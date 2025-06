A Greenpeace is tiltakozik Jeff Bezosék velencei luxusesküvője miatt

Jeff Bezos és Lauren Sanchez e heti többnapos esküvője körül áll a bál, immár több civilszervezet is tüntet ellene a vagyoni egyenlőtlenségekre, a város kihasználására és a klímahelyzetre irányítva a fókuszt. A pár kénytelen volt az utolsó pillanatban változtatni a lakodalom helyszínén is, mert félő volt, hogy vendégeik nem tudják azt megközelíteni az aktivisták által szervezett élőláncos blokád miatt. A polgármester és az esküvőt ellenzők közben egymásnak feszültek, így előkerültek a városban tapasztalható lakhatási és egyéb problémák is a világfigyelmet kiváltó menyegző apropóján.

Az, ami az utóbbi hetekben kialakult Jeff Bezos és Lauren Sanchez hivatalosan tegnap kezdődött, többnapos velencei luxusesküvője körül, túlmutat a jegyespáron ugyan, de az ostor mégis rajtuk csattan, mivel Bezos a világ jelenlegi negyedik leggazdagabb embereként nem is testesíthetne meg jobban egy olyan trendet, amely egyre több mindenkit zavar. A dollármilliárdos Bezos munkáltatóként és cégvezetőként ugyanis sokat tett azért, hogy a társadalmi egyenlőségért aggódók vagy a klímaaktivisták szemében ne legyen egy szimpatikus figura.

A Guardian brit napilap meginterjúvolt az esküvővel kapcsolatban egy Velencében élő amerikai nőt, aki azt nyilatkozta, amikor meghallotta, hogy Bezosék a városban fognak megházasodni, rosszabbul érezte magát, mint élete során bármikor. Huszonöt évvel ezelőtt ugyanis pont az Amazon miatt volt kénytelen bezárni könyvesboltját Bostonban. „Az egyik fő oka annak, hogy Olaszországba költöztem, az volt, hogy úgy éreztem, a honfitársaim elárultak.” Így amikor városszerte megjelentek a plakátok egy nyilvános, Bezos-ellenes gyűlésről, elment és azóta is mindegyik találkozón részt vett, még a saját esküvője előtti napon is. „Ezek a fiatalok visszaadták a hitemet az emberiségben” – mondja az 53 éves Heather Jane Johnson.

De Bezos cége nemcsak a hagyományos amerikai kiskereskedelemben végzett hatalmas pusztítást, Olaszországban is több ezer üzlet zárt be az Amazon miatt az évek során. Június 12-én a No space for Bezos (Nincs hely Bezosnak) mozgalom kilógatta így az eddigi legnagyobb transzparensét – a nyolc méter hosszú molinón csupán Bezos piros festékkel áthúzott neve szerepelt – a San Giorgio Maggiore-bazilika harangtornyából, miközben Luigi Brugnaro polgármester sajtótájékoztatót próbált tartani. A városvezető a közösségi médiában fejtette ki véleményét, miszerint az aktivisták szégyellhetnék magukat, azok pedig feleltek is neki, hogy szégyellje inkább ő magát, aki lobbizott ezért a menyegzőért ahelyett, hogy például az Airbnb betiltásán és a lakhatási költségek csökkentésén dolgozna.

Brugnaro és Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója ugyanis teljesen más álláspontot képvisel, szerintük erre az esküvőre gazdasági szempontból szükség van, jót tesz majd a helyi vállalkozásoknak – és az sem igaz, ami megjelent a világsajtóban, hogy a héten ne lehetne majd vízi taxikat kapni, nincs mindegyik előre kibérelve. A tiltakozó csoportosulás ugyanazon a héten a híres Rialto-hidat is kidekorálta egy molinóval, de számos falragasz, matrica és graffiti (mint például „Veniceland: Egy játszótér, ami csak oligarcháknak való.”) hirdeti a sikátorokban és tereken, hogy a városlakók nem kérnek a házasulandókból és szupergazdag vendégeikből, helyettük jobban működő közszolgáltatásokat szeretnének inkább.

„Velence ismét bebizonyította, hogy a világ színpada. Az a húsz ember, aki posztereket ragaszt ki, nyilvánvalóan Bezos imázsát akarja kihasználni” – vélekedik a polgármester. Ezzel szemben a városvédő Matteo Secchi a brit Telegraph napilapnak úgy nyilatkozott, hogy „Velence úgy viselkedik, mint egy prostituált”.

„Gyakorlatilag az egész várost egy magánbálteremként kezeli”

A kollektív dühöt a környezetért aggódók is táplálják, akik szerint az Amazon az extrém fogyasztás kultúráját népszerűsíti, és hatalmas mennyiségű villamosenergiát emészt fel. A gyakran félsivatagos területeken elhelyezett szerverek hűtése rengeteg vizet igényel, a vízkészletet így olyan régiókból vonják el, ahol az embereknek is nagy szükségük lenne rá. Az aktivisták különösen ízléstelennek és érzéketlennek tartják így, hogy a pár egy olyan várost választott ki jelentős életeseményük megünneplésére, amely maga is elég sérülékeny több szempontból is.

Ha mi nem mozdulunk, a nemzetközi médiában a narratíva a luxusszállodákról, a VIP-vendégekről, a ruhákról és a pletykákról szólt volna. Mi tényleg meg akartuk kérdőjelezni azt a nevetséges és obszcén gazdagságot, amely lehetővé teszi egy embernek, hogy kibéreljen egy várost három napra

– nyilatkozta a Guardiannek az egyik aktivista.

