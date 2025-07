Vajon mennyire állják meg a helyüket a zeneipar nagyágyúi a kvízvilágban? Péter nem ma kezdte a vetélkedést, hiszen korábban a Gazdálkodj okosan! társasjátékban is megmutatta rátermettségét, és még Jóbarátok társasjátéka is van otthon. Janesz pedig gyerekként a Legyen Ön is Milliomos! állandó nézője volt, és a Honfoglaló egyik nagymestere. Szóval mindketten jártasok a társasok és kvízek terén, na de vajon ez a káosz-kvíz is menni fog nekik?

A Mixlikkerék ezúttal is érdekes témáknál pörgött ki náluk, így lesz benne mindenféle kérdés, nőnapról, a Nirvanáról, egy pécsi porcelángyárról, de a jazz zenéről is. Akadt pár hajmeresztő téma is, amelyekben szerepelt kék bálna, az Elefánt zenekar, és úgy en bloc az ázsiai elefántok. Peti például picit megakadt annál a kérdésnél, hogy zenésztársa, Janesz milyen gitárpengetőt használ, viszont mindketten elég pengék voltak az ugrálóbónuszokat illetően, ami pedig a játékunkban nem kis dolog!

Ahogy már megszokhattuk, a műsor felétől beindulnak a szivatások, ahol kő kövön nem marad!

Vajon anyakönyvezhető itthon a Gandalf név? Ezt most csak itt hagyjuk nektek, mint kis ízelítőt. Egyébként a mesebeli karakterek elég sokat megfordulnak a mai adásban, minden formájában.

Ezzel a résszel hivatalosan is megnyitjuk a nyári fesztiválszezont a Bumm Szívtál! kvízjátékunkban. A srácok rendkívül jól érzik magukat és ráéreznek a játékra is, ami nagyon szoros küzdelmet hoz a végére. Janesz a piros sarokban, Peti a kék sarokban. A tét továbbra is 200.000 Ft jótékony célra fordítható összeg. Vajon megnyeri valaki?

Ha az Intim Torna Illegál zenekar mottója az alábbi: „Ez az a zenekar, amelyiktől jól érzed magad.” akkor a Bumm Szívtál! mottója ilyesmi lehet a mostani játék után: „Ez a játék, amitől garantáltan besírsz!”