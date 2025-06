Visszatérnek a K-pop királyai, de vajon még mindig méltók trónjukra?

Ázsiában egészen másképp tekintenek a zeneiparra, komolyan veszik, azonban tehetségkutatók helyett inkább az akadémiákban, „sztárkeltetőkben” hisznek. Így alapították meg a BTS zenekart és a Blackpinket is, amelyek a K-pop férfi és női uralkodó zenekara mind a mai napig. A BTS 2017-ben történelmet írt mint az első koreai együttes, amely képes volt ekkora népszerűségre szert tenni az Egyesült Államokban is. Azóta több platinalemezt adtak ki, koncerteztek a világ szinte minden kontinensén, és aktív közösséget építettek az interneten az ARMY nevű rajongótáborukkal. Dalaik gyakran foglalkoznak társadalmi problémákkal, önismerettel és mentális egészséggel, ami egyedülállóvá teszi őket a mainstream popzenében.

2022-ben közös tevékenységeiket kénytelenek voltak szüneteltetni, mivel egyesével be kellett vonulniuk a dél-koreai seregbe. Az országban ugyanis még kötelező a sorkatonaság, így minden 18. életévét betöltött férfinak minimum 18 hónapot kell szolgálnia. Míg nem kerültek sorra, a fiatalabb tagok szólókarrierjükkel foglalkoztak, majd később az idősebbek is így tettek, amíg a fiatalabbak leszerelését várták. Rajongótáboruk hatalmas szeretettel és nem múló rajongással várja vissza a bandát, akik nemcsak zenészek a számukra, hanem a koreai kultúra megszemélyesítői is.

Mint megírtuk, utolsóként Suga fejezte be katonai szolgálatát a BTS-ből, ezzel a zenekar mind a hét tagja visszatért a hadseregből. Kiadójuk megerősítette, hogy Suga szerdán teljesítette sorkatonai szolgálatát, de hivatalosan ez csak szombaton történt meg. Korábban arról számoltunk be, hogy a BTS két tagja, RM és V szerelt le, őket Jimin és Jungkook követte. Ők négyen még 2023 decemberében vonultak be a hadseregbe. A csapat legidősebb tagja, Jin egy évvel korábban fejezte be a katonai szolgálatot, J-Hope pedig 2024 októberében.

Változott a K-pop

A K-pop-előadók 2022-ig tagadhatatlanul uralták a slágerlistákat és az emberek szívét, különösképp a BTS és a Blackpink, a két legmeghatározóbb zenekar az iparágban. Három évvel ezelőtt viszont minden megváltozott, a kötelességet nem írhatja felül a hírnév, így a fiúbanda leállt az albumok gyártásával, a koncertezéssel. Azonban nemcsak ők tettek így, hanem úgy tűnt, a K-pop úgy összességében is sokkal visszafogottabbá vált, a Blackpink tagjai is szólókarrierbe kezdtek, kisebb-nagyobb sikerrel.

Amellett, hogy az eladások és így a műfaj népszerűsége is csökkenő tendenciát mutat, még botrányok is történtek a K-pop világában, ami tovább nehezítheti a BTS visszatérésének sikerességét. Korábban arról is hírt adtunk, mekkora port kavart a népszerű, NCT nevű K-pop-banda egyik tagjának szexuális zaklatásról szóló botránya.

Felmértük a probléma súlyosságát, és úgy döntöttünk, hogy Taeil nem folytathatja tovább a csapat tagjaként. Megbeszéltük vele a dolgokat, és kilép a bandából

– állt a zenekar menedzsmentjének akkori nyilatkozatában. Azt is elmondták, Taeil teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal.

Emellett az elmúlt három évben a piac is változott, hiszen egy banda szüneteltetésétől nem tud megállni vagy lelassulni az idő, aminek természetes velejárója a változás. Ma már új generációk jelentek meg, és a zeneipar folyamatosan alkalmazkodik a hype és közösségi média gyors váltásaihoz, ami akár naponta is bekövetkezhet. Ezek a különféle szerkezeti változások jogosan ébresztik fel a kételyt a leghűségesebb követőkben is azzal kapcsolatban: vajon képesek lesznek-e a BTS tagjai felvenni ezt az irdatlan tempót három évvel később is?

Az ARMY hisz az új korszakban

Az elmúlt pár évben inkább csak a BTS tagjainak szólókarrierjét követhették a banda kedvelői, az igazán hűséges rajongók szerint ez segített nekik fenntartani azt a tüzet, azt az életérzést, amellyel megismerkedhettek a BTS révén. Legtöbbjük szerint nem csökkent az utóbbi időben a K-pop népszerűsége, csak alkalmazkodott a zeneipar változásaihoz. Bíznak abban, hogy a BTS újraegyesülésével felfrissülés és új energiák érik majd a műfajt, ezzel pedig fellendítik a zeneipart is éppúgy, mint szünetre vonulásuk előtt.

A teljes banda újraegyesülése nem csupán zenei, hanem politikai és kulturális szempontból is fontos, mivel a tagok visszatérése a 2025‑ös projektek előtt új katalizátorként szolgálhat, és reflektorfénybe helyezi Dél-Korea kulturális erejét – fogalmaz a The New York Times szakértője. Az ARMY tagjai meg vannak győződve arról, hogy a BTS tagjai a zeneipar királyai, akik visszatérésükkel ismét ráncba szedhetik az ipart, új lendületet adnak neki, ami a dél-koreai gazdaságra is pozitív hatással lehet majd.

A tagok is készen állnak az újraegyesülésre, legfrissebb interjúikban elmondták, jó élmény volt egyedül is kipróbálni magukat a zeneiparban, azonban egymás mentsváraiként tekintenek a másikra, így nagy boldogság számukra, hogy megint együtt alkothatnak. Meglátásuk szerint hatalmas energiák szabadulnak majd fel, amikor ismét együtt lesznek a stúdióban, és kiemelték, nagyon hálásak rajongóik türelméért, nem terveznek visszaélni bizalmukkal.

