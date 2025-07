Hiába épült fel az észak-koreai luxusüdülő, ott csak a vezér haverjai süttethetik a hasukat

Észak-Korea továbbra is a világ egyik legzártabb és legrejtélyesebb állama, a közelmúltban pedig ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került – ezúttal azonban nem nukleáris kísérletei vagy katonai provokációi, hanem egy nagyszabású turisztikai projekt révén.

Június 24-én a rettegett vezér, Kim Dzsongun személyesen avatta fel a Vonszan-Kalma tengerparti üdülőkomplexumot, amely az állami hírügynökség (KCNA) szerint akár 20 ezer vendég befogadására is alkalmas. A beruházás vízi vidámparkokat, spanyol tengerpartot idéző magas szállodákat és modern szórakoztató létesítményeket foglal magába – mindezt egy olyan országban, ahol a lakosság jelentős része éhezik, élelmiszerhiánnyal és gazdasági nehézségekkel küzd.

Az ambiciózus projekt így számos kérdést vet fel. Mégis kinek épült ez a komplexum? Vajon valódi turisztikai nyitásról van szó, vagy csupán egy kirakatberuházásról, amely a belföldi elitnek és a szövetségeseknek szól? Miként illeszkedik mindez Észak-Korea elmúlt években mutatott, óvatos turisztikai nyitásai közé?

A politikai elit nyaralója lesz, vagy tényleges a nyitás?

A Vonszan-Kalma tengerparti turisztikai övezet, amely hivatalosan július 1-jén kezdte meg működését a belföldi vendégek számára, Észak-Korea keleti partvidékén helyezkedik el, nem messze a korábban felújított nemzetközi repülőtértől és a frissen átadott Kalma vasútállomástól.

A beruházás célja állítólag azonban nem csupán a belföldi turizmus ösztönzése, hanem – legalábbis elméletben – a külföldi valutabevétel növelése is.

A valóságban azonban az elsődleges célközönséget valószínűleg a pártelit, a hadsereg magas rangú tisztjei és a politikai vezetéshez lojális felső osztály képviselői alkotják. A dél-koreai Kyungnam Egyetem Észak-Korea-kutató professzorai szerint az üdülő „elsősorban a kiváltságos rétegek számára készült”, és egyfajta belső státuszszimbólumként funkcionálhat a jövőben.

Bár a létesítmény korszerű és látványos, egyelőre nem világos, hogy a lakosság szélesebb rétegei mikor és milyen feltételek mellett vehetik igénybe a szolgáltatásokat – már ha egyáltalán valaha lehetőségük lesz rá, ahogyan az is nagy kérdés, hogy vajon a parton szívesen látják-e a külföldi turistákat vagy sem.

A külföldi turizmus sosem volt könnyű vagy éppen szabad Észak-Koreában. A látogatások mindig szigorúan szabályozottak, minden lépést kormányzati idegenvezetők felügyelnek, és szigorúan korlátozzák, mit fényképezhet, mit kérdezhet vagy hogyan viselkedhet egy külföldi. Ennek ellenére Észak-Korea időről időre próbálkozott a turizmus fejlesztésével, főként a valutabevételek reményében, az elmúlt években pedig ellepték a YouTube-ot és a különböző közösségi felületeket is az országba érkező utazóvloggerek tartalmai.

Az oroszok előtt nyitva az ajtó

A nyitási szándék pedig már az 1990-es évek végén megszületett, amikor a Kumgang-hegység térsége megnyílt a dél-koreai turisták előtt. Több mint másfél millió dél-koreai látogatott el ide az évek során, de a projekt 2008-ban egy tragikus incidens után leállt:

egy észak-koreai katona lelőtt egy turistát, aki véletlenül katonai területre tévedt. Ez az esemény pedig végleg megtörte a két Korea közötti óvatos közeledést a turizmus terén is.

