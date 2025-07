Bíróság elé áll a pénzmosással vádolt volt first lady

A Lungu házaspár 2015–2021 közt állt Zambia élén, a korábban igazságügyi és védelmi miniszterként szolgáló, a Patrióta Front pártelnöki tisztségét is betöltő Edgar Lungut a 2021-es elnökválasztáson nagy fölénnyel győzte le ellenfele, Hakainde Hichilema, akit Lungu még 2017-ben helyezett előzetes letartóztatásba 100 napra hazaárulás vádjával. Állítása szerint veszélyeztette az életét azzal, hogy az ellenzék motoros tüntetőkből szervezett blokádja nem adott szabad utat az elnöki konvojnak. A politikust csak a Brit Nemzetközösség főtitkárának közbeavatkozására engedték szabadon. Persze, ez csak az egyik alkalom volt a 17-ből, amikor is az ellenzéki vezetőt rács mögé dugták, ugyanis a Nemzeti Fejlődés Pártjának tagjai folyamatos zaklatásnak voltak kitéve a kormánypárt részéről.

És nagyon úgy néz ki, a két férfi viszályára még a halál sem tudott pontot tenni. Június 5-én a 68 éves Lungu elhunyt a Dél-afrikai Köztársaságban való tartózkodása alatt, a család itt szeretne végső búcsút venni a férfitól, azonban Hichilema állami dísztemetést szándékozik neki adni, ami szembemenne az elhunyt végakaratával, amely úgy szól, hogy nem szeretné, ha gyűlölt politikai ellenfele megközelítené a holttestét. Bár eleinte a család belement, hogy a volt elnöknek Zambiában adják meg a végtisztességet, a június 22-i temetés végül nem valósult meg, mivel nem kaptak arra garanciát, hogy a jelenlegi államfő kellő távolságot tart fizikailag és szerepvállalását tekintve is az eseményen – írja a BBC.

Lungu és Hichilema politikai csörtéje ugyanis ismét kiéleződött, amikor a gazdasági nehézségek miatt népszerűségéből veszítő kormány ellenében a korábban visszavonult Lungu 2023 őszén bejelentette, hogy indul a 2026-os elnökválasztáson. Nem sokkal ezután Lungut megfosztották nyugdíjától és kiváltságaitól, arra hivatkozva, hogy a nyilatkozattal visszatért a politikai életbe. Lungu rendőri zaklatásokról is panaszkodott, azt állította, hogy gyakorlatilag házi őrizetben él, mivel a rendőrség figyelmeztette, hogy ne fusson közterületen, azaz még a nyilvános edzést is politikai aktivizmusnak minősítette a hatóság. Továbbá azt is nyilatkozta, hogy külföldi orvosi kezelését és egy konferencián való részvételét is megakadályozták. A kormány tagadta, hogy az egykori elnök utazási tilalom alatt állna, ahogy azt is, hogy korlátoznák a személyi szabadságát.

Tavaly év végén az ország alkotmánybírósága kizárta Lungut a lehetséges indulók közül azzal érvelve, hogy már letöltötte a törvény által maximálisan engedélyezett két ciklust. Lungunak végül is januárban feleségével együtt sikerült Dél-Afrikába távoznia, hogy ott orvosi kezelésen vehessen részt nem részletezett betegsége okán. Mivel ott közölték vele, hogy ha előbb jött volna, nagyobb eséllyel lenne sikeres a gyógymód, erre hivatkozva kérte állítólag azt a politikus, hogy nem szeretné, ha ellenfele részt venne a temetésén, nem akar ugyanis politikai tőkét kovácsolni neki a halálában.

Az utolsó pillanatban állíttatta le a temetést a kormány

A család kezdetben mindent maga intézett volna, később azonban hajlott a megegyezésre a kormánnyal. De mivel úgy ítélték, hogy a korábban megbeszéltek ellenére Hichilemának nagyobb szerepe lenne a búcsúztatáson, így az a döntés született, hogy Dél-Afrikában tartanak egy zárt körű megemlékezést. A zambiai kormány erre válaszul keresetet nyújtott be a pretoriai Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben a temetés megakadályozását kérte. A család ugyanis a kialakult helyzet miatt már azt sem szeretné, hogy az elnök Zambiában legyen eltemetve, amit a kormány és személyesen az elnök is ellenez.

A kormány az első elnök, Kenneth Kaunda esetére hivatkozik, a 2021-ben elhunyt államfő családja ugyanis a néhai politikust a felesége mellé temette volna, a végnapjait élő Lungu-kormány azonban a kérés teljesítését megtagadta, és az elnököknek fenntartott nemzeti emlékhelyet jelölte ki erre a célra. A jelenlegi kormány szerint a személyes kívánságok ezúttal sem írhatják felül a közérdeket, hogy a zambiaiak búcsút tudjanak venni egykori vezetőjüktől. A dél-afrikai bíróság felfüggesztette így a temetést a szertartás kezdetekor, és július 4-ét adta határidőnek, hogy a zambiai főügyész benyújtsa indítványát Lungu földi maradványainak hazaszállítását illetően.

