A Kis-Balaton vadregényes, rejtett világában új remény ébred egy ritka ragadozó számára. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai az MBH Bank támogatásával indították el vadmacska-monitorozó projektjüket, amely a természetvédelem és a tudomány eszközeivel próbál választ találni egy veszélyeztetett faj jövőjét meghatározó kérdésekre. A 40 Celsius-fokos hőség ellenére a bank fenntarthatósági és CSR vezetőjével a fenékpusztai Kis-Balaton Látogatóközpontban, majd a terepen is jártunk, ahol a szakemberek kameracsapdákat cseréltek, élőhelyet vizsgáltak, és arról meséltek, mit tehetünk egy láthatatlanul élő faj megmentéséért.

Perzselő, mozdulatlan nyári hőség terítette be a Kis-Balaton mocsaras, buján zöldellő világát, amikor a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival együtt jártuk be a vadmacska-védelmi projekt egyik kulcsterületét. A levegő szinte rezgett a forróságtól, de a természet nem hallgatott el: nádirigók csevegtek a sás között, szürke gémek, kis- és nagy kócsagok szálltak fel riadt szárnysuhogással, és a víztükör szélén récék húzták a csíkokat. A látszólag mozdulatlan táj mögött mégis valami különleges dolog zajlik – a ritka és rejtőzködő európai vadmacska megóvása.

A nemzeti park igazgatóság munkatársai lelkesen és elhivatottan vezettek végig minket ezen a különleges vidéken, ahol minden négyzetméternyi élőhely számít. A hőség ellenére mosollyal, szakmai szenvedéllyel és részletes magyarázatokkal mutatták be azt a munkát, amelyet a természet csendes, szinte láthatatlan lakóiért végeznek.

A terepbejáráson részt vett Szege György, az MBH Bank fenntarthatósági vezetője és Varga Zsuzsanna, a bank ESG kommunikációs szakértője, CSR vezetője is, akik nemcsak a bank támogatói szerepéről beszéltek, hanem arról is, milyen fontos számukra a hazai természetvédelmi kezdeményezések aktív támogatása. Rajtuk kívül velünk tartott Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese, aki a projekt szakmai hátteréről mesélt a terepen, miközben dr. Pósa Patrícia vezetésével együtt cseréltük ki a vadkamerákat az egyik féltve őrzött megfigyelési ponton.

A kameracsapdák nem csupán technikai eszközök: ezek a láthatatlan őrök segítenek bepillantani abba az életbe, amelyet emberi szem ritkán lát. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Kis-Balaton-Nagyberek tájegységben helyezte ki az első kamerákat, amelyek már több vadmacska jelenlétét is dokumentálták. A felvételek bizonyítják, hogy ezek az állatok – Európa egyik legrejtettebb, legveszélyeztetettebb ragadozói – még mindig jelen vannak, még ha életmódjuk és ritkaságuk miatt alig ismerjük is őket.

9 Galéria: Olyan ritka ragadozó téblábol a Kis-Balatonnál, amely garantáltan élesíti a cukiságbombát Fotó: Szollár Zsófi / Index

A projekt célja éppen ez, feltárni és megérteni a vadmacskák életét, mozgásterét, veszélyeztetettségi tényezőit, és ennek mentén konkrét természetvédelmi lépéseket tenni. Az MBH Bank támogatásával a nemzeti park igazgatóság egy olyan kutatási és védelmi programot indított, amely megalapozhatja a faj hosszú távú fennmaradását. A későbbiekben telemetriás jeladó nyakörvek segítségével még pontosabb adatokhoz szeretnének jutni a faj viselkedéséről és területhasználatáról, és olyan intézkedéseket terveznek, mint a „zöldfolyosók” létrehozása a vadmacskák szabad mozgásának biztosítására.

Ez a projekt így nemcsak a vadmacskáról szól, hanem arról is, hogyan tudunk harmóniában élni a természettel – hogy ne csak a szemünk előtt élő világot védjük, hanem azt is, amit alig látunk. „Az MBH Bank számára kiemelten fontos, hogy olyan kezdeményezések mellé álljon, amelyek hosszú távon segítik a hazai biológiai sokféleség fennmaradását” – fogalmazott Szege György a bejárás közben.

