Sophia Loren filmje ihlette Lauren Sanchez Bezos olasz divatház tervezte esküvői ruháját

Pénteken késő este tette ki Instagram-csatornájára az amerikai Vogue júniusi digitális címlapsztoriját, a magazinborítón pedig immár Lauren Sanchez Bezos néven az Amazon alapítójának új felesége pózol, aki ezzel a világ elé tárta azt az esküvői ruhát, amelyet eddig nagy találgatások öveztek. Sokan úgy gondolták, hogy a magazin minap leköszönt főszerkesztője, Anna Wintour meggyőzhette a hírességet arról, hogy amerikai állampolgár lévén egy amerikai divatházat, például az alkalmi darabok és esküvői ruhák tekintetében világhírnevet szerzett Oscar de la Rentát bízza meg ezzel a feladattal, de másként alakult.

A Velencében tartott többnapos eseményhez stílszerűen egy olasz divatház készítette a ruhát, mégpedig a Dolce&Gabbana. A cég két névadó-alapítója, Domenico Dolce és Stefano Gabbana ugyanis oda van a városért, ők értesítették a városvezetést is, hogy a coloradói Aspen kiesett, így kezdjenek el lobbizni a jegyespárnál.

A világ jelenleg negyedik leggazdagabb embere és újdonsült házastársa évekkel ezelőtt ismerkedett meg az olasz terveződuóval, jachtjaik ugyanis pont a liguriai Portofino luxusvároska közelében horgonyoztak.

Mivel Domenico Dolce párja, Gui Siqueira korábban megismerkedett már Sanchezzel a malibui Nobu étteremben, ahol közös barátjuk, Kris Jenner mutatta be őket egymásnak, így megbeszélték a találkozót, ha már így esett, hogy az olasz Riviérán karnyújtásnyira vannak egymástól. A jó hangulatú gin-tonikozás éjszakába hajlott, a milliárdospár és a szicíliai dizájnerek barátságot kötöttek, így Sanchez végül is őket kérte fel a ruha megtervezésére.

Bezos és Sanchez tudták, hogy Olaszországban szeretnének esküdni, de nem voltak biztosak a helyszínben. Felmerült Capri és Taormina is, de az olasz páros ragaszkodott hozzá, hogy Velence a világ legromantikusabb városa, egyúttal a tökéletes díszlet a ruhához. Ezt a jegyespár másik barátja, az esküvőn is részt vevő Diane von Fürstenberg divattervező is megerősítette, aki fel is ajánlotta Canal Grandén lévő palotáját az egyik üdvözlővacsora helyszíne gyanánt. Az eseménysorozat ugyanis két üdvözlővacsorával kezdődött – az egyikre egy 2003-as, fekete Alexander McQueen estélyit választott Sanchez, a másikra pedig egy kézzel hímzett virágokkal és arany flitterekkel díszített, fűzős haute couture darabot a Schiaparelli divatháztól.

Bezos könyörgött, hogy láthassa a ruhát

Sanchez a Vogue magazinnak elmondta, hogy majdnem engedett jövendőbelije unszolásának, de meglepetést akart szerezni neki, így tartotta magát ahhoz, hogy csak a ceremónián mutatkozik előtte a kézzel, olasz csipkével készült, fűzős kreációban. Magával szemben azonban már nem volt ilyen szigorú, az egyik ruhapróba alkalmával a divatmárka milánói székházában megleste Bezos szmokingját. Azt lehetett tudni, hogy Sanchez biztos visel majd valamit a cégtől, mivel a párost többször is kiszúrták Milánóban a márka központjánál, de inkább arra gyanakodtak sokan, hogy a kézzel készült, méretre szabott Alta Moda kollekcióból választott valamit az ara, és azért kell ruhapróbákra járnia az észak-olasz városba.

A ruha elkészítése 900 óra műhelymunkát igényelt, nyaktól egészen a földig selyem sifonnal bevont gombokkal van díszítve, de az uszályon is visszaköszön ez a dizájnmegoldás. Sanchez eredetileg egyébként valami modern, pánt nélküli fazonban gondolkodott, hasonlóan azokhoz, amilyeneket általában a vörös szőnyeges eseményeken is visel, de végül egy klasszikus sziluett mellett döntött, ami leképezi azt, hogy most hol tart az életében. Sanchez szerint ez az első alkalom, hogy olyan ruhát választott egy reprezentatív alkalomra, amely ennyire zárt a dekoltázsnál.

