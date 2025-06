Véget ért Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata

Hivatalosan is véget ért Katy Perry énekesnő és Orlando Bloom színész kapcsolata a Daily Mail forrása szerint. A felek között hónapok óta feszült lehetett a viszony, jelenleg egymástól külön élhetnek. A kaliforniai villát átadták Chris Prattnek és Katherine Schwarzeneggernek.

Hét év után szakított egymással Katy Perry énekesnő és Orlando Bloom színész. A kapcsolatuk hónapok óta feszült lehetett – írja a Daily Mail.

Az énekesnő próbál a jelenleg is zajló világturnéjára koncentrálni. A kaliforniai villájukat átadták Chris Prattnek és feleségének, Katherine Schwarzeneggernek, ami tovább erősítette a válással kapcsolatos pletykákat. Mi több, a 40 esztendős énekesnő turnéja óta külön él a párjától.

Korábban arról számoltunk be, hogy a házaspár kapcsolata válságba kerülhetett. A felek között az énekesnő űrutazása okozhatott feszültséget, ami átverés lehetett, az eseményből mémek sokasága született. A népszerűségének lehetséges visszaeséséről itt írtunk. Nemrég olyan hírek láttak napvilágot, hogy az október 27-én Budapesten fellépő énekesnő miatt fulladhat szerelmi drámába Jeff Bezos esküvője.

Tavaly augusztusban Spanyolországban indult vizsgálat Katy Perry ellen, miután engedély nélkül forgatta legújabb videóklipjét a Ses Salines természetvédelmi parkban.

Hónapok óta repedezik a kapcsolat

Perry és Bloom 2016 óta alkotnak egy párt, bár 2017-ben egy rövid időre szakítottak. 2019-ben eljegyezték egymást, és van egy közös kislányuk, a 4 éves Daisy. Esküvőjüket a 2020-as világjárvány miatt elhalasztották.

A közelmúltban több forrás is arról számolt be, hogy feszültségek vannak a pár között. A People magazin szerint Perry legújabb albuma, a 143, nem hozta a várt sikert, és ez komoly stresszt okozott az énekesnőnek. Bár Bloom igyekezett megértő lenni, ez is hozzájárult a pár közötti feszültséghez.

A Page Six értesülései szerint is a végét járja már a kapcsolat. Egy bennfentes azt nyilatkozta: „Vége van. Megvárják, míg lemegy a turné, aztán hivatalosan is különválnak.” Perry turnéja azonban csak december 7-én ér majd véget – addig pedig még sok minden történhet.