Miért néz ki mindenki ugyanúgy a nyári fesztiválokon?

Bohém szettek rojtos horgolt darabokkal, western stílus farmerrel és cowboy csizmával, némi hetvenes évek beütés – napszemüvegekben mindenképp –, valamint alig-alig takaró miniszoknyák és forrónadrágok gumicsizmával. Az alábbiakban végigvesszük, elvileg mik az idei év trendjei, amiket a divatlapok ajánlgatnak a fesztiválszezonra, és megnézzük azt is, hogy miként készül ehhez mérten a B my Lake stílusfronton. Egy nyári fesztiválnak a kreativitást kellene ünnepelnie, nemcsak zeneileg, hanem vizuálisan is – reméljük, ezzel a kis összefoglalóval hozzá tudunk járulni, hogy így legyen!

A címben elhangzó kérdést nem mi tesszük fel először, hanem évekkel ezelőtt a CNN is tűnődött azon, vajon miért van az, hogy évről évre ugyanazokkal a szettekkel találkozni a világ legnagyobb fesztiváljain. A hírcsatorna megkérdezte erről Emmanuelle Dirix divattörténészt, a londoni Central Saint Martins és a Royal College of Art oktatóját, aki úgy véli, hogy a kétezres évek közepének hírességkultusza vezetett a fesztiválstílus uniformizálódásához. Kate Moss, Sienna Miller és a többi celebritás Glastonburyn viselt szettjei megalapoztak ugyanis egy globális esztétikai irányzatot, amely azóta is él és virágzik.

A kérdésről Lynn Yaeger divatújságíró, a Vogue magazin amerikai kiadásának divatszerkesztője is írt 2014-ben, aki meglepőnek tartotta, hogy a Coachellán látott szettek szinte tökéletes másolatai voltak azoknak, amelyeket a megjelentek szülei vagy nagyszülei viseltek annak idején Woodstockban. Véleménye szerint elgondolkodtató, hogy vajon volt-e már olyan időszak a történelemben, amikor ugyanazokat a ruhákat és kiegészítőket tartotta széles körben menőnek ugyanaz a korcsoport, miközben akár fél évszázad is eltelt. És ha átfutjuk a témában adekvát szaksajtó friss cikkeit, valóban ezt tapasztalhatjuk.

A brit Vogue többek közt csipkés szoknyákat ajánlgat motoros vagy gumicsizmával, selyemsálat fejkendőnek, derékra kötve vagy topnak, gyakorlatilag forrónadrágot, amit ők most mikrosortnak neveznek, buborékszoknyát, de alkalmibb, akár áttetszőbb hosszú ruhákat is.

És a közelgő EB miatt a focimez szerű pólókat sem vetnék el – ez utóbbi legalább valami újdonság, pláne ha kifejezetten blúzos szabású.

Átfedések mindegyik általunk átnyálazott cikkben voltak, ezeket nem ismételjük, az amerikai Glamourból így a vadnyugati és a vízparti szetteket, a skandináv Vogue-ból az úgynevezett indie és a pophercegnő trendet emelnénk ki, a brit Grazia megemlíti az átvetős táskák praktikusságát, a mikrokord anyag reneszánszát és azt is, hogy valami furcsaság is elkél az emlékezetes outfithez.

Az amerikai InStyle szintén a countryt és a 70-es évek boho chicjét tartja nagyra, de szerintük nagyot üthet egy karakteres állatminta, a földig érő fehér maxiszoknya, a farmer total look és a fűzőszerű top is – ezekhez pedig glitterporos, holografikus csillogású vagy metálos szemhéjpúdert, ragasztható strasszköveket, „sellőhullámokat” és laza fonatokat, erőteljes szemtust és ultracsillogó highlightert ajánlanak. Előre szóltunk, hogy ez nem a spanyolviasz újbóli felfedezése lesz.