A 2013-ban megnyitott Maszikrjong síközpont újabb példája volt a turizmuspolitikai nyitásnak, amely főként orosz turisták fogadására koncentrált. Az orosz csoportok – akárcsak most a Vonszan-Kalma üdülő esetében – szigorú ellenőrzés alatt, szervezett programok szerint utaztak, csak az ország kirakatnak szánt részeit láthatták és olyan időtöltéssel kellett múlatniuk az idejüket, mint gyerekek által előadott táncműsorok vagy hagyományos énekelőadások.

Mindez ugyan aligha volt nevezhető valódi nyitásnak, a koronavírus-járvány utáni időszakban Észak-Korea gyakorlatilag teljesen bezárta határait, és az országban máig csak orosz turistacsoportok látogatását engedélyezik – rajtuk kívül csupán néhány szerencsés (?) látogathat el a zárt államba. Ezt az állítást megerősíti az is, hogy a luxusüdülő hivatalos megnyitóján nemzetközi vendégként csupán az orosz nagykövet és munkatársai vettek részt – ami jól mutatja Phenjan egyre mélyülő együttműködését Moszkvával, miközben a Nyugattól való elszigeteltsége fokozódik.

Olyannyira, hogy a vlagyivosztoki székhelyű Vostok Intur utazási iroda már három szervezett utat is meghirdetett az új üdülőbe, a legelsőt már július 7-i indulással. A nyolcnapos program része a Kalma üdülőben töltött négy éjszaka és egy látogatás a Maszikrjong síparadicsomba is. Az ár nagyjából 620 ezer forintnyi észak-koreai von egy főre. Ez a viszonylag magas költség is jelzi, hogy

ezek az utak nem az átlagos turistáknak, hanem inkább az észak-koreai rendszer iránt érdeklődő vagy politikailag motivált látogatóknak szólnak.

A külföldi turisták számára engedélyezett észak-koreai utak továbbra is rendkívül ritkák, és minden részletük kormányzati felügyelet alatt zajlik. Bár Kim Dzsongun a pártkongresszus következő ülésén tervezi hivatalossá tenni a turisztikai övezetek további bővítését, valószínű, hogy a látogatási lehetőségek továbbra is szigorúan korlátozottak maradnak.

Valós gazdasági kérdések a propaganda árnyékában

A kalma-i üdülő felépítése nem csupán gazdasági projektként értelmezhető, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. Az állami média „világszínvonalú” fejlesztésként hirdeti, amely a „népbarát politika” bizonyítéka. Ezt a narratívát megerősítve Kim Dzsongun személyesen legalább hétszer látogatott el az építkezésre, hogy „helyszíni útmutatással” segítse a munkálatokat. Ráadásul a megnyitó ünnepségen felesége, Ri Szoldzsu és lánya, Kim Dzsue is jelen voltak – a vezetői család ilyen teljes körű részvétele ritka, és a szakértők szerint ez azt jelzi, hogy a vezér hosszú távú politikai örökségként tekint a projektre.

Ugyanakkor a nemzetközi szakértők szkeptikusak a hosszú távú gazdasági sikerrel kapcsolatban. A CNN által idézett Edward Howell, az Oxfordi Egyetem Észak-Korea szakértője szerint „Vonszan-Kalma nem valószínű, hogy jelentős turisztikai célponttá válik”, és az ország fokozódó ideológiai kontrollja – különösen a külföldi információk beáramlásának megakadályozása – tovább nehezíti a fenntartható turizmus kialakulását.

A tengerparti üdülő hivatalos átadása így valószínűleg inkább egy újabb fejezet Észak-Korea ellentmondásos turisztikai politikájában. Bár a létesítmény ezúttal fizikai valójában létezik, kérdéses, hogy valaha is széles körű idegenforgalmi célokat szolgál-e majd. Az ország vezetése számára sokkal inkább a belső propaganda, a nemzetközi imázsépítés, és az orosz kapcsolat erősítése lehetett az elsődleges cél. Hiszen miközben a tengerparton hullámmedencék és luxusszállodák emelkednek, az ország döntő többsége továbbra is elszigetelten, korlátozások között él – és csak keveseknek adatik meg, hogy élvezzék a „nemzeti kincsnek” titulált üdülőváros kínálta lehetőségeket.

