A maffiánál talált videóval bukott le a drogos polgármester

Botrányok közepette választották meg a kanadai Toronto polgármestérnek Rob Fordot, de már a kampányban kiderült, hogy több ballépése is volt a különc politikusnak. Kokain, fegyvercsempészet és szexuális zaklatás is szerepelt a bűnlajstromában, így a város úgy döntött, hogy inkább másik vezetőt szeretne. A botrányai ellenére azonban több ezer támogatója volt még Torontóban, utolsó éveiben is ő maradt a városi közgyűlés igazi csillaga.

Tizenöt évvel ezelőtt nem volt egyszerű helyzetben Toronto lakossága, a szemétszállítók ugyanis sztrájkba kezdtek. Hosszú időre megbénult a kanadai város, a legnagyobb melegben árasztotta el az utcákat a szemét, és ez ellen a lakosság semmit se tudott tenni. A munkába járáshoz apró kavicsokat vettek magukhoz, amik segítségével ha a bűz ellen nem is, de a szemétben guberáló mosómedvékkel szemben meg tudták magukat védeni. A sztrájk miatt lemondásra kényszerült az akkori polgármester, ám nem volt más alkalmas személy a helyi politikában, aki pótolni tudta volna.

Rob Fordot egy barátja győzte meg, hogy induljon a városvezetői székért, elvégre képviselőként is igen népszerű volt. Már a kampánya alatt látszott, hogy nem lesz egyszerű menet, de csak évekkel később derült ki, hogy mennyire sötét dolgokkal kellett megküzdenie Fordnak. Még szerencse, hogy a Netflix Teljes káosz című dokusorozata újabb fejezethez ért, amiben közelebbről is megismerhetjük a kábítószeres történet részleteit.

Sikeres kampány

Rob Ford, már mielőtt elindult volna a polgármesteri székért, nem volt ismeretlen a torontói lakosság számára, hisz kerületi képviselőként népszerűség övezte, a közgyűlésben azonban ellentmondásos figuraként jellemezték. Pontosan ezért volt az, hogy miközben a kollégái le akarták beszélni tervéről, még a saját kabinetfőnöke is azt hitte, hogy csak hat hétre szól majd a megbízatása. Ford ugyanis a lakosság számára egy olyan imidzset épített fel, amely szerint bátran kereshették őt a lakók, ha kellett klímát szerelt, vagy éppen veszélyes fát vágott ki valaki kertjéből. A városházán azonban volt, hogy vita közben ilyen és ehhez hasonló mondatokkal érvelt:

Ha nem drogozol és nem vagy meleg, akkor nem is leszel AIDS-es!

Rob Fordnak már az apja is képviselő volt, aki bár az utca emberéből lett milliomos vállalkozó, az átlagemberekhez hasonló stílusban nyilvánult meg a közgyűléseken. Fordnak azonban nem volt máshoz tehetsége, így a politikai pályán próbált apja nyomdokaiba lépni, és ezen a területen olyan sikeres volt, hogy gerillaakciókkal érte el, hogy még a tévében is csak róla beszéljenek. A kampánya alatt azonban elkezdett felszínre törni a múltja, így derült ki, hogy korábban az Egyesült Államokban letartóztatták ittas vezetésért, de találtak már nála kábítószert is, és egy jégkorong meccsen vállalhatatlanul viselkedett. Végül a lakosság mégis őt választotta meg polgármesternek, ő pedig alig hitte el, amikor több ezren vártak rá, hogy gratuláljanak a sikeréhez.

Ford egyik legfőbb célja a pazarlás megszüntetése volt a költségvetésben, és míg ebben támogatták a kollégái, azt már nem nézték jó szemmel, hogy kihagyja a közgyűléseket. A polgármester ugyanis fociedzéseket tartott az egyik középiskolában, majd hivatali visszaélés miatt bíróság elé kellett állnia, mert a titulusát használva próbált meg támogatókat szerezni a csapatnak. Az ítélet szerint azonnal távoznia kellett volna a hivatalából, azonban fellebbezett a döntéssel szemben, és nyert, de a stressz láthatóan nagyon megviselte.