Haute couture, bespoke, streetwear és minimál vonul majd együtt

Az idén július 24-26. közt a Velencei-tónál megrendezendő B my Lake fesztivál önálló helyszínt dedikál a divatnak, a Fashion Block keretében pénteken és szombaton 6 magyar divattervező kollekciója sorjázik majd a kifutón. A látványos, innovatív összművészeti showműsorok mellett a divatmárkák (Sandor Lakatos Atelier, KISSMARK, AANRO, NUBU, Lozar és GBA Style) pop-up shopokkal is készülnek a fesztiválozóknak. Az Index is kilátogatott a budapesti Akvárium Klubban megtartott modellcastingra, ahol kb. 140 fiú és lány versengett a zsűritagok – köztük Kajdi Csaba – pozitív szavazatáért, hogy bekerüljenek a 15 kiválasztott közé, akik felléphetnek majd az eseményen.

A válogatáson elcsíptük pár szóra a leginkább méretre szabott férfizakóiról elhíresült Lakatos Sándort. Kérdésünkre, hogy az akár kifejezetten alkalmi textíliákból készült daraboknak mi keresnivalója van egy tóparton, a dizájner azt felelte, hogy az idei nyári szezonra kreált egy lezserebb, szabadidős kollekciót és ezt fogja bemutatni. A szervezők szándéka a márkák felkérését illetően az volt, hogy egy szélesebb spektrumon mutassák be a magyar divatot a helyi márkákat egyáltalán nem ismerő külföldi vendégeknek is, illetve fontos cél, hogy mindenki megtalálja a számára tetsző darabokat, ezért lett stilárisan ennyire heterogén a merítés.

A lapunknak megszólaló, ebben a projektben divattervezőként résztvevő Kiss Márk stylist szemmel is elégedett a Fashion Block márkaösszetételével. Kifejezetten hangsúlyozta, örül neki, hogy olyan brandeket is sikerült megnyerni, amelyek férfidivattal foglalkoznak, hiszen belőlük nincsen sok az országban. A neves divatszakember hozzátette, hogy akit a magas szabászatnál a fesztiváldivat jobban érdekel, annak például ott lesz Galambos Boglárka Anna divatmárkája, amely elég látványos darabokat készít ebben a műfajban.

A külcsín egy dolog, de a praktikum is fontos szempont

A brit Vogue szerint idén kifejezetten menő, ha a nadrág szárát betűrjük a bakancsba vagy csizmába, de ez védelmet nyújt a szúnyogok ellen is – amelyek sajnos egy vízparton nyáron könnyedén előfordulhatnak. Bár a lap a Glastonburyre melegebb, akár kapucnis ruhadarabokat is ajánlgat, valószínűleg a rekkenő magyar hőségben ezekkel nem kell bajlódni, ellenben oda kell figyelni, nehogy az ember napszúrást kapjon. Jó, ha a szettbe bele van komponálva egy baseball sapka vagy bucket hat is, de egy könnyedebb stólaszerű kendő is remek szolgálatot tehet akkor, ha a naptejezés ellenére is megpirul az ember válla.

A túlhevülést elkerülendő kifejezetten nem ajánlottak a vastag anyagok, mint a bőr, szőrme vagy hasított bőr, ezek egy hirtelen jött nyári záporban sem a legoptimálisabbak és a rálöttyent koktélt sem annyira komálják. A réteges öltözködés is kerülendő 30 fok felett, hacsak nem nagyon lenge textíliákról van szó. A magassarkú ugyan jól néz ki, de kevésbé okos és kényelmes választás egy fesztiválra, amikor az ember órákig van talpon egyfolytában. Mivel a B my Lake-en van lehetőség napindító jógán is részt venni, így érdemes ide is valami stílusos leggingset és crop topot csomagolni.

És hát persze nem rossz ötlet pár váltás fürdőruhával is készülni, elvégre ott a tó, ahol lesz lehetőség SUP-ozni is, így nemcsak a nyárra kidolgozott kockákat látja majd mindenki, hanem az ízlésünket is – a szárazföld mellett a vízen is. Még van idő nekiugrani a Pinterestnek és inspirációkat gyűjteni, egy fesztiválban ugyanis tényleg az a jó, hogy olyan, hogy túl sok (mármint az obszcénen kívül) nem létezik, ellenben egy kiváló platform arra, hogy az ember közszemlére tegye az egyéniségét és a kreativitását.



(Borítókép: Résztvevők a 2025-ös Coachella Valley Music and Arts Festivalon a kaliforniai Indio városában lévő Empire Polo Clubban 2025. április 13-án. Fotó: Maya Dehlin Spach / Getty Images)