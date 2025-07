Elárulta a Tankcsapda volt gitárosa, hogy ki miatt lépett ki a zenekarból

Sidlovics Gábor, ismertebb nevén Sidi, a Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában első ízben beszélt nyíltan arról, miért döntött úgy, hogy 13 év után kilép a Tankcsapdából. A zenész elmondása szerint nem egyetlen konfliktus állt a háttérben, hanem hosszú ideje gyűlő zenei, személyes és etikai problémák vezettek a döntéshez.

Amikor már azt érzed, hogy jó ideje nem tudsz hinni ilyen dolgok miatt abban, amit csinálsz, akkor nem tudsz bármennyire is akarsz egy jól fizetett munkahelyen maradni

– mondta.

A zenész hozzátette, hogy bár a zenekarban való részvétel „egy hollywoodi sztori” volt számára, eljött az a pont, amikor fontosabbá vált számára a belső béke, mint a biztos egzisztencia.

Voltak zenei nézeteltérések és volt benne sok személyes is, amiket én etikai problémáknak hívnék. De eljött egy olyan pont, amikor mondtam, hogy semmi gond, hogy nektek ez így ok, sőt pár éve még nekem is oké volt… Leginkább én változtam.