A nemzeti parkban eltöltött idő után ugyan kár lenne tagadni, a cipők porosak lettek, a ruhák pedig átizzadtak, de az élmény maradandó, hiszen a természet vadságát és törékenységét testközelből megtapasztalni mindig jó emlékeztető arra, hogy milyen sok múlik azon a csendes, de fáradhatatlan munkán, amelyet a nemzeti park munkatársai végeznek itt nap mint nap. Az ilyen együttműködések – szakértelem, támogatás és elhivatottság – jelenthetik a jövőt a hazai természetvédelemben.

Sláger, de egyben szükség is

A vadmacska egykor szinte láthatatlan volt a magyar természetvédelem horizontján, ma már azonban annál inkább fókuszban van. Rozner György szerint hosszú ideig egy elhanyagolt, kevéssé ismert fajként szerepelt, amire az élőhelyei csökkenése és a házimacskával való keveredés komoly veszélyt jelent. A technikai fejlődés, a faj rejtettsége iránti növekvő kutatói kíváncsiság és a vadmacskák láthatóbbá válása hozta el azt a fordulópontot, amelynek köszönhetően ma már valódi természetvédelmi programként foglalkozhatnak vele.

„Egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy sláger lett a vadmacskát kutatni” – fogalmazott kissé ironikusan, de hozzátette: ez nem pusztán divat, hanem szükségszerű válasz egy komoly ökológiai problémára. „Nagyon keveset tudtunk róla. Most a kameracsapdák segítségével már látjuk, hogy van vadmacskánk – és nem is kevés.”

A Kis-Balaton és a Nagyberek különleges, vizes élőhelyei miatt a kutatás külön kihívás. A kameracsapdás felmérésekből már látszik, hol mozognak az állatok, de a következő lépés még mélyebb ismereteket céloz: csapdázással befogott egyedekre jeladókat helyeznek, hogy nyomon követhessék mozgásterüket, vadászati szokásaikat, sőt, az adott térségre jellemző viselkedésformákat is. Mint mondja, egy dombvidéki erdőségben másképp él a vadmacska, mint itt, ahol szigetek, töltések és nádasok tagolják a teret.

„A program, amit elindítottunk, egy nemzeti park szempontjából furcsa, főleg a nagyságrend miatt. Ez pont az a nagyságrend, amit a nemzeti parkok nehezen tudnak finanszírozni, mert ennél kisebb összegeket még saját költségvetésből elő tudnak teremteni, nagyobbakat pedig nagy pályázatokból tudunk biztosítani. Az MBH Bank támogatásának köszönhetően ki tudtunk helyezni kameracsapdákat”.

Felmérjük azt, hogy az érintett két területen, hol mozognak a vadmacskák, hogy tudjuk, pontosan melyik körzetekre kell koncentrálnunk. A következő lépés az, hogy csapdázással igyekszünk befogni a macskákat és jeladót szerelve rájuk tudjuk vizsgálni a mozgáskörzetüket, a vadászterületük nagyságát, és egyáltalán a viselkedésüket

– emelte ki Rozner György.

A terepi munka azonban nem lenne lehetséges korszerű eszközök nélkül. „Tényleg csak véletlenül tud az ember a terepen járva-kelve vadmacskával találkozni. Így a kamerák nagyon szépen megmutatják, hogy hol mennyi állat mozog, és azt kell hogy mondjam, több vadmacskánk is van.” A kutatás technikai feltételei mára értek meg arra a szintre, hogy értelmezhető adatokat lehessen gyűjteni. Nemcsak a kamerák lettek megbízhatóbbak, hanem a jeladók is, amelyek hosszabb távon, pontosabban követik az állatok mozgását.

És hogy mindehhez elég-e az emberi kapacitás? Aligha. A nemzeti parkos emberi erőforrás mindig is szűk keresztmetszet volt. Ezt legfeljebb a kollégák elhivatottsága tudja kompenzálni. „Mondjuk úgy, hogy mániássága. Jó esetben az, aki nemzeti parkhoz kerül, nem egészen normális – már a szó jó értelmében.” A mosollyal kísért megjegyzés mögött azonban a zord valóság húzódik, az itt dolgozók sokszor erejükön felül teszik oda magukat egy-egy ügyért.