„Ez eltér attól, amit az emberek várnak tőlem, és amit én is elvártam magamtól, de mégis nagyon én vagyok. Azt hiszem, kellemesen meg fog lepődni. Nagyon boldog lesz. Úgy értem, ez annyira elegáns, annyira időtálló”

– nyilatkozta a magazin kérdésére, hogy mit fog ehhez szólni a vőlegény. Az inspirációforrás Sophia Loren magas nyakú csipkeruhája volt, amelyet a Magányos apuka megosztaná című 1958-as filmben viselt Cary Grant oldalán. Sanchez ötvenes évekbeli menyasszonyokról keresett képeket – mint korábban pont a Vogue-nak nyilatkozta, lelkes Pinterest-felhasználó ugyanis, mint bármely más menyasszony -, és amikor meglátta a fotót a filmbéli jelmezről, rögtön tudta, hogy nem kell tovább keresgélnie. Továbbá, mint az interjúban elmondta, Sophia Loren mindig is a szégyenérzet nélküli szabadságot testesítette meg, amit ő is megél Jeff Bezos mellett.

Az sem volt kérdés, hogy hosszú csipkefátyol dukál a ruha mellé, amikor ugyanis Sanchez kislány volt az új-mexikói Albuquerque-ben, fátylakat készített az anyja varrósdobozában talált megmaradt csipkeanyagokból. A ceremónián a Dolce&Gabbana drágaköves darabokat felvonultató Alta Gioielleria vonalából választott fülbevalót, az egyetlen kőből vágott, fehérarany foglalatos, négy gyémántos modellt a magazinfotózásra is páncélozott furgon hozta, és egy vagyonőr felügyelte.

A velencei dózsék is inspirációs forrássá váltak

Itt azonban nem állt meg az olasz divatház és Bezosék együttműködése. Sanchez mindhárom gyermeke – köztük két fia, akik az oltárhoz kísérték – is Dolce&Gabbana-öltönyt viselt, és rendeltek további két ruhát a hétvégére a feleségnek is. A mélyen dekoltált, bársony darab bordó árnyalatát a velencei dózsék öltözéke ihlette, egy másik ruha pedig a neves velencei festő, Canaletto A Bucintoro című festményének nyomatát viseli, dupla rétegű duchesse selymen, csillogó Swarovski-kristályokkal, apró gyöngyökkel és flitterekkel díszítve. A Bucintoro a velencei dózse díszes, ünnepi alkalmakra használt hajója volt, a festményen Jézus mennybemenetelének napján tér vissza a hajó a Szent Márk térre a Lidóról, ahol a dózse a tengerbe dobta a velencei pátriárka által megáldott gyűrűjét, amely a város és az Adriai-tenger házasságát szimbolizálta.

Miután Bezos és Sanchez frigye is megköttetett, kezdetét vette a pizsamaparti, amelyhez Sanchez egy pánt nélküli Atelier Versace haute couture ruhát választott, hozzáillő köntössel. Az esküvői vacsorára pedig egy ugyancsak fűzős, szív alakú dekoltázzsal szabott ruhát álmodott meg az Oscar de la Renta divatház, amelyet a Rita Hayworth főszereplésével forgatott, 1946-os Gilda című film ihletett, és amelyhez 175 ezer Swarovski-kristályt használtak fel. Sanchez elmondta a divatlapnak, hogy az urak az egyik fogadásra egy pár velencei bársonypapucsot, a paloták sérülékeny márványpadlójához kíméletes furlanát kaptak az egyik legnevesebb helyi márkától, a Vibi Venezia manufaktúrától, a hölgyek pedig fekete, nyitott orrú papucsot, a fricska kedvéért az Amazonról rendelve.



(Borítókép: Jeff Bezos és Lauren Sanchez 2025. június 25-én Velencében. Sanchez egy flitterekkel kivarrt Alexander McQueen-estélyit visel 2003-ból. Fotó: Ernesto Ruscio / Getty Images)