Csúszott a házassági szerződés, emiatt tartják Velencében luxusesküvőjüket Jeff Bezosék

Jeff Bezosék az elmúlt napokat az Adriai-tengeren hajókázva töltötték Koru nevű szuperjachtjukon, több horvát lokáción, így Splitben, Kastelában és Hvar szigetén is kiszúrták őket. A világ második legnagyobb vitorlásjachtján pedig még egy habpartizás is belefért Cres szigeténél, mielőtt kezdetét vette a többnapos dínomdánom Velencében.

Állítólag a menyasszony 27 szettel készült ide, ezek közül legalább egy reprezentatív haute couture ruha biztosan lesz a Dolce&Gabbana divatház Alta Moda vonalától. A párt ugyanis többször is látták bemenni a cég milánói székházába az elmúlt hónapokban, ami azt jelentheti, hogy méretre szabottan készül egy ruhaköltemény az arának, ezért a többszöri ruhapróba. (Sanchez fia modellkedett is korábban a divatháznak és a pletyka szerint pont Domenico Dolce volt az, aki riasztotta a velencei városvezetést, hogy Aspen kiesett, lobbizzanak így a párnál.)

A 2023-as eljegyzésük után az amerikai Vogue-nak adott közös interjúban Sanchez elárulta, hogy az olasz márka mellett szereti a Dior és a Valentino kreációit is, de feltehetőleg a divatlap főszerkesztőjének, Anna Wintournak a javaslatára az amerikai Oscar de la Renta divatháznál készíthették a menyasszonyi ruhát, amelyben oltár elé áll majd nagy valószínűséggel a velencei San Giorgio Maggiore-bazilikában. (De a napokban már villantott is egy Schiaparelli haute couture ruhát a 2025-ös tavasz-nyári kollekcióból és egy Alexander McQueen-estélyit még 2003-ból.)

Ugyanebben a cikkben árulta azt el Bezos, hogy szinte semmit nem segít párjának az esküvőszervezésben: „Ó, Istenem, nem. Úgy nézek ki, mintha ennyire hülye lennék?”

Sanchez persze nincs egyedül a feladatokkal, a neves londoni Lanza&Baucina esküvőszervező céget kérte fel az előkészületekre és a többnapos esemény lebonyolításra. Ami a luxusesküvőkre specializálódott vállalkozásnak szinte már rutin lesz a lagúnák városában, ők szervezték ugyanis itt 2014-ben Amal és George Clooney esküvőjét és 2009-ben Salma Hayek és Francois-Henri Pinault fogadalommegújítását is. Sanchez testvére szerint ez az esemény viszont más regiszter lesz, olyan „mintha Lady Diana esküvője elevenedne meg”.

Az biztos, hogy a vendéglista hasonlóan impresszív, a 200 fő közt számos híresség tiszteletét teszi majd, köztük Oprah Winfrey, Orlando Bloom és Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Bill Gates vagy Ivanka Trump és családja, mint mi is megírtuk korábban ebben a cikkünkben. A vendégeket arra kérték, hogy nászajándékra ne költsenek, helyette a friss házasok nevében adakozzanak különböző jótékonysági szervezeteknek. (A pár maga is fontosnak tartotta, hogy ne csak vendégeinek adjon élményeket és tárgyi ajándékokat, de a helyi közösségnek is, Jeff Bezos így már áprilisban, csendben több jótékonysági szervezetnek utalt jelentősebb összegeket.)

Továbbá részletesen megírták nekik, mit kell bepakolni a bőröndbe, de számos dolog számukra is meglepetés lesz majd. Állítólag olyan feszített a napirend, hogy senki sem ezen a velencei vakáción fogja kipihenni magát. A meghívottakra három tematikus parti is vár állítólag, ezek egyike egy pizsamaparti lesz a TMZ értesülése szerint. 26-án pedig egy gálát tarthatnak a Lidón egy egykori kolostorban, ami talán a Chiostro della Madonna dell'Orto lesz.

Nagy a titkolózás, sok még a fekete folt

A világsajtó bizton állította, hogy június 24–26. közt rendezik a háromnapos esküvőt. A vendégek valóban elkezdtek szállingózni 24-én, Ivanka Trumpék mellett a fotósok lekapták Diane von Fürstenberg divattervezőt is. De a pár megtréfálta a lapokat, mert a hivatalos program június 26–28. közé esik végül, és a vendégsereg vasárnap távozik – többen állítólag helikopterrel fognak átruccanni a Dolomitokban a hétvégén nyíló új Aman luxushotelbe.

Talány volt a lakodalom helye is, most már tudjuk, hogy helytelen tipp volt a lezárt Szent Márk tér és a Dózse-palota is, a Scuola Grande della Misericordia nyert, de mint korábban megírtuk, a jegyespár ellen tüntetők illetve az iráni–izraeli konfliktusban való amerikai részvétel miatt a jobban védhető egykori hadikikötőben és hajógyárban, az Arsenale területén lesz a lagzi. Nem lennénk meglepődve, ha ezt is a városért rajongó Domenico Dolce és Stefano Gabbana súgta volna, hiszen a divatház itt mutatta be egyik évben az Alta Sartoria vonalának új kollekcióját.

Az esketési ceremónia helyszíne is sokáig kétséges volt, felmerült még a San Giorgio Maggiore-szigeten lévő Fondazione Cini is, a hajdani kolostor, ami ma a Guccit, a Balenciagát vagy a Saint Laurent divatházakat is tulajdonló Pinault család birtokában van. Mondjuk az picit ironikus lenne, ha a világ jelenlegi negyedik leggazdagabb embere a valamikor itt aszkétaéletet élő szerzetesek egykori otthonában mondaná ki másodjára a boldogító igent. De az itteni szabadtéri színházban állítólag egy világsztár is énekelni fog. Elton John neve még mindig a levegőben van, Lady Gagát viszont minden forrást cáfolta, a sztárpár biztosan nem kérte fel szereplésre az énekesnőt.

