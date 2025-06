Vízosztás és útlocsolás, így segít a kánikulában a MÁV és a BKK

Vízosztás a peronokon és a jegypénztáraknál, klímás vonatok és buszok. Tombol a forróság az ország egész területén, így különösen embert próbáló lehet akár a legrövidebb utat is tömegközlekedéssel megtenni. Az Index most utánajárt, mire készüljenek az utazók, ha hűvös otthonaikból kilépve a közösségi közlekedés valamelyik járművére kell szállniuk.

Szerda délután meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, így már biztos, hogy június utolsó napjaiban kánikulával kell megküzdenünk. Fontosak lehetnek ilyenkor a különböző tanácsok és praktikák, hogy el tudjuk viselni a forróságot napközben. Az Index pedig összeszedte, hogy milyen módon igyekeznek megkönnyíteni az emberek életét a különböző közlekedési társaságok.

Vízosztás és klímás kocsik várják az utazókat

A MÁV hétfői közleménye szerint csütörtökön is lehet számítani arra, hogy 10 és 17 óra között a készlet erejéig vizet osztanak az utasok számára. Budapesten a Déli, a Keleti, a Nyugati pályaudvaron és Rákospalota–Újpesten (rákosrendezői vágányzár idején) a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A Volán – a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon oszt ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Budapesten a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

A HÉV esetében a Batthyány tér, Örs vezér tere, Közvágóhíd és Boráros tér állomáson biztosítják az utasoknak az ásványvizet a készlet erejéig. A víz átvételéhez szükséges bemutatni a jegyet vagy a bérletet, de a cég kéri az utazókat, hogy elegendő mennyiségű folyadékkal induljanak útnak.

Az Index megkeresést is küldött a MÁV-nak, hogy többek között megtudjuk, milyen módon védik a mozdonyvezetőket a forróságtól, illetve mekkora arányban klimatizáltak a járműveik. A társaság válasza szerint az ország legfontosabb vasútvonalain – nem csak Budapest elővárosaiban – jellemzően klímás vonatok közlekednek, valamint a mellékvonalak többségén is biztosított klímás eljutási lehetőség, különösen a legmagasabb középhőmérsékletű Dél-Alföldön. Tizenkettő vonalon vagy vonalszakaszon pedig napi egy pár klímás erősítő autóbuszjárat is közlekedik, hogy azon településekre is legyen klímás eljutás, amelyek másként nem lennének klímás járattal megközelíthetők. E buszjáratok azonban nem vonatok helyett, hanem azokat klímás eljutás szempontjából kiegészítve, a vasúti menetrendet sűrítve járnak.

Ahhoz, hogy minél több viszonylatban klímás járatok közlekedhessenek, mind a vonatok összeállításában, mind a vasúti járművek és autóbuszok allokációjában jelentősebb változások léptek életbe június 21-től.

A Balaton déli partján át Nagykanizsára közlekedő Tópart IC-k, valamint néhány Békés IC klímás FLIRT motorvonati szerelvénnyel indul. Szeged felé kétóránként a Napfény IC-k helyett 600 ülőhelyes KISS motorvonatok járnak Alföld expressz néven.

Ezzel hazánk három kiemelt forgalmú távolsági vonalán többszörösére nő nyáron a klímás ülőhelyek száma. Az így felszabaduló IC-kocsik és a 100 felújított vasúti kocsi lehetőséget ad arra, hogy az ország más IC-viszonylatain, valamint a balatoni „átlós” közvetlen vonatokban is a tavalyinál érdemben több klímás kocsi közlekedjen. Néhány IC- és expresszvonat esetében a helyjegyek árai is módosulnak.

A nyári szezonban (június 1-jétől augusztus 31-ig) a klímás járatokat az utasok számára kereshetővé tesszük. Minden klímás járatot (vonatokat, buszokat egyaránt) hópihe piktogram jelöl az online felületeinken. A klímás járatokat minden értékesítési csatornánkon meghirdetjük és a felületeinken elhelyezett „klímacsúszka” segítségével lehet keresni a klímás eljutásokat. Így a MÁV+ appon, a régi MÁV appon, a jegy.mav.hu weboldalon, az EMMA webes és appos felületein, valamint jegykiadó automatáink bármelyikén is kereshetők a klímás eljutások.

Kutak és hűtött helyek Budapesten

A MÁV-hoz hasonlóan kerestük a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) is, hogy megtudjuk, mire számíthatnak a fővárosban közlekedők. A kérdéseinkre adott válaszukból kiderül, hogy a Budapesti Közművek már hajnalban megkezdi a hőséglocsolást: célgépeik az utak, sínek hűtésével kezdik a munkát hajnalban, napközben is folytatják a hűtést és takarítást a forgalom minimális zavarásával. De nemcsak az utak hűtéséről gondoskodnak, hanem a főváros több pontján is ivóvízhez juthatunk, a BudapestGO és a BP Fatár alkalmazásokban megkereshetjük a köztéri ivókutakat. A BudapestGO-ban az ivókutak megjelenítését a Tervezés fülön a Szűrő menüpontban, a Budapest-infó alatt lehet bekapcsolni.

A válaszukban kiemelték, hogy a vörös kód kötelezővé teszi minden szociális intézmény számára a hajléktalanok vagy bajba jutott emberek befogadását.

A BMSZKI utcai szolgálatai fokozottan ellenőrzik a közterületeket, vizet, élelmet visznek, szükség esetén szállóra vagy egészségügyi intézménybe juttatják a rászorulókat. A telephelyek klimatizált helyiségeket biztosítanak, az utcán, közterületen élők vannak a leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak, nyáron a nagy meleggel járó veszélyeknek: a kiszáradásnak, hőgutának, vagy akár az egészségügyi problémáik súlyosbodásának. Budapesten a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálata éjjel-nappal elérhető: (06 1) 338 4186.

A főváros öt évnél fiatalabb fáinak védelmében elindult az Önkéntes Vízadás kampány is a Főkert, a 10 millió Fa és a Beeco applikáció együttműködésével. A résztvevők térképen kereshetik meg az öntözésre szoruló fákat, a közösségi locsolásokhoz vasárnaponként lehet csatlakozni. Tájékoztatásuk végén hozzátették, hogy a közösségi közlekedés klimatizáltságának fokozott ellenőrzéséről, illetve a folyamatban lévő intézkedésekről (javítás, üzembiztonság fokozása) hamarosan részletes tájékoztatást ad a BKK.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!