A család július 11-ével bezárólag adhatja be ellenindítványát, az ügyet pedig augusztus 4-én tárgyalják a bíróságon, így az elnöki temetés e dátum előtt biztos nem tud megvalósulni. A gyászidőszakra, a haláleset körüli intéznivalókra, valamint az ebből fakadó külföldi tartózkodására hivatkozva a zambiai bíróság elfogadta az özvegy kérését, hogy bírósági tárgyalását július 25-re napolják el, és az ügyészségnek sem volt ellenvetése ez ügyben. Az egykori first ladynek ugyanis nem elég most férje elvesztésével foglalkoznia, több folyamatban lévő gazdasági büntetőügyben is vádlottként szerepel.

A first lady nem tudta megmondani, miből vette az ingatlanokat

Edgar Lungu elnöksége alatt Zambia súlyos eladósodottságba és gazdasági válságba került. Az antidemokratikus intézkedések és a korrupciós botrányok is kedveztek az ellenzéknek, amely megígérte, hogy véget vet az állami pazarlásnak, és a politikai elittel egyetemben elszámoltatja az elnöki családot is. Edgar Lungunak hivatalba lépésekor a bejelentett vagyona ugyanis 2,5 millió zambiai kwacha volt, amely mindössze egy év alatt közel megtízszereződött, így majdnem elérte az egymillió amerikai dollárt, amely messze nem magyarázható az elnöki fizetéssel. Vannak olyan vélemények is, hogy a néhai elnök teljes vagyona ezen összeg sokszorosa volt, így a leggazdagabb zambiaiak és a legmódosabb afrikai politikusok közé is nyugodtan sorolható.

Ezért is volt népszerű intézkedés Hichilema elnök korrupcióellenes kampánya, amelynek keretében számos volt minisztert, kormányzati tisztviselőt és Lungu családtagjait is vizsgálat alá vonták. Az elnök azt ígérte, visszaszerzik azokat az állami forrásokat, amelyeket Lungu kormányzása alatt loptak el, az intézkedés kritikusai szerint azonban ez a kampány politikailag erősen motivált, és az ellenzék ellehetetlenítését célozza. Eddig számos vádemelés és vizsgálat indult, de kevés ítélet született, így Esther Lungut sem marasztalták el, holott évek óta zajlik ellene és az egykori elnöki pár mindkét lánya ellen is a nyomozás jogtalan anyagi gyarapodás vádjával. A valamikori first lady a médiának panaszkodott róla, hogy olyan tortúrán megy keresztül, amellyel korábban az ország egyik első asszonyának sem kellett szembenéznie. (Ez a kijelentés egyébként nem fedi a valóságot, Thandiwe Banda first lady szintén korrupció vádjával állt anno bíróság elé, de végül is felmentették. – a szerk.)

Isten hatalmas, és mi Őrá támaszkodunk. Nem fogok meginogni! Sosem loptunk semmit, és Isten ezt tudja. Most az emberek ritmusára kell táncolnunk, de Isten tudja, hogy mindig van fény az alagút végén. Az életünket nem vehetik el

– nyilatkozta Lungu asszony a szerinte alaptalan és igazságtalan vizsgálatról, amely olyan vagyonelemek birtoklásával vádolja, amelyek a gyanú szerint bűncselekményekből származnak.

A politikusfeleséget először 2023-ban vádolta meg azzal a zambiai Kábítószer-ellenes Bizottság (DEC), hogy pénzmosással jutott hozzá egy 15 lakásos, új építésű társasházhoz a fővárosban, Lusakában, az asszony ugyanis a nyomozóknak nem tudott észszerű választ adni arra a kérdésre, honnan volt pénze rá. A hatóság akkor előzetes letartóztatásba helyezte az asszonyt, az akár 1,5-2 millió dollárt is érő luxusingatlant lefoglalta, de azóta visszaadták a first ladynek, akinek ügyvédje azt tanácsolta, hogy amíg tart a nyomozás, ne váljon meg tőle.

A házaspár mindkét lánya is a nyomozók látóterébe került több lakás és egy nagy értékű ház okán, amelyek vélhetően bűncselekményből szerzett pénzből lettek megvásárolva. Óvadék ellenében egyelőre mindhárom nő szabadlábon védekezhet ezekben az ügyekben. Tavaly azonban Lungu asszonyt feljelentették négy másik személlyel, köztük két rendőrrel együtt, hogy ellopták egy ingatlan tulajdoni lapját és három gépjárművet. Lungu asszony ugyanis jelentős pénzt adott át (elvileg kölcsön gyanánt) egyik rokonának, aki azt továbbadta két nőnek, akik megvásárolták ezeket a vagyonelemeket. Majd mivel azok nem tudták visszaadni a pénzt Lungu asszony rokonának, akitől a first lady visszakövetelte a kölcsönt, az ingatlan és a járművek is a Lungu család birtokába kerültek. Az ügyészség csalárdságot feltételez ebben az ügyletben is, amiről a hónap végén kell számot adnia a first ladynek a bíróságon.



(Borítókép: Esther Lungu részt vesz az Autism Speaks: World Focus on Autism 2016 konferencián 2016. szeptember 21-én New Yorkban. Fotó: Cindy Ord / Getty Images)