minden egyes alkalommal, amikor elolvasom az újságot, egyre jobban megdöbbenek. Háborús konfliktus van Izrael, az Egyesült Államok és Irán között. De mi lesz ebből? Elég súlyos a helyzet, komoly aggodalomra adnak okot az események.

Ilyen szinten párhuzamot tud vonni a jelenlegi események és a második világháború borzalmai közt?

Oda tartunk, nem igaz? Nagyon aggódom. Amióta Donald Trumpot megválasztották, ami történik, az rémisztő. Az egész világon újra erősödnek a szélsőjobboldali eszmék. Úgy tesznek, mintha soha nem történt volna hasonló, azt pedig tudjuk, hogy a szélsőségek nem nyújtanak megoldást. Gondolok itt a személyes érintettségem kapcsán például a második világháborúra. Hihetetlen, hogy mindazok után, amit tudunk, az emberek mégis újra ezeknek hódolnak. A közösségi média pedig tovább erősíti ezt a narratívát – ha egyszer elkezdesz hinni valamiben, akkor csak azt fogod újra és újra visszakapni. Mégis a szélsőjobboldali szimpatizánsok, azt mondják, hogy a hagyományos média rossz. Csak azt akarják elhinni, amit hinni akarnak. Ezért tartom fontosnak, hogy elmondjuk ezeket a történeteket, hogy megmutassuk, hová vezet egy mostanihoz hasonló út. Most még „csak” deportálják az embereket, de aztán mi jön? Bezárják őket? Aztán megölik mind? Már megtették az első lépéseket ennek az irányába. Kiráz tőle a hideg.

Menjünk kicsit vissza az időben. Az élete melyik pontján jött rá, hogy már nem tud tovább menekülni a családi múlt elől?

Ez elég későn történt, mert nagyon sokat költöztem. Elköltöztem az Egyesült Államokba, ott finoman szólva senki nem tud semmit. Néhányan ismerik a történelmet, de sokan tudatlanok, azonban könnyedek, vidámak, és alapvetően kedves emberek. Ott távolságot tudtam tartani a családi hagyatéktól, még úgy is, hogy ugyanabban a városban éltem, mint a bátyám. Ő is úgy állt hozzá, hogy neki semmi köze ehhez az egészhez.

De egy ponton volt egy nagyon határozott pillanat, amikor ez megváltozott. Mindig is érdekeltek az alternatív dolgok, és egyszer kipróbáltam az izzasztókunyhót. Tudja, mi az az izzasztókunyhó? Ez egy ősi amerikai-indián szertartás, ahol egy forró sátorban ülünk, hogy megtisztuljunk.

Mint egy szauna, csak sátorban?

Igen, de ez egy szertartás is, spirituális jelentőséggel. Négyen vagy öten voltunk, illetve a személy, aki vezette a ceremóniát. Körben ültünk, és mindenki sorban elmondta, hogy hálás az őseiért – ez része a szertartásnak. Amikor rám került a sor, én azonban azt mondtam, hogy nem vagyok hálás. Anyám családja nagyon kedves volt, ők antifasiszták voltak. De apám családja? Semmiképp. Nekik nem tudtam hálát mondani, ami szörnyű érzés volt. Akkor döbbentem rá – ekkor már a negyvenes éveimben jártam –, hogy foglalkoznom kell ezzel. Tennem kell valamit. Ebből kezdtek kinőni a dokumentumfilmek, amikben elmeséltem a történetem és a traumáim, majd szépen sorban jött minden más. Határozottan ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy nem bújhatok tovább el a múltam és a rokonaim rémtettei elől.

„Egy tömeggyilkos volt”

A múlttal való szembenézésben közrejátszott a családneve is? Azt mondta, hogy az emberek ugyan nem ismerik jól a történelmet Amerikában, de a Göring név azt gondolnánk, szinte mindenkinek ismerősen cseng.

Ez igaz, de soha senki nem bántott emiatt. Németországban is rengeteg Göring nevű ember van. Szerencsére ez nem olyan, mint a Hitler. Van egy unokatestvérem Münchenben, aki meg akarta változtatni a nevét, de amikor elment az illetékes hivatalba, azt mondták neki, hogy nincs erre szükség, hiszen annyi Göring van, hogy teljesen felesleges. A nevem miatt így soha nem ért nehézség. Ez sokkal inkább belülről jött. Talán azért, mert erős erkölcsi iránytűt örököltem a nagyapámtól – anyám apjától.

Mit jelent önnek, hogy Hermann Göring rokona? Hogyan formálta ez az identitását?

