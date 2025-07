Nagy Feró Azahriah véglényezős kijelentéséről: Ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga

Nagy Feró, a Beatrice frontembere sem hagyta szó nélkül Azahriah korábbi Instagram-bejegyzését, ahol a fideszes szavazókat „szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte. Feró saját bevallása szerint nem érti a bejegyzést, ahogy az énekes dalszövegeit sem. Szerinte a fiatal előadónak „agyára mehetett a jó dolga”.

A Beatrice frontemberéhez, Nagy Feróhoz is eljutott Azahriah július 2-án közölt Instagram-bejegyzése, melyben „szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a kormánypárti szavazókat.

Feró a Borsnak elmondta: „Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél”, de arra gyanakszik, hogy „neki sincs sok esze”, amit sokkal nagyobb bajnak tart. A szöveget még „főiskolát végzett emberként” is megpróbálta értelmezni, majd ezen felindulva az énekes dalszövegeit is megnézte, de – saját bevallása szerint – azokat sem sikerült megértenie.

Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb, épeszű erőt, és hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt. Más magyarázatot nemigen találok…

– vonta le következtetéseit Nagy Feró.

A frontember felidézte, hogy a rendszerváltozás előtt, a kommunizmusban többször is felemelte a szavát a rendszer ellen, így tudja, hogy „milyen is rendszerkritikusnak, sőt a rendszer ellenségének lenni”. Szerinte Azahriah szerencsés korban született, ugyanis „nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait”, és így énekelhet és beszélhet „zagyvaságokat” anélkül, hogy bármitől is tartania kellene.

„Ez az aranyos, balhés hülyegyerek degeszre kereste magát, de szerintem fogalma sincs, mi is a baja” – jelentette ki Feró. Majd a megszólalása végén még visszavágott Azahriah-nak azzal, hogy ki kellene engednie a gőzt, egy Toi Toi WC mögött.

Azahriah végül elnézést kért

Mint megírtuk, Azahriah egy politikai töltetű üzenettel ellátott napsütéses fotót posztolt az Instagram-sztorijában. „Gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak mint Fidesz-szavazók” – írta az énekes.

Természetesen a reakciók is folyamatosan érkeztek az énekes bejegyzésére, mások mellett Tóth Gabi is feltette a kérdést: „Én mondanék ilyet, abból mi lett volna?” Később, egy újabb huszonnégy óra után eltűnő sztoriban Azahriah beismerte, hibát vétett a reggeli kiírásával, elmondása szerint elragadta az aljas indulat, és kiemelte, hogy a személyes hangvétel és a lekicsinylő stílus pont, hogy megöli a polgári politizálás lehetőségét.

„Akárhogy is érzem, nem ilyen energiákat akarok ebbe a hatalmas reflektorfénybe tolni, ideológiáink sosem szabad, hogy egymás ellen uszítsanak” – fogalmazott az énekes. Arra is kitért, hogy bánja, hogy olyan embereket minősített, akik nem szándékosan akartak az ország leépítéséhez hozzájárulni, szimplán csak hittek egy évtizednyi hazugságban.