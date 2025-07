Olyan terror csapott le Londonra, amilyen azelőtt még soha

Húsz évvel ezelőtt egy példátlan terror vette kezdetét Anglia fővárosában, amikor az emberek jóformán már az utcára sem mertek kilépni. Robbantás a metróban, a buszon, rendőrségi hajtóvadászat az utcákon. Évekkel ezelőtt valami megváltozott az angol titkosszolgálatnál, de a következményekkel aligha néztek szembe a döntéshozók. Nyolc támadásból csak négy volt sikeres, a rendőrség pedig annyira teljesíteni akart, hogy kérdés nélkül lőttek szitává egy ártatlant a nagyközönség előtt. A történteket most a Netflix dolgozta fel egy dokusorozatban.

2005. július 7-én a reggeli órákban egy férfi bámult maga elé utazótársaival együtt a londoni metrón. Nem keltett feltűnést, ahogy a három másik társa sem, gond nélkül tudtak belépni a metrókocsikba, majd működésbe hozni a bombáikat. Londonban aznap 52 ember vesztette életét, és több százan sebesültek meg, néhányan könnyebben, többen viszont életük végéig viselik majd a sebeket. Az Egyesült Királysággal akkor közölték először a dzsihadisták, hogy így torolják meg, amiért az ország is részt vesz az Irak és Afganisztán ellen indított háborúban – derül ki a Netflixen megjelent, A londoni terrortámadás: A terroristák nyomában című dokusorozatból, ami az évforduló apropójából készült.

A támadás nemcsak a járókelőket, de a politikusokat és a rendőröket is sokkolta, ugyanis ez volt az első alkalom, hogy öngyilkos merénylőkkel volt dolguk. Az elkövetők mindegyike muszlim volt, a legfiatalabbik mindössze tizennyolc éves. Új jelenségnek számított azonban, hogy nem külföldiek vagy első generációs bevándorlók, hanem helyi születésű, brit állampolgárok követték el a merényletet a saját országuk ellen. Hárman – Mohammad Sidique Khan, Shehzad Tanweer és Hasib Hussain – pakisztáni származásúak voltak, de már Angliában születtek. A negyedik, Germaine Lindsay jamaicai születésű volt, de ő is gyerekkora óta az országban élt. A merényletet követően alig néhány napon belül pedig fény derült mindenre, amit a négytagúnak hitt banda eltervezett.

Az első támadás

A hamar a toplista élére kerülő sorozat több részletet is feltár a történtekről. A támadások egyik túlélője, Daniel Biddle az Edgware Road-i robbanásban veszítette el a lábait. Azon emlékeinek felidézése, amikor szemkontaktust létesített a férfival, aki felrobbantotta a táskájában lévő bombát, hátborzongató, míg a túléléséért folytatott küzdelméről szóló beszámolója egyszerre megrázó és lebilincselő. Biddle ugyanis a robbanás után arra eszmélt, hogy a vasrúd, amibe korábban kapaszkodott, a felsőtestébe ragadt, a hátából pedig egy gyerek lábszára állt ki. Körülötte a felismerhetetlenségig szakadt holttestek hevertek, azt gondolta, ő is ott fogja elveszteni az életét, végül egy dél-afrikai orvos mentette meg, aki az alagútban meghallotta a segélykérését.

Mások a káoszról, a zajról, a sikításokról beszélnek a sorozatban. Egy nő, aki a közlekedési zűrzavarban épp felszállt a 30-as buszra a Tavistock Square közelében, felidézi, hogy üzenetet kapott akkori barátjától:

Igazad volt, ezek bombák voltak.

Elmondása szerint épp visszatette a telefonját a zsebébe, amikor a busz felrobbant. A nő a nyakát törte, de így is épségben kijutott a buszból, míg a mellette ülők meghaltak. Egy másik túlélő, Mustafa Kurtuldu arról mesélt, hogyan élte meg a robbanást az Aldgate közelében közlekedő metrón, miközben a GMTV reggeli adásában szerepelt. Kurtuldunak, miután kiszabadították a kocsiból és kivitték az állomásról, a rendőrök átkutatták a táskáját, mert a férfi a bemutatkozásánál arab nevet használt. A tévés szereplésénél is fontosnak tartotta kiemelni a műsorvezető, hogy Kurtuldutól muszlim férfiként kér állásfoglalást. Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy szélsőségesek követték el a támadásokat.