9 Dr. Pósa Patrícia, Szász Bence, Szege György, Varga Zsuzsanna, Kovács Zoltán, Lőkkös Andor és Rozner György Galéria: Olyan ritka ragadozó téblábol a Kis-Balatonnál, amely garantáltan élesíti a cukiságbombát (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A házimacskák is veszélyt jelentenek a populációra

A vadmacskák életmódjáról egyre több tudást gyűjtenek be a kutatók. A faj egyedei éjszakai életmódot folytatnak, ám Roznerék megfigyelései szerint a fiatalabb példányok napközben is előmerészkednek – gyakrabban és bátrabban. Ezt az tapasztalat is igazolja: „Mostanra azt lehet mondani, hogy esetenként nappal is lehet velük találkozni. Vagy azért, mert több is van, vagy szelídültek valamelyest a macskák.”

A program ugyanakkor nem csak megfigyelésről szól: hosszú távon a genetikai állomány védelme is cél.

A házimacskával való keveredés ugyanis komoly veszélyt jelent. „Nem arról van szó, hogy folyamatosan járnak ki a házimacska kandúrok, de elég, ha egyszer egy kimegy és sikerrel jár. Onnantól a kölyök már csak félig vadmacska.” A genetikai hígulás visszafordíthatatlan – egyetlen hibridegyed is generációkra meghatározhatja az állomány tisztaságát.

A megoldás azonban nem egyszerű, és jelenleg nem is létezik nemzetközileg elfogadott protokoll. Az egyik lehetőség a védett, településektől távoli élőhelyek megerősítése, ahol tiszta vérvonalú egyedek élhetnek, hosszabb távon pedig akár zárt körű tenyésztési programok is szóba kerülhetnek. „Elképzelhető, hogy oda jutunk, hogy állatkertekben kell majd szaporítani a tiszta vérű vadmacskát, és visszatelepíteni. Mint ahogy más, kihalás szélén álló fajokat.”

A genetikai minták elemzésére is egyre több nemzetközi lehetőség kínálkozik: egy angol egyetem például már azzal kereste meg őket, hogy ingyen elvégzik a vizsgálatot, ha kapnak mintát. „48 órán belül küldik vissza az eredményt. Ezt persze itthon is meg lehet csinálni, csak jóval hosszabb ideig tart.”

Arra a kérdésre, hogy mit kezdjenek azokkal az egyedekkel, amelyek már erősen hígult genetikai állománnyal rendelkeznek, őszintén válaszolt:

Nincs megfelelő állattartás, tehát ameddig így tartják a házimacskákat, addig ez mindig nyögvenyelős lesz. A kutatók évekig tudnak vitatkozni és bizottsági ülésezni. A protokollt ki lehet agyalni, lehet róla hosszasan diskurálni, de nekünk oda kell menni és meg kell csinálni. Azért van némi ellentét ebben, de segítenek ezek a programok, mert így közvetlenül kapunk információkat a vadmacskákról. Ez olyan, mint a mocsári teknősök tojásainak megőrzését célzó projektünknél, ahol az első próbálkozásunk teljes vakvágány volt, a második pedig ugyan jó, de az pedig műszakilag nem felelt meg. Ez is időigényes, de az, hogy évekig csak beszéljünk róla, az nekünk nem jó. Kellenek ezek a programok, mert nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy-egy ötletünket a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani

– összegezte a munkájuk nehézségeit Rozner György.

A vadmacskák tehát nemcsak egy izgalmas ragadozófaj a természet palettáján, hanem egy összetett természetvédelmi kihívás is. Egy olyan ügy, ahol tudomány, gyakorlat, hivatás és elköteleződés kéz a kézben halad előre – a nádasok közt, töltések mentén, vadmacskák nyomában.

