Kódnevek mögé rejtik a brit királyi család tagjainak titkos temetési szertartásait

Nem volt mindig hagyomány az, hogy kódnevet kaptak a brit királyi család tagjainak halálával kapcsolatos előkészületek, ezt a sort VI. György király nyitotta meg 1952-ben, mivel súlyos betegsége miatt számítani lehetett hamarosan bekövetkező halálára. Az egykori uralkodó temetési terve a Hyde Park Corner-művelet névre hallgatott, utalva ezzel London egyik legnépszerűbb és legfőbb városrészére. Ő az egyetlen a famíliából, aki nem egy hídról kapta kódnevét, egyes források ezt azzal magyarázzák, hogy mivel előtte még nem voltak kódnevek, ő nyitotta meg ezt a sort, így ő emelte az első hidat is a brit királyi családban a földi és a mennybéli élet között.

IV. György halálával tehát új hagyomány született, onnantól kezdve minden családtagnak lett kódneve, amelyet segítségül hívva a személyzetük kommunikált róluk, illetve temetésük műveletének is lett fedőneve. Ezek főként a telefonok és az egyéb telekommunikációs eszközök elterjedését követően jöttek jól, hiszen ha le is hallgattak bármilyen palotai beszélgetést, nem feltétlenül tudhatták, kiről beszélnek a vonal másik végén. Például a hétköznapokban II. Erzsébet királynőt a férje, Fülöp herceg nem a nevén szólította, hanem vagy a darling, máskor a cabbage becenevekkel illette. Míg közeli barátai Sharonként emlegették egymás között a királynőt, alkalmanként pedig csak S-nek hívták.

Tehát nemcsak a haláluk esetén, de életük során is lényegesnek tartják biztonsági embereik, hogy különböző fedőneveken szólítsák a királyi család tagjait, ezáltal nagyobb biztonságban tudhatják őket. És azok, akik mindenáron kutatni akarnak utánuk, vagy le akarják őket hallgatni, nagyobb fába vágják a fejszéjüket… Eddig legalábbis így volt, ma már azonban az internet és A korona című sorozatnak köszönhetően megannyi, a kódnevekkel és a temetési műveletekkel kapcsolatos titokra fény derült.

London Bridge-művelet

2022. szeptember 8-án lépett életbe a London Bridge-művelet, amikor II. Erzsébet királynő meghalt. A palota úgy közölte a szomorú hírt, hogy „London Bridge is down”. A királynő temetését egyébként már a hatvanas évektől szervezték, annak ellenére, hogy akkor még alig egy évtizede ült a trónon, és a harmincas éveiben járt.

Felvetődött a kérdés, miért éppen a London Bridge-re esett a választás, a válasz pedig máig nem egyértelmű. Találgatni tudnak a szakértők is, akik arra következtetnek, hogy a Buckingham-palotához ez a híd fekszik a legközelebb. Később az is kiderült, biztonsági emberei még a királynő életében is használták ezt a kódnevet, amikor az uralkodó utazott valahova, vagy bármi okból elhagyta a palotát. Így aztán hosszú élete és uralkodása alatt eggyé vált a fedőnév az uralkodóval, szinte egyértelmű volt, hogy így nevezik el temetési műveletét is.

Forth Bridge-művelet

2021. április 9-én távozott az élők sorából Fülöp herceg, századik születésnapja előtt mindössze két hónappal. A herceg közel hetven évig volt a királynő szerelme és támasza, aki egyenes jellemével és nyers stílusával vált ismertté világszerte.

Nem túlzás az utolsó igazi alfa-hímnek nevezni őt, hiszen ő még képes volt béta-pozícióban leélni az életét. Az alfa jelzőt általában olyanokra szokás használni, akik öncélúan dominánsak másokkal szemben, azonban Fülöp hercegre a kötelességtudat és a feltétel nélküli szeretetből fakadó őszinte szolgálat miatt mondható ez. Egy olyan korban élt, amikor a patriarchátus virágzott az egész világon, férfinak lenni akkoriban jelentette csak igazán azt, hogy ők a teremtés koronái. Fülöp herceg azonban letett erről a kiváltságáról, és felesége támogatására szentelte az egész életét.

Temetésének kódneve arról a hídról lett elnevezve, amely összeköti Edinburght Fife megyével Skóciában. Ez a különleges acélhíd remekül reprezentálja a herceg jellemét és szerepét is a királyi családban, nem beszélve arról, hogy rangja szerint Edinburgh hercege is volt.

Tay Bridge-művelet

Különleges kódnév ez, ugyanis egyaránt tartják az anyakirályné és Diana hercegné fedőnevének. A hercegnének ugyan nem volt eredetileg kódneve, mivel halálakor még nem volt királyi hitves, és a fedőnév csak a családtagokat és a hitveseket illeti meg. Mindemellett nem is számítottak a hercegné tragikusan korai halálára, hiszen mindössze 36 éves volt, és jó egészségnek örvendett. Azonban mivel az anyakirályné 1997-ben már 97 éves volt, az ő temetésének terve már készen volt, így annak menetrendje szerint bonyolították le a hercegnéét is.

Ha temetésének nem is, az első róla írott könyvnek volt saját titkos fedőneve, amit Andrew Mortonnal (a szerzővel) közösen találtak ki, így lett a projekt neve Noah egy híres angol történész és író után. Levelezéseikben, telefonbeszélgetéseikben így hivatkoztak a könyvre, hogy az esetleges lehallgatások esetén se tudódjon ki, mire készülnek. Mindemellett pedig nagyon fontos volt a hercegné számára, hogy a királyi családból senki ne tudja meg, könyvet írnak róla, mivel tartott az ezzel kapcsolatos következményektől.