Azonban felmerült a Koru is mint fogadalmi helyszín, bár az soha nem tűnt igazán valószínűnek, hogy azon kényelmesen elférne ennyi ember, valószínűleg nem is tartózkodhatnak ennyien a fedélzeten, amit jól mutat, hogy 18-an tudnak rajta csak megaludni. Állítólag ezt is bevetik szálláshelyként, azonban Bezosék nem itt, hanem a velencei Aman luxushotelben alszanak. Ennek a legelegánsabb, 103 négyzetméteres lakosztályát a híres velencei festőművészről, Giovanni Battista Tiepolóról nevezték el, akit a 18. századi Európa legjelentősebb dekoratív festőjének tartanak – a hálószobában van is tőle egy szép mennyezeti freskó, a Canal Grandén lévő palota egykor ugyanis a Tiepolo családé volt. A házaspár ezt és még négy másik luxushotelt teljes egészében lefoglalt ezekre a napokra.

Természetesen, hogy melyik világsztár hol kapott szállást, ez ügyben teljes a hírzárlat, e témában írt cikkünkhöz két szálloda még a fotóanyagával sem kívánt hozzájárulni. A pár szeretné felhívni a figyelmet Velence hagyományaira is, ezért az esküvőhöz szükséges kellékek körülbelül 80 százalékát helyi, velencei manufaktúráktól szerzik be. Ebben két híres helyi cég is közreműködik: a Laguna B dizájnstúdió egyedi, fújt muranói üvegtárgyakat szállít az eseményre, a vendégek is kapnak egy tipikus goti de fornasa stílusú poharat ajándékba. A vendégeknek ajándékozott süteményeket és kekszeket pedig a város legrégibb cukrászdája, az 1876-ban alapított Rosa Salva készíti. A ma már a család hatodik generációjának tulajdonában lévő vállalkozás jelenlegi vezetője a protestálókkal ellentétben így vélekedik az esküvőről:

Nem látom, hogyan okozhat fennakadást egy 200 fős esemény. Ez felelős turizmus. Megtiszteltetés, hogy egy ilyen pár – akik bárhol a világon tarthatnák az esküvőjüket – Velencét választotta.

A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ők készítik majd az esküvői tortát, ellenben nagyon valószínű, hogy a Bellini-koktélt a Harry's Barból hozatják majd, ahol annak idején Giuseppe Cipriani kitalálta a népszerű alkoholos italt.

Nem akarják megismételni a világtörténelem legdrágább válását

Bár Bezos tagadta az X-en, hogy eredetileg egy aspeni esküvőt terveztek volna, az a hír járja, ügyvédei megtiltották a milliárdosnak, hogy továbblépjen, míg el nem készül az aláírható házassági szerződés, így kifutottak a decemberből. Bezos ugyanis exfeleségével, Mackenzie Scott-tal nem kötött ilyet, az Amazon első alkalmazottja így 38 milliárd dollár értékben kapott részvényeket a cégből. Sancheznek persze nem újdonság ez, előző férjével is kötött állítólag ilyen megállapodást.

A Melinda Gatest képviselő Robert Cohen ügyvéd véleménye szerint Bezos jogi csapata arra törekedhetett, hogy korlátozza, Sanchez mennyi tartásdíjat kaphat a vagyonból válás esetén, illetve meg akarták védeni az okirattal Bezos első házasságából származó négy gyermekének az érdekeit is. Chris Chen, az Insight Financial Strategies pénzügyi tanácsadója úgy gondolja, hogy egy úgynevezett visszavonhatatlan vagyonkezelő alap létrehozása lehetett ebben a megoldás, amelynek a gyermekek a kedvezményezettjei.

Arról van szó, hogy miként lehet a házassági szerződésben úgy elhelyezni az eszközöket, hogy Lauren ne támaszthasson igényt rájuk, de egyben elég nagylelkű is legyen a megállapodás ahhoz, hogy ne legyen oka panaszkodni.

A szerződés feltételein túl Bezos ügyvédei valószínűleg azon is sokat dolgoztak, hogy a dokumentum jogilag érvényes legyen mindenhol, ahol Bezos tulajdonnal rendelkezik. A különböző joghatóságok ugyanis eltérő követelményeket támasztanak az ilyen jogi dokumentumokkal szemben – írja a Fortune magazin. Kaliforniában például, ahol Bezos számos ingatlant birtokol, köteles teljes körű pénzügyi átláthatóságot biztosítani a házastársa számára, beleértve belföldi és külföldi befektetéseit, ingatlanportfólióit és a vállalatirányítási struktúrákat is.

A kaliforniai törvények megkövetelik továbbá azt is, hogy az ilyen megállapodások méltányosak legyenek mindkét fél számára. Mivel Sanchez jóval kevesebb vagyonnal rendelkezik, a techmogulnak jogilag kötelező igazságosnak lennie. Mivel Bezos nettó vagyona körülbelül 223 milliárd dollár, becsülhetően Sanchez akár évente egymillió dollárt is kaphat a házasságuk idejére szólóan a törvény szerint.



(Borítókép: Lauren Sanchez és Jeff Bezos a 2024-es Vanity Fair Oscar Partyn 2024. március 10-én Bevery Hillsben.)