„Nem mi akartuk megmondani, mi a fontos a természetvédelemben”

Az MBH Bank Fenntarthatósági vezetője, Szege György szerint nemcsak a sokszor ütőkártyaként is használt karbonlábnyom csökkentéséről szól egy bank zöldítése, hanem arról is, hogy felelősséget vállaljon a természeti értékek megóvásáért. Ezért is döntöttek úgy, hogy támogatják a vadmacska-védelmi programot – egy olyan biodiverzitási kezdeményezést, amely mélyebben gyökerezik az ESG-stratégiájukban.

2022-ben fogadtuk el az ESG stratégiánkat, és hamar felismertük, hogy a biodiverzitás kérdése nemcsak mellékszál, hanem egyre égetőbb téma. Ezért 2023-ban elindítottuk a Fenntartható Jövő Bankja programot, amelynek egyik fő pillére lett a természet sokszínűségének támogatása

– mondta Szege György.

A bank ráadásul nem akarta „felülről megmondani”, milyen projekt legyen az, ami mellé állnak, hanem az Agrárminisztériumon és a nemzeti parkokon keresztül kérték ki azok véleményét, akik a legjobban ismerik az ökoszisztéma szükségleteit. „Nem akartuk megmondani, hogy szerintünk mi a fontos, hanem azt mondtuk a nemzeti parkoknak: ti tudjátok, hol van igazán szükség segítségre. 2024 a Vadmacska éve lett, mi pedig nem akartuk kihagyni ezt a ziccert.”

Elmondása szerint a biodiverzitás program célja az volt, hogy olyan kezdeményezéseket támogassanak, amelyek „valamilyen formában fajvédelemmel foglalkoznak – legyen szó akár madarakról, más állatfajokról, erdők megóvásáról vagy vizek védelméről”. Kiemelte, hogy ezek a természetvédelmi szempontok kerültek a középpontba, és fontosnak tartották, hogy valóban a természet számára jelentsen értéket a támogatásuk. Hozzátette azt is, hogy bár gyakran megkeresik a nagyvállalatokat különböző közösségi programokkal – például kerítésfestéssel vagy padfelújítással –, ezek helyett inkább olyan projektek mellé szeretnének állni, „amelyek révén felelős vállalatként valódi hozzájárulást nyújthatnak a környezet számára”.

A bank ezért nemcsak elindítja ezeket a programokat, hanem nyomon is követi őket. A nemzeti parkoktól bekért adatok bekerülnek a fenntarthatósági jelentésekbe, de Szege szerint a visszamérés még így is sokszor korlátos. Egy vadmacska nyomkövetése például nem ugyanaz, mint a vízhasználat csökkentését dokumentálni. „Nem lehet mindent precízen mérni. Attól még, hogy nem lesz holnap kétszer annyi vadmacska, ezek a programok fontosak. És erről számot is adunk, amennyire lehet” – fogalmazott.

Az edukáció fontossága megkérdőjelezhetetlen

Varga Zsuzsanna, az MBH Bank CSR-vezetője szerint a fenntarthatóság az embereken is múlik. „A nemzeti parkok már tudják, hogy ha pénzt kérnek, akkor olyan projekteket kell letenniük, amiket vissza is lehet mérni. Nekem például évente le kell jelenteni, hány embert értünk el, milyen hatással. Ezért is dolgozunk együtt olyan partnerekkel, akik ebben már tudatosak.”

A bank külön hangsúlyt fektet a belső edukációra is. Szemléletformáló programjaikon a munkatársak nemcsak fát ültetnek, hanem meg is ismerik az adott élőhely működését. „Van, hogy elvisznek minket egy tanösvényre, miközben szakemberek mesélnek fenntartható erdőgazdálkodásról vagy vízmegtartásról. A kollégák közben rájönnek, mennyi minden vesz minket körül, és miért fontos vigyázni rá” – mondta Varga. – „Ez nemcsak adat, hanem emberi történet. A HR szempontjából ez csapatépítés, elköteleződés, kultúraformálás.”

