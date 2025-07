Modellek lepik el a Velencei-tó partját, meglepetésekkel tér vissza a fesztivál

A B my Lake fesztivál 2019 után önálló eseményként tér vissza, ezúttal a Velencei-tó partján. Az elektronikus zenei élmények mellett idén először kap kiemelt szerepet a divat is: a BML Fashion Block keretében hat elismert magyar tervező kollekciója vonul fel a kifutón. A fesztivál így nemcsak zenei, hanem vizuális élményekkel is várja a látogatókat július 24–26. között.