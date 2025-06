Még Mark Zuckerberg sem elég gazdag ehhez a luxuscikkhez

Amikor szóba kerülnek a milliomosok, feltehetően mindannyiunknak először a financiális szempontból jómódú emberek ugranak be, hiszen rájuk használjuk elsősorban ezt a kifejezést. Pedig akadnak olyanok, akik a következő szintre emelték a fogalom értelmezését, és már az idő múlásában sem hisznek, mindössze azért, mert megtehetik.

Legtöbbünk élete arról szól, hogy versenyt futunk az idővel, igyekszünk a lehető legtöbbet belesűríteni az adott nap 24 órájába, hogy minden a legtökéletesebben és legharmonikusabban alakuljon az életünkben. Általában persze semmi sem alakul a terveink szerint, de legalább annak sikerélményét élvezhetjük, hogy megpróbáltuk, és ha nem is mindent, de a tervezett feladatok nagy részét sikerült abszolválni. Nos, nem mindenkinek kell megküzdenie ilyen jellegű problémákkal, ugyanis a világunkban élnek időmilliomosok is, akik mondhatni visszaélnek jólétükkel.

Nem kizárólag a pénz tehet valakit milliomossá, hiszen azok, akiknek nem számít az idő múlása, éppen olyan, ha nem jobb helyzetben vannak, mint azok, akiknek soha nem kell ránézniük az árcímkékre. Vajmi összefüggés talán van a két jómódúság között, de határozottan kijelenthetjük, nem minden vagyonos ember időmilliomos. Mariah Carey például egy pár héttel ezelőtt készült interjújában kijelentette, ő bizony nem hisz az idő múlásában, és a születésnapját sem ünnepli.

Mariah Carey: „Nem hiszek az órákban vagy az idő múlásában”

A kilencvenes évek egyik legnagyobb ikonja megdöbbentő kijelentést tett a Capital FM-mel készült interjújában, még a riporterek is megrökönyödtek, amikor az énekesnő közölte, ő nem hisz abban, hogy múlik az idő. A sokkból felocsúdva kérdezgetni kezdték erről kicsit bővebben, és kiderült, az énekesnő a születésnapját sem ünnepli, kizárólag évfordulókat tart számon. A nap folyamán, ha valahol bizonyos időre kell megjelennie, azt valaki más tartja számon, hiszen ő nem figyeli az időt, nincs is faliórája az otthonában vagy bármilyen eszköz, ami kifejezetten az idő jelzésére szolgálna.

Nem hiszek az idő múlásában, egyszerűen elengedtem ezt. Születésnapom sincs, mert úgy gondolom ez egy buta koncepció, engem csak leraktak erre a világra, ez egy tündérmesébe illő élmény. Hiszem, hogy én egy örök 12 éves vagyok, nincs szükségem az időre

– fogalmazott a Grammy-díjas énekesnő, mire a riporterek finoman szólva megdöbbentek.

Mariah Carey viszont mindezek után úgy tett, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne az, amiről beszélt, és mindenki számára adott lenne a lehetőség, hogy ne higgyen abban, az idő múlik. Kijelentése egészen megosztotta a hallgatóságot és az énekesnő rajongótáborát is, így többféle reakciók érkeztek. Voltak, akiket csak megerősített abban, amit eddig is egyértelműnek gondoltak az énekesnőről: egy igazi díva, akire még az idő sincs hatással. Mások úgy vélték, így száll szembe a nőket érintő öregedésellenes elvárásokkal, meglátásuk szerint ez a popikon önszeretet mantrája. És persze akadtak, akiket felháborított a kijelentés, úgy értelmezték, mintha Carey hencegne luxusos életmódjával, amit sikeres énekesnőként megengedhet magának.

Ez utóbbi álláspont felvet egy izgalmas kérdéskört: hogyan lehet annyira gazdagnak lenni, hogy már az idő se számítson?

Egyfajta Marie Antoinette-hatás érhető tetten az énekesnő kijelentésében, azzal a különbséggel, hogy a művész nem javasolta másoknak, mostantól ők se higgyenek az idő múlásában, vagy találják meg a módját, hogyan nem lesz majd hatással rájuk az idő.

Időmilliomos vs. időnáci

Annak ellenére, hogy rengeteg celeb és vagyonos ember él a világon, akik tényleg bármit megtehetnek, mégsem halljuk sűrűn azt, hogy nem veszik figyelembe az idő múlását. Ez már egy olyan luxus, amihez talán nem elég dúsgazdagnak lenni, egyfajta életfilozófiára is szükség van hozzá. Mariah Carey időmilliomos, méghozzá azért, mert megteheti és meg is engedi ezt magának, ahogy megannyi hozzá hasonló dúsgazdag ember is megtehetné, mégsem olyan higgadt lelkületűek, hogy megtegyék.

Például Mark Zuckerberg vagy Mészáros Lőrinc is teljes nyugalommal bízhatná ideje számontartását valaki másra, hiszen egészen biztosan meg tudnák fizetni. Mégsem teszik, mindkét üzletember többször is nyilatkozta, mennyire keveset alszik, és milyen óramű pontossággal tartja számon teendőit. A Buisness Insider betekintést nyert Zuckerberg napirendjébe, ami szerint a Facebook megalkotója napi nyolc órát alszik, erre rendkívül odafigyel. Emellett szigorú napirendje van, délelőtti és esti rutinnal, munkával egy héten 50-60 órát tölt, a testmozgásra minimum heti 10 órát szán. Mészáros Lőrinc még 2017-ben nyilatkozta, naponta mindössze általában három órát szokott aludni, mivel mindennap 18-20 órát munkával tölt, mindezt pedig azzal indokolta, hogy szeret dolgozni, ezért éli így mindennapjait. Ha Carey időmilliomos, akkor az üzletembereket bátran nevezhetjük idődeficitben szenvedőknek, akik szinte már betegesen ragaszkodnak az idő beosztásához.

Ha tehát jobban átgondoljuk Mariah Carey kijelentését, ráébredhetünk, hogy a sok pénz nem elég. Persze ahhoz, hogy ne kelljen törődnünk azzal, mi történik egy átlagos kedden, nagy szükség van arra, hogy elegendő pénzünk legyen megfizetni valakit, aki helyettünk számon tartja az aznapi feladatokat. Összességében viszont sokkal inkább az élethez való hozzáállásunkon múlik, hogyan viszonyulunk az idő kérdéséhez. Az énekesnő által felvetett koncepció mindenesetre érdekes, talán annyi időnk mindannyiunknak van, hogy elmerengjünk azon, melyik oldalhoz szeretnénk tartozni.

(Borítókép: Mark Zuckerberg a kaliforniai Anaheimben 2024. február 17-én. Fotó: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images)