Varga Zsuzsanna elmondta, hogy nem véletlenül ülnek ezeknél az asztaloknál, hiszen a vállalat célja, hogy minél több olyan projektet támogassanak a Fenntartható Jövő Bankja programban, amely szorosan kapcsolódik az ökoszisztémák védelméhez. Mint fogalmazott: „nemcsak egy-egy kiemelt ügyet, hanem a természet ökoszisztémájának mindenféle kezdeményezését támogatjuk – az erdőültetéstől kezdve egy emlősállat megvédésén át egészen egy tanösvény újraépítéséig vagy kitisztításáig.”

Kiemelte, hogy a támogatott kezdeményezések közt akadnak olyanok is, amelyek a banknak különösen fontos agráriumhoz kapcsolódnak. Példaként említette

a Kiskunsági Nemzeti Parkban hamarosan átadásra kerülő vízátemelő berendezést, melynek célja, hogy elárassza a legelőt.

Szerinte ez különösen időszerű projekt, hiszen „nagy probléma most a víztelenség, és hogy ez milyen kihatással van az ökoszisztémára, ami szorosan érinti az agráriumot.”

Arra is kitért, hogy a külső támogatás mellett belső edukációs célokat is szem előtt tartanak. Elmondta, hogy minden projektről beszámolnak a vállalaton belül, és igyekeznek minél több munkatársat közvetlenül is bevonni a szemléletformáló programokba. Azt mondta: „a szerencsésebbek velünk tudnak tartani, körülbelül 70-100 főt tudunk elvinni egy-egy ilyen szemléletformáló programra negyedévente. Ez azt jelenti, hogy a 9000 dolgozóból legalább 500 biztosan részt tud venni közvetlenül ezeken”.

Hangsúlyozta, hogy a szemléletformálás nemcsak testi jelenlétet, hanem elköteleződést is jelent. Előfordul, hogy valaki nem a természetjárásban vesz részt, hanem inkább abban, hogy „száz fát kell kell elültetni – tehát fizikailag oda kell tennie magát”. Hozzátette: „mindig akad rá önkéntes, a természetvédők is nagyon szívesen állnak rendelkezésünkre, jó előadásokat tartanak számunkra, és 100 százalékos az elégedettségi visszajelzésünk. Nagyon szeretik ezeket a programokat.”

Szege György hozzátette: az ilyen élmények sok új belépő kollégát motiválnak arra, hogy a bankhoz csatlakozzanak.

A HR-től rendszeresen kapunk visszajelzést, hogy egyre több fiatal figyeli, hogy mit teszünk fenntarthatóság terén. Van, hogy egy céget bemutató perezentáción látott ESG-szlájd miatt jönnek el önkéntes programra. Ez nem kampány, ez már kultúra

– emelte ki, majd hozzátette, „a faültetésekkel szemben, ami egy jól látható projekt, a vadmacska-mentés egészen más, sokkal kevésbé látható folyamat. Ez nagyon-nagyon nehéz, mert egy fát el lehet ültetni, meg lehet fogni, meg lehet mutatni, de egy vadmacska, amit majd valaki egyszer egy kamerával rögzít? Ez nem ér el mindenkit. Ezért kell mindkettő: a látványos és a kevésbé látványos projekt is.”

A zöld projekteket még nem tudják a bankokhoz kötni itthon

De a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletváltás vajon az ügyfelek körében is érzékelhető? Varga Zsuzsanna elmondása szerint, egyelőre nem igazán. Mint fogalmazott, korábban végeztek egy hosszabb távú felmérést, amiből kiderült, hogy nagyjából az ügyfelek húsz százaléka hallott csak arról, hogy a bankoknak lehetnek zöld termékei is, vagy hogy egyáltalán foglalkoznak fenntarthatósági kérdésekkel. Hozzátette:

Ez még egyáltalán nem jellemző Magyarországon, tehát az ügyfelek nem is várják el, nem tudják összekötni a bankkal, hogy a fenntarthatóságnak mi köze van hozzájuk.

Szerinte ezért is fontos az új ESG-szabályozás, amely bevonja a bankokat ebbe a munkába, és lényegében kötelezi őket arra, hogy ezt a szemléletet ne csak magukra, hanem az ügyfeleikre is kiterjesszék. Azt is hangsúlyozta, hogy ennek az eredménye nem egyik napról a másikra jön meg – ez egy hosszabb távon megtérülő, építkező folyamat.

