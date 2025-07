Kritikus helyen lángolnak az erdők, az egész világ éghajlata megváltozhat

Ahogy a nyarak egyre forróbbá és szárazabbá válnak, Európa-szerte újra és újra fellángolnak az erdőtüzek – elég csak a napokban is súlyos lángtengerrel küzdő Krétára gondolni. Ám miközben a figyelem gyakran a mediterrán térségre összpontosul, egy kevésbé látványos, de annál veszélyesebb tűzfront is kialakult az északi szélességi körök mentén, a boreális erdők és tőzeglápok területén. Ezek a magas szélességi fokokon zajló tüzek nem csupán a klímaváltozás következményei, aktívan alakítják is azt.

Mára már nem múlik el úgy nyár Európában, hogy ne égnének erdők – a hírek szinte minden évben beszámolnak Görögország, Spanyolország, Portugália vagy épp Franciaország lángoló vidékeiről. Idén sincs ez másképp, jelenleg is kritikus a helyzet Krétán, ahol kiterjedt tüzek pusztítanak, veszélyeztetve a helyiek és a turisták életét, élőhelyeket és a gazdaságot egyaránt.

Azonban miközben a déli országok küzdenek a jól ismert nyári hőhullámok és szárazságok következményeivel, egy újabb, kevésbé látványos, ám legalább ennyire fenyegető folyamat bontakozik ki az északi féltekén.

Az utóbbi években ugyanis példátlan erdő- és tőzegtűz-tevékenységet figyeltek meg a magasabb szélességi körök mentén. Ezek a régiók eddig jórészt kívül estek a tűzveszélyes zónákon, most viszont egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak a tüzek – ez azonban nem pusztán a klímaváltozás következménye. Az északi tüzek ugyanis önálló tényezőként is képesek formálni bolygónk éghajlatát, olyan visszacsatolásokat indítva el, amelyek hatásait ma még csak részben értjük.

Északon is forrósodik a helyzet

Ahogyan ugyanis a globális hőmérséklet emelkedik, a tüzek egyre északabbra húzódnak, elérve a sarkkörön túli területeket is. Az elmúlt években Kanada, Alaszka, Szibéria, valamint a Skandináv-félsziget országai és Grönland is rendkívüli tűzszezonokat élt át. Ezek a területek különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mivel itt gyorsabban melegszik a légkör – ez a jelenség az ún. sarkvidéki erősítés (polar amplification), amely szerint a sarkvidékeken az éghajlatváltozás üteme a globális átlagnál is nagyobb.

Az északi tüzek különös veszélyét az adja, hogy nem csak a felszíni növényzet ég el, mivel az itt található tőzeges területek is lángra kapnak, amelyek részben lebomlott szerves anyagokból álló, szénben rendkívül gazdag rétegek, amik hatalmas szénraktárakat rejtenek.

Bár a földfelszín mindössze 3 százalékát borítják, a világ talajában található szén 25 százalékát ezek a tőzeglápok tárolják.

Ha ezek a tőzeges területek meggyulladnak, olyan fosszilis szén szabadul fel, amely akár több száz vagy ezer éve zárva volt a föld alatt. A tőzegtüzek a világ legnagyobb és legtartósabb tüzei közé tartoznak – lassan, izzással égnek, gyakran hónapokig, sőt a tél folyamán a föld alatt is éghetnek, hogy aztán tavasszal újra fellángoljanak a felszínen. Ezeket az önálló életet élő tüzeket nevezik „zombi tüzeknek”.

A felmelegedés következtében szárazabbá és melegebbé váló boreális erdők nemcsak fogékonyabbak a tüzekre, hanem a tőzegtüzek gyakorisága és intenzitása is nő. Ez könnyen oda vezethet, hogy a tőzeglápok, amelyek eddig szén-dioxid-elnyelőként működtek, szén-dioxid-kibocsátókká válnak. Ez pedig egy veszélyes öngerjesztő folyamatot indít el, ugyanis a több tűz több szén-dioxidot juttat a légkörbe, ami még gyorsabb felmelegedéshez vezet, amely további tüzeket eredményez. Körbe-körbe.

