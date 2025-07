Jessie J túl van a nehezén, nincs nyoma a rák terjedésének a műtét után

Jessie J, a brit popsztár, aki olyan dalokkal vált ismertté, mint a Price Tag vagy a Who You Are, boldogan jelentette be, hogy a daganat eltávolítását követően készült tesztek megnyugtató eredményt hoztak: a rák nem terjedt tovább. A 37 éves énekesnő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, és elmondta, „boldogságtól sírva” fogadta az orvosi eredményeket – adta hírül a BBC.

Júniusban hozta nyilvánosságra, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és röviddel ezután masztektómián esett át. Az operáció előtti estén készült videóban kisfia bizakodva mondja: „Anya rendben lesz.” Jessie ezzel a felvétellel is megerősítette: „És tényleg jól vagyok.”

A műtét csak az első lépés volt: Jessie J most a következő beavatkozásra készül, amely során rekonstrukciós műtétet végeznek rajta, hogy – saját szavaival élve – „a két melle jobban hasonlítson egymásra”. Posztját humorosan zárta: egy időre „The LopJess monster”-nek kereszteli át magát.

Miközben az énekesnő gyógyul, zenei karrierjét sem állítja le: készülőben van új albuma, amely az első nagyobb megjelenése lesz az elmúlt évek után. Érdekesség, hogy a 2011-ben kiadott Price Tag című slágere újra népszerű lett, köszönhetően a közösségi médiában terjedő videóknak, amelyek kreatív módon dolgozzák fel a dal szövegét.