9 Varga Zsuzsanna és Dr. Pósa Patrícia Galéria: Olyan ritka ragadozó téblábol a Kis-Balatonnál, amely garantáltan élesíti a cukiságbombát (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Szege György elárulta, hogy emiatt az ügyfelek bevonására új utakat keresnek, például az MBH Bank Zöld Díjjal, amit nemrégiben indítottak el vállalati ügyfeleik számára. Elmondása szerint ebben arra kérik a cégeket, mutassák be azokat a kezdeményezéseiket, amelyek valamilyen módon a fenntarthatósághoz kapcsolódnak – legyen szó megújuló energia használatáról, digitalizációról vagy akár szemléletformáló belső programokról. Mint mondta, „ez nemcsak egy díj, hanem egy figyelemfelhívás is. Azt szeretnénk jelezni, hogy számunkra ez fontos, és szeretnénk az ügyfeleinket is bevonni ebbe a törekvésbe”.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a lakosság teljes körét nem lehet egyszerre elérni, és nem is az a cél, hogy mindenkit egyszerre „megvilágosítsanak”. Ehelyett azt próbálják tudatosítani, hogy egy jól szigetelt otthon például nemcsak környezetbarátabb, hanem gazdaságilag is előnyösebb, hiszen „ha már eljut odáig az ügyfél, hogy leszigeteli a házát, akkor kevesebb lesz a rezsije, értékesebb lesz az ingatlanja, és még a környezetre is kisebb lesz a terhelés. Ez mindenkinek jó.”

A beszélgetés során az is szóba került, hogy vajon mindez hogyan jelenik meg a piaci versenyben. Szege szerint ez kétféleképpen értelmezhető: egyrészt nyilván üzleti érdek is húzódik a háttérben, másrészt azonban hosszú távú kockázatkezelés is.

Egy banknak abban is érdeke van, hogy olyan ügyfeleknek hitelezzen, akik tudatosan költenek például otthonuk energetikai korszerűsítésére. Ezek az ingatlanok később értékállóbbak lesznek, jobb fedezetet jelentenek.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem lehet egységes szabályokat alkalmazni minden piaci szegmensben. Például Budapest belvárosában, ahol sok lakás eleve rossz energetikai besorolású, nem reális elvárás, hogy csak kiváló energetikai osztályba sorolt ingatlanokat finanszírozzanak. Hosszabb távon azonban a banki döntéshozatalban is egyre nagyobb szerepe lesz a fenntarthatóságnak.

Éghajlati kockázatok

A mezőgazdasági példák kapcsán külön is kiemelte, hogy az agrárfinanszírozásban ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni az éghajlati kockázatokat. Szege szerint egy banknak igenis mérlegelnie kell, hogy megéri-e hosszú távon például kukoricát finanszírozni olyan területen, ahol évről évre visszatérő aszályok jelentkeznek:

Ha az ügyfél két-három éven belül belefut több aszályos évbe, lehet, hogy tönkremegy, és akkor hiába van fedezetem, ha az már nem ér annyit a piacon.

Ebből is következik, hogy a bankoknak saját adatbázisokat, klímaszcenáriókat kell használniuk, sőt – mint mondta – az edukáció is része a feladatnak, amikor egy tanácsadó adott esetben azt javasolja az ügyfélnek, hogy „búzát még talán lehet, de kukoricát inkább ne”.

A túránk végén Szege György kiváló zárszóként kérdésünkre összefoglalta a fenntarthatósági szemlélet mélyebb jelentését is. „Sokan azt gondolják, hogy a fenntarthatóság csak viszi a pénzt, miközben ez valójában egy iparág, gazdasági felhajtóerő, és hosszú távon saját magad megóvásáról szól. Nemcsak jó ügy, hanem üzlet is, és ha jól csinálod, mindkettő egyszerre tud működni.”

Egy biztos, a nemzeti park vadmacskáiról és a bank fenntarthatósági törekvéseiről még minden bizonnyal hallhatunk majd – a szerencsésebbek pedig talán mindkettővel szemben találhatják magukat a közeljövőben.

(Borítókép: Balaton-felvidéki Nemzeti Park)