Meg kellett békülnöm azzal, hogy ő a családunk része volt. Sőt, igen is nagy része apám és a nagymamám életében, akik mindig szeretettel beszéltek róla, és úgy gondolták, nem igazak a róla szóló hírek. Én utánajártam a történteknek, kutattam, és láttam a legrosszabb oldalát is. Olyan volt, amilyen. Egy tömeggyilkos volt, és még sok más is, de ugyanakkor egy olyan ember is, akit gyerekként elhanyagoltak, és emiatt a hatalom és a pénz lett neki a legfontosabb. Én persze sosem találkoztam vele, így nem tudom, milyen ember volt otthon, de az biztos, hogy az sem változtat azon, hogy milyen felelőssége volt a holokausztban.

Ha ugyanabban az időben élt volna, mint Hermann Göring, másképp vélekedne róla?

Nehéz megmondani, milyen lettem volna, de valószínűleg, ahogyan több rokonom, én is része lettem volna a náci birodalomnak.

Más lett volna róla a véleménye, ha önhöz is közel kerül, mint családtag, akit mindig szeretetteljesnek írtak le a rokonok?

Biztosan. Ha megnézzük apámat vagy a nagymamámat azon az ágon, ők Hermannt támogatták és kizárólag csak a jó oldalát látták, olyannak, mint amilyen otthon volt. Furcsa lehet, de gyakran gondolok rá úgy, mint Trumpra – hasonló személyiség ő is. Hermann is imádta a gazdagságot és a művészetet, és akiket kedvelt, azoknak adott is belőle.

Ezek alapján a család is fontos szerepet töltött be az életében.

Igazi családos ember volt, mindig fontos volt neki az, hogy mindenkit segítsen a rokonságban, legyen szó pénzről, munkáról vagy éppen hatalomról. A nagymamám erősen támogatta őt, és ezt meg is értem. Ha az apám helyében lettem volna, valószínűleg én is kedveltem volna őt, mert nem láttam volna vagy nem akartam volna elfogadni a másik, sötét oldalát. Szerintem apám nem is volt tudatában annak, hogy mi folyik valójában körülötte.

A könyvében azt írta, hogy az apja csendes ember volt, a saját világában élt, bélyegeket és érméket gyűjtött. Ennyire nem foglalkozott semmivel és senkivel?

Teljesen közönyös volt mindennel és mindenkivel. A saját világában élt, mindig is ilyen volt. Két testvére háborús hős lett, mindketten ott vesztették életüket, ő viszont túlélte, és sosem volt olyan, mint a komoly katonai pályáról álmodozó fivérei. Volt egy karikatúra, amit valaki rajzolt az osztályukról még a középiskolájában, amin az ablakon kifelé bámulva álmodozik. És tudja mit? Inkább egy ilyen ember legyen, mint valaki, aki emberek ezreit öleti meg. Ugyanakkor apám is a Göring-klán része volt, és részesült a kiváltságokból is. Ez egy nagyon kivételezett család volt, és számukra az összeomlást – mert ugye később mindent elvesztettek – nagyon nehéz volt feldolgozni.

Zavarja, hogy a mai napig beszédtéma Hermann Göring?

Egyáltalán nem. Soha nem volt ebből problémám, és a legtöbben nem is tudják, hogy bármilyen közöm lett volna a történelem egyik legkegyetlenebb figurájához. Én vagyok mindig az, aki felhozza a témát, szembe kell néznem vele.

A háború után is tagadták a holokausztot és Hermann Göring szerepét

A könyvben említi, hogy a rokonai a háború befejezése után is védelmezték a náci eszméket, és tagadták a holokausztot, valamint Göring részvételét ezekben a bűntettekben. Tinédzserként ezt hogyan tudta kezelni?

Nagyon dühös voltam amiatt, hogy tagadják. Apám nem volt ilyen. Ő értelmileg nyitott volt. Mindig a saját fejében élt, de intellektuálisan nyitott volt. Minden oldalról olvasott, nagyon liberális volt. Az egyetlen, aki teljesen tagadásban élt, az a nagymamám, de ő már egy kicsit szenilis volt, amikor velünk élt, nem volt egészen épelméjű.

A meleg családi fészek hiánya és a múlt rányomta a bélyegét a későbbi életére? Tinédzserként csatlakozott a kommunistákhoz, lógott az iskolából, füvezett, és bolti lopásokba keveredett – elég nagy fordulat.

Akkoriban Németországban sokan voltunk ezzel így. Ez egy mozgalom volt a rendszer és a régi gondolkodás ellen. Németországban a háborúban annyira borzalmas dolgok történtek, hogy az emberek el akarták felejteni mindezt. Mi voltunk azok, akik újra előástuk a témát, és azt kérdeztük, hogy mégis mit tettek akkor az emberek. Ez nagyon nehéz volt, mert az idősek nem akartak beszélni róla.

A tettesek között alig volt olyan, aki azt mondta volna, hogy „mea culpa”, ezt tettük.