A Tay Bridge-művelet tehát főként az anyakirálynéhoz köthető, aki 2002. március 30-án, közel két hónappal Margit hercegnő halála után követte kisebbik leányát, és ekkor ismét végigvették a már öt évvel korábban lebonyolított műveletet. Hosszú életet élt, 101 évesen halt meg, így ötven évvel élte túl néhai férjét. A Tay Bridge kódnevet a Dél-Skóciában található vasúti híd után kapta, amely Fife megyét köti össze Dundee városával, és az ország egyik leghíresebb hídjaként ismert.

Menai Bridge-művelet

III. Károly király temetésének kódneve a Menai Bridge után kapta nevét, ami Walesben található, a világ első vasból készült függőhídja, amely a Menai-szoroson ível át Anglesey szigete és a szárazföld között. Akkor dolgozták ki a temetés részletes terveit, amikor kiderült, hogy az uralkodó rákkal küzd. Állapota súlyosbodott is, de végül az orvosai remek munkájának köszönhetően stabilizálódott, és visszatérhetett teendőihez. Temetési műveletének neve kifejezetten szimbolikus, ugyanis III. Károly szívéhez rendkívül közel áll Wales, oda járt egyetemre is, és a mai napig gyakorta visszalátogat az országba, amikor esélye van rá.

Kiszivárgott az uralkodó egy másik beceneve is, amely még a hetvenes években ragadt rá, első amerikai útján, amikor skót szoknyában is mutatkozott. Unikornisnak nevezték el a skótok nemzeti állata után. Egy forrás elmondása szerint a palotában gyakorta utal így a személyzet az uralkodóra.

Reading Bridge-művelet és a többiek

Mint arról korábban is hírt adtunk, elkészült Katalin hercegné temetési terve, amelynek kidolgozásában ő maga is részt vett. Azt például ő döntötte el, hogy koporsóját az ír ezred kísérje, mert ő az ezredese ennek az alakulatnak. Ha hercegnéként halna meg, akkor a windsori kastély parkjában, a királyi temetőben helyeznék végső nyugalomra. Ha pedig királynéként hal meg, akkor a windsori kastélyban található Szent György-kápolna lesz a végső nyughelye. Azért kapta ezt az elnevezést a művelet, mivel a hercegné Readingben született, a Bridge pedig már szinte alapvető vonzata a műveleti neveknek.

ezzel szeretnék kifejezni egyrészt a királyi család örökkévalóságát, valamint azt a szimbolikus hidat is, ami a földi életből a mennyekbe vezet.

Ahogy megírtuk, tavaly márciusban került nyilvánosságra a hír, miszerint rákos megbetegedést diagnosztizáltak Katalin walesi hercegnénél, aki a kórház után a királyi család windsori birtokán lábadozott. Az állapotáról júniusban törte meg a csendet, a nyilvánosság előtt ugyanekkor bukkant fel először a betegsége bejelentése óta. Júliusban a helyszínen tekintette meg a wimbledoni tenisztorna döntőjét. A Grand Slam-finálét követően újabb eseményeken jelent meg. A kemoterápiás kezeléseket szeptemberben fejezte be, ugyanebben a hónapban állt újra munkába, majd decemberben közzétette karácsonyi üzenetét.

Arról még nincs nyilvános információ, hogy Vilmos hercegnek, Harry hercegnek vagy Meghan Markle-nek van-e saját temetési műveleti terve, az viszont biztos, hogy biztonsági embereik használnak kódneveket a házaspárokra. Vilmos és Katalin kódneveik alapján Danny Collins és Daphne Clark, ezek kezdőbetűi pedig utalnak rangjukra, ami angolul a Duke & Duchess of Cambridge (vagyis Cambridge hercege és hercegnéje). Míg Harryt és Meghant a David Stevens és Davina Scott kódneveken azonosítják, ami Duke & Duchess of Sussex (vagyis: Sussex hercege és hercegnéje) rangjukra utal.

Akik kimaradtak

Nem mindenkinek jár a megtiszteltetés, hogy saját kódnevet kapjon. A hagyomány szerint kizárólag az uralkodónak, az uralkodó hitvesének, illetve az uralkodó utódjának jár mindez. Épp ezért lehet, hogy a felsorolásból kimaradt a néhai királynő testvére, Margit hercegnő. A vadóc hercegnőként ismert nemes 2002. február 9-én halt meg, és február 15-én helyezték örök nyugalomra a Szent György-kápolnában. Az esemény részleteiről nem tudni semmit, feltehetően sem neve, sem különleges ceremóniája nem volt, és kizárólag a szűk család vett részt rajta.

Kamilla királyné sem rendelkezik kódnévvel, annak ellenére, hogy az uralkodó hitvese. Megkapta ugyan a hitvesi státuszt, de feltehetően azért, mert elvált nőként ment feleségül III. Károlyhoz, aki szintén elvált férfi státuszában állt. És annak ellenére, hogy Diana hercegné már nem élt, amikor összeházasodtak, Kamilla királyné volt férje igen. A palota állítása szerint nem lenne szükség olyan jellegű műveletre a királyi hitves halálának esetén, ami kódnevet vagy speciális készültséget igényelne.

(Borítókép: György walesi herceg, Vilmos walesi herceg, Lajos walesi herceg, Katalin walesi hercegné, Sarolta walesi hercegnő, III. Károly király, Camilla királyné, Szofi, Edinburgh hercegnéje, Edward herceg, Edinburgh hercege és Lady Louise Windsor az erkélyen a színpompás szertartáson a Buckingham-palotában 2024. június 15-én, Londonban. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)