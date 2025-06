Koncert közben esett ki az énekesnő foga, de ő folytatta az előadást

LeAnn Rimes country-pop énekesnő koncert közben vesztette el fogpótlását, miközben 1996-os slágerét, a One Way Ticketet adta elő – az énekesnő profiként kezelte a helyzetet, visszaillesztette a hidat, és befejezte a show-t.

A country-pop énekesnő a washingtoni Bow városában található Skagit Casino Resortban adott koncertet, és akkor is folytatta a fellépést, amikor éppen előadta 1996-os slágerét, a „One Way Ticket”-et – ekkor esett ki az elülső fogpótlása, amiről egy Instagram-videóban számolt be.

Éreztem, hogy valami megpattan a számban. Ha ismersz, tudod, hogy rengeteg fogászati műtétem volt, és van egy híd a első fogaimnál, ami tegnap este egyszerűen kiesett a dal közepén.

Rimes igazi profiként kezelte a helyzetet: visszament a színpadra, visszaillesztette a hidat, és befejezte a show-t. Az énekesnő megjegyezte, hogy ez a legjobb példája annak, hogy a műsornak folytatódnia kell. Nem túl gyakran történik vele valami teljesen új a karrierjében, de ez most az volt, és reméli, ez lesz az utolsó is.

A kilencvenes évek sztárja a videója végén egy tanulságot is megosztott azokkal, akik bármennyi időt is a színpadon töltenek, emberek előtt.

„A műsor akkor is mehet tovább, még a teljes, totálisan kínos pillanatok közepette is. Csak őszintének kell lenned az emberekkel” – tette hozzá.