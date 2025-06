A nő, akihez fel kellett nőnie Hollywoodnak, és még az FBI-t is magára haragította

Liberális szellemben nevelték, édesanyja a szüfrazsettek oszlopos tagja volt, személyisége pedig örökre megváltoztatta Hollywoodot a színésznők számára. Katharine Hepburn már a harmincas években megelőlegezte a 21. századi mentalitást, filmjeiben és a magánéletben is egyaránt ikonikus volt megingathatatlan önbizalma és utánozhatatlan stílusa miatt. 22 évvel ezelőtt bekövetkezett halála apropójából most egy kvízzel emlékezünk meg róla.

Katharine Hepburn a huszadik század hajnalán látta meg a napvilágot, nőjogi aktivista édesanya és orvos édesapa gyermekeként. Egészen modern szellemben nevelték, ami igazán szokatlan volt, de Hepburn személyiségét a lehető legjobb módon formálta ez a fajta szülői hozzáállás. Megtanulta, hogy nőként is szabad nagyot álmodnia, és mindemellett lehet felelősségteljes háziasszony is. A harmincas években tört színészi babérokra, és azonnali, elsöprő sikert aratott Hollywoodban. Egyedülálló módon már első filmje után Oscar-díjra jelölték, és el is nyerte azt. Karrierje alatt tizenkétszer volt esélye aranyszoborral hazatérni, négyszer sikerült is.

Nem mindennapi személyisége minden egyes forgatás alkalmával átütő erővel bírt, és az is védjegyévé vált, hogy mindennap farmernadrágban vagy overálban érkezett,

majd két jelenet között sem hagyta magán szoknyás kosztümjét, mindössze egy felsőben és fehérneműben járkált fel-alá.

Hol a következő felvételre gyakorolt, hol egy cigarettát szívott el. Az amerikai értékrend mint olyan, nem feltétlenül szerepelt sem szótárában, sem életfelfogásában, így történhetett meg az is, hogy karrierjét előrébb helyezte, mint házasságát, így 26 évesen már elvált első férjétől, és összeszűrte a levet ügynökével.

Kudarc, önállóság, feminizmus

Hamar megízlelte a kudarcot is, mivel néhány korai filmje nagy bukás volt. A negyvenes években az FBI is nyomozni kezdett utána, miután 1947-ben felszólalt a baloldali elnökjelölt mellett, szembehelyezkedve a stúdiók elvárásaival. Ezután kénytelen volt saját kezébe venni karrierje irányítását, az ötvenes évektől saját magát képviselte, és megvásárolta legsikeresebb filmje, a The Philadelphia Story jogait is.

Ki nem állhatta a reflektorfénnyel kéz a kézben járó rajongást, sohasem ápolta a kapcsolatot rajongóival, illetve a sajtót is kerülte, amit a média képviselői kezdetben arroganciaként könyveltek el, majd idővel rájöttek, Katharine Hepburn egyszerűen csak utálja a túl sok figyelmet. Intelligensen, szellemesen játszott, ismerte a közönségét, de nem akart túl közel kerülni hozzájuk, ez a hozzáállás érkezéséig nem volt jellemző a hollywoodi színésznőkre. George Cukor így nyilatkozott róla:

Katharine nem akart felnőni Hollywoodhoz, annak kellett felnőnie Katharine-hez.

Sohasem rejtette véka alá feminista elveit, egész karrierje alatt fontosnak tartotta, hogy színészi munkái mellett kiálljon fontos politikai, liberális kérdések mellett, és vigye tovább édesanyja örökségét, a Planned Parenthood szervezetet.

„Nem akartam tönkretenni a gyermekeimet, ezért nem lettek”

Magánéletében viharos kapcsolatai voltak, őszintén és nagyon tudott szeretni, így korán férjhez ment, de ugyanilyen hamar el is vált. Több románca volt, élete szerelmét azonban 31 éves korában ismerte meg, méghozzá Spencer Tracy személyében, akivel 1967-ig, a férfi haláláig élt együtt, utána többet nem házasodott meg. Soha nem akart gyerekeket, mivel úgy gondolta, az embernek vagy karrierje van, vagy gyerekei, mert mindkettővel ugyanolyan felelősséggel kell foglalkozni, és tisztában volt vele, milyen teher munka mellett gyereket nevelni.

Egy interjújában úgy fogalmazott: „A saját döntésem volt, hogy nem lettek gyermekeim. Tudom, milyen csodálatos, ha az embernek nagy családja van, de az is remek, ha valakinek szép karrierje van. Én nem akartam tönkretenni a gyermekeimet azzal, hogy nem tudom elengedni a karrieremet, ezért nem születtek gyermekeim.” Semmi szín alatt nem mondható, hogy tradicionálisan gondolkozott ebben a kérdésben, mi több, büszkén vállalta modern felfogását, amiért egészen a nyolcvanas évekig megvetették őt kortársai.

Magánélete hétpecsétes titoknak számított, karrierje legelején megannyi pletyka járta, hogy valójában azért ért véget első házassága, mert biszexuális vagy leszbikus, de hamar elhaltak ezek a híresztelések. Tracyvel való kapcsolatát sohasem jelentette be hivatalosan a nyilvánosság előtt, de mindenki pontosan tudta, ki a férfi Katharine Hepburn mögött. Végigdolgozta az egész életét, 87 évesen játszotta utolsó szerepét, 96 évesen halt meg, épp 22 évvel ezelőtt. Teljes, boldog életet élt, az igazi modern, független nő megtestesítőjeként vonult be Hollywood és a filmvilág történelmébe.

Amennyiben úgy véli, jól ismeri Katharine Hepburn életét és munkásságát, tegye próbára tudását alábbi kvízünkkel!

(Borítókép. Katharine Hepburn 1938-ban. Fotó: Ernest Bachrach / John Kobal Foundation / Getty Images)