Magyarként sem javasolt megindulni

Hiába hirdeti az állami média a kalmai tengerparti üdülőkomplexumot, mint a „nép javát szolgáló” világszínvonalú fejlesztést, a valóságban az ország turisztikai elérhetősége továbbra is rendkívül korlátozott – sőt, a legtöbb utazó számára gyakorlatilag lehetetlen. Bár sajtóhírek szerint Észak-Korea 2025 februárjában részlegesen megnyitotta határait turisztikai célú beutazásra, ezek a lehetőségek kizárólag az észak-koreai külügyminisztérium által kijelölt utazási irodákon keresztül, szervezett csoportos utak formájában voltak elérhetők.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata is egyértelműen fogalmaz:

Észak-Korea továbbra is „utazásra nem javasolt” ország, ahová a járványvédelmi intézkedések, a szigorú belső kontroll, valamint a kiszámíthatatlan politikai és biztonsági helyzet miatt nem ajánlott látogatni.

A járványhelyzet alatt az országot elhagyták az Európai Unióhoz tartozó diplomaták is, így Észak-Koreában jelenleg nincs működő uniós – így magyar – külképviselet sem. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bajba jut, helyben elérhető segítség gyakorlatilag nem létezik. A magyar állampolgárok sürgős konzuli ügyekkel a szöuli vagy a pekingi magyar nagykövetséghez fordulhatnak – már ha valamilyen módon képesek kapcsolatot teremteni a külvilággal, ami Észak-Koreában finoman szólva sem egyszerű. A beutazáshoz egyébként legalább 6 hónapig érvényes útlevél és vízum lenne szükséges – utóbbi megszerzése azonban csak a bécsi észak-koreai nagykövetségen keresztül lehetséges.

Aki valamilyen kivételes engedéllyel mégis bejuthat az országba – például diplomáciai vagy humanitárius célból –, annak is számolnia kell azzal, hogy minden mozdulatát szigorúan ellenőrzik. Az egyéni turizmus fogalma nem létezik, kísérő nélkül szinte sehová nem lehet menni, a turistákat kijelölt útvonalakon, előre egyeztetett program szerint viszik, szigorúan tilos a szabad felfedezés vagy az engedély nélküli fényképezés. A tömegközlekedés megbízhatatlan, a vasúti hálózat elavult, a rendszeres áramkimaradások miatt a késések mindennaposak. Az ország vidéki részei különösen nehezen elérhetők, esős évszakban gyakoriak az áradások, amelyek miatt egyes útszakaszok járhatatlanná válnak.

Az országban a készpénzes fizetés az egyetlen lehetőség, a helyi valutát, az észak-koreai vont viszont tilos bevinni vagy kivinni, ezért a látogatók általában euróval, dollárral vagy kínai jüannal fizetnek, amelyet helyi pénzre váltanak a hivatalos árfolyamon.

A közegészségügyi ellátás állapota is aggasztó, az egészségügyi intézmények rosszul felszereltek, az alapvető gyógyszerek is hiányozhatnak. A csapvíz nem iható, csak forralt vagy palackozott víz fogyasztása ajánlott. A Konzuli Szolgálat azt javasolja, hogy a fentiek ellenére is repülőre szálló utazók még indulás előtt kössenek átfogó egészségügyi és utasbiztosítást, és gondoskodjanak saját gyógyszereik előzetes beszerzéséről – mivel Észak-Koreában külföldi készítmények nem kaphatók.

(Borítókép: A Vonszan-Kalma Tengerparti Turisztikai Övezet Voszanban, Észak- Koraában 2025. július 1-jén. Fotó: KIm Won Jin / AFP)