Nem a kiskatonákat hibáztatom, hanem azokat, akik tényleg elhivatottan hittek ebben az ideológiában. Nézd meg az Egyesült Államokat. Azok az emberek, akik Trumpban hisznek, bármire képesek, a demokrácia intézményét fenyegetik. Az ember maga nevetséges, és mégis...

Például a Capitolium ostromára gondol?

Pontosan, de gondolhatunk itt azokra az eszmékre is, amelyek hamarosan háborúba sodorhatják az egész világot. Könnyen lehet, hogy újra meg fog történni, ami a második világháborúban. Ráadásul Amerikában is újabb incidensekre számítok, szerintem most is azon dolgoznak, hogy a következő már egy nagyon is törvénytelen választás legyen. Ha egyáltalán még lesz.

Tinédzserként nem volt a legjobb tanuló az iskolában. Hogyan lett mégis ilyen éles rálátása mindenre?

Nem sok időt voltam az iskolában. Az időm nagy részét kommunista röplapok írásával töltöttem, de rengeteg történelmet olvastam, így tulajdonképpen önképzéssel tanultam. Akkoriban elég laza volt a rendszer, simán megúsztam, hogy az idő 25 százalékában hiányoztam, egyszer viszont még így is majdnem kirúgtak. Aztán az utolsó pár évben, amikor a politikai vonalat elhagytam, újra elkezdtem élvezni az iskolát.

Volt, amit megbánt a korábbi döntései közül?

Időbe telt, de most már elégedett vagyok azokkal a döntésekkel, amiket meghoztam. Rengeteget tanultam. Mindig is kerestem valamiféle családot, amellyel azonosulni tudok, és az oregoni farmon töltött időszak, illetve az ottani kommuna sokat segített ebben. Sok tanulás és támogatás. Végül az anyám is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és egyszer meglátogatott minket, majd azt mondta, hogy pontosan így kezdődött minden a fasisztáknál is. Ez mindkettőnknek ébresztő volt. Mi ott akartunk lenni – ez volt az álmunk, egy új közösség –, de amikor valaki, aki már átélte a valódi fasizmust, azt mondja, hogy ez teljesen ugyanaz, akkor az elgondolkodtatja az embert. Végül ott is hagytuk a hippiket.

Édesapja zárkózott volt, édesanyja pedig alkoholista, ami miatt fiatalként nem számíthatott egyikükre sem igazán. Még mindig haragszik rájuk emiatt?

Egy ideig valóban haragudtam, főként anyámra. Mindig próbáltam segíteni neki, rengeteg beavatkozási kísérletünk volt, aztán egyszer csak ő maga hozta rendbe az életét, és onnantól kezdve nagyszerű időt töltöttünk együtt. Akkor már 60 éves volt, és még élt utána harminc évet alkohol nélkül. Mielőtt meghalt, nagyon szoros lelki kapcsolatom volt vele. Dolgoznom kellett azon, hogy ezt el tudjam engedni, még a halála után is mintha kapaszkodott volna belém. Már nem haragszom rá. Úgy látom őt, mint egy sérült embert. Bár ne ivott volna annyit! Tényleg nagyszerű személyiség volt, viszont ha valaki erősen alkoholista, az nyomot hagy az ember fejében.

Nem menne vissza Németországba

Az utazás is fontos része volt a gyógyulási folyamatának.

Sok országban jártam, és szeretem is az utazást. Most, hogy öregszünk, ez egyre nehezebb az egészség szempontjából, de még mindig élvezzük. Most épp Portugáliába költöztünk, mert Thaiföld már túl meleg lett számunkra. Kíváncsiak vagyunk, hogyan fog menni, az újrakezdés mindig nagy munka. Van néhány barátunk ott, de ez az első olyan hely, ahova nem azért költöztünk, mert már volt ott valakink. Az emberek Portugáliában nagyon kedvesek, az éghajlat is pont kellemes – nem túl meleg, nem túl hideg, kicsit olyan, mint itt Budapesten.

Nem hiányzik Németország?

Szeretek látogatóba menni, de soha nem akartam újra ott élni. Amikor Melissa Müllerrel dolgoztunk a könyvön, akkor voltam talán a leghosszabb ideig Németországban gyerekkorom óta, és nagyon szép volt. Egy baráttól béreltünk lakást, sokáig Münchenben voltunk. Élveztem, de Németország ma már teljesen más, mint az, ahol felnőttem. Rengeteg külföldi él ott, míg a mi időnkben alig voltak. A törökök akkoriban kezdtek jönni, a 60-as években volt néhány görög is, de nem sok. Mostanra egész városrészeket töltenek meg oroszok, ukránok, szírek – német szót alig hallani. Nagyon más a légkör, és az emberek is.

A különböző kultúrájú emberek miatt nem költözne haza?

