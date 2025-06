Rémálommá vált egy fiatal pár élete: 18 hónapon át terrorizálta őket a szomszédjuk

A problémák akkor kezdődtek, amikor Gray 2023 áprilisában beköltözött a pár otthona alatti lakásba Wandsworthben, London délnyugati részén. Ben bejelentést tett az 52 éves nőről, mert állítólag rugdosta a kutyáját, ez indította el a 18 hónapos bántalmazási hadjáratot.

A kapucsengőjük kamerája többször is rögzítette, ahogy Gray trágár szavakkal szidja a párt. Előfordult, hogy a kutyáját is felvitte, hogy az a pár ajtaja előtt végezze el a dolgát.

Grayt most 40 hónap börtönre ítélték zaklatásért és közrend elleni bűncselekményért, mivel fenyegető magatartást tanúsított Ben felé. Emellett kétrendbeli rongálást is beismert, mert kétszer is ököllel verte szét a pár kapucsengőjének kameráját, derül ki a The Sun cikkéből.

Ahelyett hogy ez lenne a hely, ahol pihenhetek és feltöltődhetek, állandó feszültségben élek, és várom, mikor kezdődik a következő zaklatási hullám Miss Gray részéről

– mondta a történtekkel kapcsolatban Ben a bírósági meghallgatásán, hozzátéve, hogy azt hitte, ez lesz a legboldogabb időszaka az első saját otthonában, ehelyett folyamatosan szorong, hogy mikor kezdődik minden újra.

A bíróság előtt elhangzott, hogy Ben 18 hónap alatt 140 különálló zaklatási esetet dokumentált. Ezek között volt, hogy Gray megfenyegette őket, hogy le fogja lőni Bent és Emmát, hangosan zenét bömböltetett, és hajnalban takarította a közös előteret. Egy alkalommal azt is mondta, hogy „szép kis tüzet” fog gyújtani, hogy felégesse a házukat.

Végül bíróság elé állították Grayt, de megszökött az őrizetből, és hetekig bujkált, mielőtt elítélhette volna a bíróság.