Nem csak éget, meg is fojt

A tüzek azonban nemcsak közvetlenül, hanem közvetett módon is hatással vannak bolygónk klímájára. Az égés során hatalmas mennyiségű füst és aeroszol kerül a levegőbe, ami

nem kizárólag a helyi, hanem a távolabbi régiók levegőminőségét is rontja.

Ezek a légszennyező részecskék súlyos egészségügyi problémákat okoznak, légzőszervi és keringési megbetegedéseket, amelyek akár halálos kimenetűek is lehetnek. A tűzkárokban érintett lakosság gyakran kénytelen elhagyni otthonát, az evakuációk, az anyagi károk és a személyes veszteségek pedig komoly mentális terhet is jelentenek.

A tűzesetek hatása azonban túlmutat az egészségügyi kockázatokon. A füst és az aeroszolok befolyásolják a napsugárzás földfelszíni elérését, valamint a felhőképződést, így közvetve hatnak a hőmérsékletre, a csapadékra és a széljárásra is. Például a 2023-as kanadai erdőtüzek globális hatásait vizsgáló tanulmány szerint a füstből származó részecskék miatt jelentős hőmérséklet-csökkenés volt megfigyelhető az északi féltekén – írja a The Conversation. Kanadában augusztusban akár 5,5 Celsius-fokkal is visszaesett a felszíni hőmérséklet, de Kelet-Európában és Szibériában is akár 2,5 Celsius-fokos csökkenés történt júliusban. A kutatás szerint az átlagos hőmérsékleti anomália 1 Celsius-fok körüli volt, ami rámutat arra, hogy a nagy kiterjedésű tüzek nemcsak lokálisan, hanem egész féltekéken képesek módosítani az időjárást.

Ez a fajta instabilitás megbízhatatlanná teszi az időjárás-előrejelzéseket, amelyek kulcsfontosságúak számos ágazatban, többek között a mezőgazdaságban, a halászatban és a közlekedésben is. Emellett közvetlen veszélyt is jelenthetnek a lakosság számára, különösen extrém időjárási események, hőhullámok vagy nagy erősségű viharok esetén.

Újra kell gondolni a globális klímamodelleket

A jövő éghajlatának pontos előrejelzéséhez elengedhetetlen, hogy a tőzegtüzek hatását beépítsük a globális klímamodellekbe – azonban a legtöbb jelenlegi földi rendszermodell (Earth System Model, ESM) egyáltalán nem számol ezekkel a tüzekkel. A tőzeg izzásának viselkedését, a gyulladás valószínűségét és az égés időtartamát globális léptékben modellezni persze hatalmas kihívás, de az új kutatások ezen a területen is áttöréseket hozhatnak.

A krétai Műszaki Egyetem, az Imperial College London Hazelab kutatócsoportja, valamint a Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society közösen dolgoznak terepi és laboratóriumi kutatásokon, hogy jobban megértsék a tőzegtüzek mechanizmusát. A cél az, hogy ezek az eredmények beépüljenek a klímamodellekbe, ezzel lehetővé téve a tűzkibocsátások pontosabb előrejelzését. Ez az integráció új szintre emelheti a klímamodellezést, hiszen

a boreális erdőkből és tőzeglápokból származó tűzkibocsátások pontos számszerűsítése hozzájárulhat a globális hőmérséklet-emelkedés jobb előrejelzéséhez, valamint a regionális hatások – például a csapadékmintázatok változása vagy a sarki jég gyorsabb olvadása – pontosabb becsléséhez is.

Ezért létfontosságú, hogy tudományos erőforrásokat fordítsanak arra, hogy jobban megértsük, modellezzük és végső soron mérsékeljük az északi tőzeg- és erdőtüzek klímára gyakorolt hatásait. Ez nemcsak a jövőnk tudományos előrejelzése szempontjából fontos, hanem morális kötelesség is az emberiség, különösen a következő generációk iránti felelősségünk jegyében.

(Borítókép: Erdőtűz Krétán 2025. július 3-án. Fotó: Stefanos Rapanis / Reuters)