Engem ez egyáltalán nem zavarna. Az USA-ban például teljesen nevetséges, hogy az emberek ellenzik a bevándorlást – Amerika egy bevándorlókra épült ország volt és mindig is az lesz. Én kifejezetten hálás vagyok Angela Merkelnek is, hogy anno azt mondta, hogy beengedjük őket. Szerintem ez együttérző lépés volt, és ezek az emberek többnyire integrálódtak is.

Persze mindig lesz pár idióta, aki bajt csinál, de ilyen mindenhol van.

Németország ma már nagyon más, mint ahol én felnőttem. Ott minden homogén volt, nem voltak feketék, nem voltak zsidók sem. Ezt csak később fogtam fel, de amikor ebben nő fel az ember... Akárcsak itt Magyarországon, nagyon fehér világ. Pedig a bevándorlók pozitív hatással is lehetnek, csak kezelni kell őket, egyensúlyt találni. Lesznek ők még többen is, mivel más országokban szenvednek az emberek – a háborúk és a klímaváltozás miatt egyre több hely válik élhetetlenné. Ez nem fog megszűnni.

Mi a helyzet a megbocsátással? A könyve nagyrészt erről szól. De magának vagy a családjának kellett igazán megbocsátania?

Emlékszik, meséltem a gőzkunyhóról. Az is erről szólt. Azt gondolom, hogy a gyógyuláshoz muszáj elengedni a múltat. De ez nem azt jelenti, hogy kizárod, mi történt, csak azt, hogy elfogadod, mi volt. Meg kell bocsátanod nekik, a szüleidnek, és önmagadnak is, bármit is tettek vagy tettél.

Mostanra jutott ennek az útnak a végére?

Azt hiszem, békében vagyok vele. De amit most látok a világban, amiatt viszont eléggé reménytelennek és tehetetlennek érzem magam. Csak annyit tudok tenni, hogy újra rámutatok, hogy mindenki megértse: megint ugyanaz történik, mint száz éve.

Sosem gondolt arra, hogy eltávolodik a családjától, rokonaitól?

Soha nem vágtam el magam a családtól, mindig is tartottam velük a kapcsolatot. Az idősebb generációval részben azért szakadt meg a kapcsolat, mert elköltöztem, nem azért, mert nem szerettem őket. Például Hermann nővérét, Ole nénit nagyon szerettem. Az unokatestvérek között sem nagyon tartottuk a kapcsolatot. Nem volt az a fajta család, amire különösen büszke lehetnél, de nem is tagadtam, hogy közöm lenne hozzájuk.

Miért döntött úgy, hogy nem szeretne gyereket szülni?

Sokat rágtam magam ezen, és végül mindent egybevetve úgy döntöttem, hogy nem akarok gyereket hozni erre a világra. Ez egy egész generációra jellemző volt akkoriban Németországban. Anyám oldaláról a többi unokatestvér – akiknek semmi közük nem volt a Göring ághoz – szintén nem vállalt gyereket. Összesen 16 unoka volt anyám családjában, és abból talán kettőnek lett végül gyereke.

Tehát nem amiatt döntött így, mert el akarta vágni a vérvonalat?

Az én részemről ez is a része volt, akárcsak a testvéremnél. Ez akkoriban teljesen normális döntésnek tűnt. Például Amerikában a hippiknek voltak gyerekeik, de Németországban más reakciók születtek a '60-as, '70-es években. Sokakban volt bűntudat a háború miatt. Sok barátom – akiknek nem volt ilyen múltja – szintén nem vállalt gyereket, vagy ha igen, csak egyet.

Valóban le tudjuk vetni a múlt terheit?

Szerintem el kell ismernünk a múltat, és az én folyamatomban a megbocsátás volt az, ami felszabadított. Azt hiszem, ez tényleg lehetséges.

Mit mondana azoknak, aki ma is cipelik a családjuk fájdalmas múltját?

Ízleljék, majd emésszék meg. Nézz szembe vele, érezd át, és aztán kezdj el dolgozni rajta, végül pedig engedd el. Nem működik, ha csak annyit mondunk, hogy ez a probléma nem létezik. Még a bátyámnak is segített ez az elv, pedig ő egyáltalán nem foglalkozik ilyesmivel. Amikor viszont megírtam a könyvemet, az őt is megérintette. Pedig nem az a típus, aki azt mondja, hogy nagyszerű vagy. Soha nem volt olyan, hogy megdicsért valamiért, de a könyv után mégis mondott valamit. Ez a fajta nyitás pedig elindította benne is a változást, a felismerést és a megbocsátást. Pontosan arra az emberre hatott a könyv, akire nem is számítottam, hogy el tudja engedni a múltat.

(Borítókép: Bettina Göring. Fotó: Mult Roland / Index)