Aranyba burkolták az eget Jeff Bezosék esküvőjén

Péntek este hivatalosan is egybekelt Jeff Bezos és Lauren Sanchez, így kezdetét vehette a háromnapos vigadalom. A boldog pár a Szent Györgyről elnevezett San Giorgio Maggiore szigeten mondta ki a boldogító igent, majd az ünnepség az Arsenale egykori hajógyárának műhelyépületeiben folytatódott. Szigorúan ügyeltek arra, hogy a lehető legkevesebb információ jusson el a sajtóhoz, néhányan azonban így is átjutott a biztonsági intézkedéseken.

Komolyan vette az európai sajtó Jeff Bezos és Lauren Sanchez olaszországi esküvőjét, így percről percre tudósításokból tudhatta meg a világ, hogy mi is történt az apró velencei szigeten a lagzi első estéjén.

A német Bild cikke szerint este fél 11 körül tíz percen keresztül aranyba burkolták a sziget feletti eget, ugyanis a közeli Lido-szigetről ennyi időn át lőtték feléjük a tűzijátékot. Így hosszú időn át csodálhatta mindenki az égen tündöklő arany csillagok és szíveket. A bulvárlap információi szerint a Gritti Palace-ban a lagzi után egy privát partit is tartanak a sztárok, köztük Orlando Bloom, a Kardashian-klán és Leonardo di Caprio is, akik vélhetően Khloe Kardashian 41. születésnapját fogják megünnepelni. Ezt valószínűleg nem péntek este tartották, mert Kim és Khloe Kardashian, valamint Kendall Jenner is a hajnali órákban távoztak a szigetről.

A boldogító igen vélhetően valamivel este negyed 9 előtt hangozhatott el, ugyanis a tömeg jól hallhatóan ekkor kezdett bele az éljenzésbe. A szertartáson egy gosper kórus énekelte Steven Winwood slágerét a Higher Love című dalt, majd a You Got The Love-val folytatták. A vendégek között több neves celeb is megbújt a már említetteken túl, ott volt a brit énekesnő, Ellie Goulding, Ivanka Trump, Usher, Tom Brady és Oprah Winfrey is. A kezdő hangulatért pedig néhány fotó felelt és az előre bekészített Aperol Spritzek.

Az esküvői tortát és a többi édességet, köztük a citromos Deliziát és a körtés-túrós tortát a Sal De Riso néven ismert Salvatore De Riso cukrászmestertől rendelte az amerikai pár. A szicíliai Brontéból pisztáciaszállítmányok érkeztek Velencébe , Campania tartományból a tipikus helyi alma, füge és sárgabarack, valamint mozzarella sajt és paradicsom.

Az olasz Corriere del Veneto közvetítése szerint az egész várost ellepték az esemény biztonságáért is felelős rendőrök, de Bezosékat nem zavarja a tengert is ellepő fotósok hada. Egy ponton úgy döntöttek, hogy a személyzetükkel közösen fagylalt osztásba kezdenek a napon rekedt fotósok számára, amiért már hosszú órák óta ott szobroztak.

Az olasz lap megjegyzi, hogy más érdeklődők is megjelentek a városban az amerikai pár esküvője miatt. Padova, Schio, Vicenza, Treviso és Trento állomásairól indulásokat szerveztek annak érdekében, hogy minél többen részt vehessenek a No Bezos felvonuláson, amelyre délután 5 órakor kerül sor a velencei vasútállomáson. A tömeges részvételre való felhívás csütörtök este a padovai Északi Parkban zajló Sherwood Fesztivál színpadáról is elhangzott. Az északkelet-olaszországi szociális központok és más csoportok olasz aktivistái mellett jelen lesznek az Everyone hates Elon (Mindenki utálja Elont) nevű brit csoport tagjai is, akik ezekben a napokban új plakátokkal borították el a várost, amelyek ezt hirdetik:

Amíg elolvasod ezt a cikket, Jeff Bezos vagyona többel nőtt, mint a havi fizetésed.