És valóban nincs mit szépíteni ezen: a város központját gyakorlatilag lezárják, hogy egy milliárdos kedvére tegyenek, miközben „a helyiek úgy érzik magukat, mint az állatok egy állatkertben, vagy mint a mesehősök Disneylandben”. (És azt is tegyük hozzá, hogy nem három napról van már itt szó, hiszen maga a lakodalom állítólag szombaton lesz csak megtartva, a vendégek meg vasárnap folyamán távoznak.) Bezos megítélését illetően az is eléggé negatív, hogy időközben Trump-pártivá avanzsált (Ivanka Trump és családja kedden meg is érkezett a városba), a milliárdos így a protestálók szerint megszemélyesíti, milyen az, amikor a „technokapitalizmus magánérdekei összefonódnak a fasizmussal”.

A tüntetők demonstrációt szerveztek ezért a lakodalom tervezett helyszíne, az egykor pápaválasztó konklávénak és G7-csúcsnak is otthont adó Scuola Grande della Misericordia elé. Gyakorlatilag blokádot létrehozva igyekeztek volna meggátolni, hogy a vendégek a kis téren áthaladva bejussanak az épületbe. Bezosék emiatt és az immár amerikai szerepvállalással bővült iráni-izraeli feszültség okán végülis az utolsó pillanatban a helyszínváltoztatás mellett döntöttek:

az egykori hadikikötő és hajógyár, a kijjebb eső Arsenale mellett tették le a voksot, ami legalább közel esik Koru nevű szuperjachtjukhoz is, a szigorú örökségvédelmi szabályozás miatt a világ jelenlegi második legnagyobb vitorlásjachtját ugyanis nem engedik beljebb a városba.

Az indoklás alapján az Arsenale könnyebben megközelíthető, a helyieket és a turistákat sem zavarja annyira, illetve jobban védhető is, biztonságosabb az esküvő résztvevőinek. A pletyka szerint Bezos egyébként nemcsak az olasz rendőrségre hagyatkozik majd ebben, hanem amerikai tengerészgyalogosokat is hoz magával.

Fizessen több adót és újíttassa fel az önkormányzati lakásokat

Hétfőn további két szervezet csatlakozott a korábbi tiltakozásokhoz, a nemzetközi Greenpeace és a brit Everyone Hates Elon (Mindenki utálja Elont) nevű csoport aktivistái hatalmas transzparenst feszítettek ki Velence szívében, a Szent Márk téren. A molinón a nevető Bezos portréja és a következő felirat szerepelt: „Ha ki tudod bérelni Velencét az esküvődre, akkor több adót is tudsz fizetni”. A Greenpeace célja az volt ezzel, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen kevés adót fizetnek a milliárdosok, miközben pazarló életvitelük súlyosbítja a klímaválságot. A Greenpeace hétfőn az Instagramon egy videót is megosztott, amelyhez ezt írták kísérőszövegnek:

Jeff Bezos nyomorbért fizet az alkalmazottainak, és kibújik az adózás alól. Nem csoda, hogy megengedheti magának, hogy lezárja Velence felét az esküvőjére. Adóztassuk meg a milliárdosokat MOST.

A Corriere della Sera olasz napilap szerint több mint 90 magánrepülőgéppel landolnak ugyanis a hírességek a napokban a velencei Marco Polo repülőtéren. Hogy kifogják a szelet a vitorlából, Bezosék korábban is nyilatkoztak róla, hogy a városvezetéssel együtt dolgozik azon az általuk felbérelt londoni esküvőszervező iroda, hogy a lakosság a lehető legkevesebb fennakadás mellett tudja élni a mindennapi életét. Bezos emellett jelentős összeget adományoz a városnak, például 1 millió euróval támogatja a Corila nevű akadémiai konzorciumot, amely Velence lagúnáinak ökoszisztémáját kutatja.

Az aktivisták javaslatai között az szerepel még ez ügyben, hogy Bezos például felújíttathatná azt a több mint 1000 önkormányzati bérlakást, amelyek jelenleg üresen állnak, hozzájárulva ezzel a lakhatás megfizethetőbbé tételéhez. „Nem maga az esküvő ellen tiltakozunk, hanem egy olyan Velence-kép ellen, ahol az emberek csak fogyasztanak. Azt akarjuk, hogy még jobban ellepjék városunkat a turisták, az oligarchák és azok, akik felvásárolják és privatizálják? Vagy inkább azt szeretnénk, hogy legyenek közszolgáltatások, munkahelyek, egészségügyi ellátás, iskolák, egyetemek? Normális emberekként szeretnénk élni a városban, vagy eladjuk azt a legjobb ajánlatot tevőnek?” – tette fel a kérdést Alice Bazzoli, a No space for Bezos csoportosulás szóvivője.

Azt hozzá kell tenni, hogy Velencében rendszeresek – az elsősorban művészettel kapcsolatos – világesemények, a leghíresebb a Biennálé és a nemzetközileg az egyik legrangosabbnak számító filmfesztivál. A hollywoodi és az európai világsztárok sem turistaosztályon érkeznek erre, az ellen mégsem kel ki senki. A párhuzam a Bezos-esküvő és a tavaly több olasz várost is érintő Ambani-menyegző közt azonban élesen szembetűnő, utóbbinál is kitört a botrány, amikor Ázsia leggazdagabb családja kibérelte a liguriai Portofino luxusvároska kikötői részét, illetve amikor a Genova partjainál horgonyzó óceánjárón olyan hangosan dübörgött a Pitbull-koncert, hogy a város több kerületében sem tudtak éjjel aludni a lakosok. A Bezos-esküvő után immár hivatalosnak tekinthető, hogy a messze az átlagon felüli vagyonnal ekképp való kérkedés egyre kevésbé lesz elfogadott a széles közvélemény számára.

(Borítókép: Jeff Bezos és Lauren Sanchez 2022. augusztus 15-én. Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images)