„Otthon nyalhatok annyit, amennyit csak akarok”

Az első komolyabb incidensére nem is kellett sokat várni, egy katonai bálon szeretett volna megjelenni, azonban a kabinetfőnöke ezt nem engedte neki. Elmondása szerint ugyanis Ford nem volt olyan állapotban, hogy nyilvánosan megjelenhessen, a ruhája rendezetlen volt, és erősen izzadt is. A polgármester azonban nem tűrte, hogy így viselkednek vele, ezért még az utcán satuba fogta a beosztottja fejét, majd elhagyta a helyszínt. A jelenet ugyan csak pár percig tartott, de bőven elegendő volt ahhoz, hogy már másnap megjelenjen a sajtóban.

Ford a támadások miatt a média ellen fordult, azt azonban nem tudta, hogy közben megkeresték az egyik napilapot, és 100 ezer dollárt kértek egy olyan felvételért, amelyen Ford jól láthatóan egy pipából szívja a kábítószert. Ezzel indult csak el igazán a lavina Rob Ford karrierjében, pedig hat hónapig kitartóan állította, hogy nem fogyaszt semmilyen szert – aki pedig mást mond, az hazudik. A lakosság fele hitt is neki, de amikor a kabinetfőnöke elvonóra akarta küldeni, ő inkább kirúgta a férfit.

2013 októberében váratlanul sajtótájékoztatót jelentett be a rendőrség, ahol kiderült, hogy náluk van a felvétel Rob Fordról. Ráadásul csak egy véletlennek köszönhetően került a hatóság kezébe: egy fegyverkereskedő bandára csaptak le, akiknél megtalálták a videót. A rendőrök nem hozták nyilvánosságra a képkockákat, mivel nem akarták ennél is kényelmetlenebb helyzetbe hozni a polgármestert, így Ford sem látta úgy, hogy emiatt le kellene mondania. A sajtó azonban nem hagyta annyiban, a házáig követték, hogy magyarázza meg, hogy miért hazudott hat hónapon át a nyilvánosságnak, de ő nem akart válaszolni a kérdésekre. Sőt, előfordult, hogy szinte be kellett verekednie magát a munkahelyére, annyian szerették volna tudni az igazságot. Végül megkérte a rendőrfőkapitányt, hogy hozza nyilvánosságra a felvételt, majd

beismerte, hogy használt cracket, de állította, hogy nem függő, csak részeg volt.

Azonban a csapata ezen a ponton már nem akart neki a továbbiakban is dolgozni, és egyre több videó kezdett kiszivárogni a polgármester hivatalon kívüli dolgairól. Az egyik felvételen jamaicai akcentussal imitált verekedést, majd kiderült, hogy az elmúlt két évben is vásárolt kábítószert. Egy női munkatársa is feljelentette zaklatásért, mire ő élő adásban közölte:

Nem ajánlottam fel neki, hogy kinyalom, mert otthon nyalhatok annyit, amennyit csak akarok.

Egy másik felvételen már a rendőrségbe szállt bele, így a képviselőtársai végül megfosztották jogkörétől, és azt helyettesének adták át. Hónapokkal később úgy döntött, hogy újraindul a polgármesteri székért, előtte pedig elvonóra megy, ahol kezdetben éjszakánként még telefonon panaszkodott a testőrének, végül azonban sokkal jobb formában tért vissza a városba. Elkezdett jobban odafigyelni magára, fogyókúrázott, és celebeket hívott meg a hivatalába, hogy segítsék a kampányát.

2014-ben a kampánya végéhez közeledve kórházba került, ahol egy rendkívül rosszindulatú tumort találtak a szervezetében. Rob ezért végül csak a képviselői mandátumért indult el, amit ugyan megnyert, de a rákkal folytatott – két évig tartó – küzdelme után végül 2016-ban meghalt, így ciklusát már nem tudta kitölteni.

(Borítókép: Rob Ford, Toronto polgármestere 2014. január 14-én. Fotó: Carlos Osorio / Toronto Star / Getty Images)