A nyomozásnak köszönhetően jutottak el Leeds Beeston nevű városrészébe, ahonnan négy támadó közül ketten származtak, és a legfiatalabb tag testvére segítette a hatóságokat. A támadók egy albérletben gyártották a bombákat, úgy, hogy a környéken a növények már kiégtek a sok méreganyagtól. A nyomozás idejére ellepték a rendőrök a környéket, és muszlim közösségekben kezdtek el razziát tartani, mert nem tudták, vannak-e még támogatóik. Egy ponton már inkább megkérték a muszlim lakosságot, hogy ha tehetik, akkor ne hagyják el az otthonaikat.

A sorozat mind a négy epizódjának főtémája maga a nyomozás, és többször is elismétlik, hogy nagy volt a nyomás a hatóságokon egyrészt a társadalom, másrészt pedig saját felelősségük miatt.

Másodjára is lecsapnak

A sorozatban megszólal Eliza Manningham-Buller, az MI5 akkori igazgatója, valamint Tony Blair egykori miniszterelnök is. A rendező feltette utóbbinak a kérdést, miszerint vajon a 2003-as iraki invázió közvetlenül vezetett-e ezekhez a támadásokhoz Nagy-Britanniában? Blair válasza részben kitérő volt, de ez volt az első alkalom, hogy a kormányfőt először szembesítik ezzel a váddal. Ugyanis alig két héttel később megismétlődött a robbantási merénylet. A helyszínelők az alagútban éppen búcsúszertartást tartottak a halottak emlékére, majd visszatértek a felszínre, az emberek pedig pánikban törtek ki. Július 21-én, két héttel a sikeres támadások után négy sikertelen következett London négy különböző pontján.

Amikor a rendőrség végül elfogta Yassin Omart, aki megpróbálta felrobbantani a Warren Street-i metrót, majd burkában menekült Birminghamba – épp egy fürdőkádban állt, hátizsákkal a hátán. Két társa alsónadrágban, éppen a délutáni szunyókálás közepette tért magához, a csapat negyedik tagját pedig Olaszországban fogták el, alig nyolc nappal a sikertelen támadás után. Ők jelenleg is az életfogytig tartó börtönbüntetésüket töltik.

A rendőrség több hibát is vétett ebben a bő egy hétben, amíg az elkövetők után kutattak. A lakosság barna bőrszínnel rendelkező vagy muszlimnak kinéző tagjait már az utcán is megmotozták, és a legnagyobb kapkodásban egy ártatlan férfi életét is kioltották.

Egy ártatlan élet vége

A második támadást követően a rendőrségnek egy rossz minőségű, fekete-fehér fotója volt az egyik elkövetőről. Egy megfigyelő csapat állt rá a címre, ahol a feltételezett elkövető lakott az információjuk szerint, de valamivel nem számoltak.

A megfigyelők elmentek pisilni, amikor a házból kijött egy férfi.

A leírás alapján ő lehetett az egyik támadó, de mivel a megfigyelők nem azonosították az arcát, így egy embernek kellett követnie a farmerban és farmerdzsekiben sétáló fiatalt. Buszra szállt, majd onnan le és vissza, végül a metró felé vette az irányt, pont annál a megállónál, ahol előző nap sikertelen volt a támadás.

Az aluljáróban elvett egy újságot, majd a jegyét felmutatva belépett a metró területére. Nem tudta, hogy ketten a megfigyelését végző rendőrök közül utánarohantak, majd az ajtó becsukódása előtt hátulról hét alkalommal fejbe lőtték. Erre azért volt szükség, mert attól tartottak, hogy a férfi ismét robbantani készül, de nem volt nála bomba. Ugyanis egy ártatlan férfit, a 27 éves brazil villanyszerelőt, Jean Charles de Menezest lőtték agyon.

A kivégzésben részt vevő rendőr a sorozatban először szólalt meg a történtekkel kapcsolatban, tisztázva, hogy a brazil férfi nem csinált semmi gyanúsat, az ő döntése volt, hogy használja a fegyverét, de szerinte a feletteseiknek kellett volna elvégezni az azonosítást. Az ártatlan férfi lemészárlása miatt tüntetéshullám indult el a városban, a rendőrség kezdetben több hazugsággal igyekezte kimosdatni magát a történtekből, végül elismerték a tévedésüket. A rendőrségnél nem történt felelősségre vonás Menezes halála miatt, de közveszély okozása miatt 175 ezer fontos, vagyis kicsivel több mint 82 millió forintos pénzbüntetéssel sújtották. A családtól nem kértek elnézést, a lakosság felé pedig soha nem tisztázták hivatalosan, hogy milyen hazugságokat terjesztettek a brazil férfival kapcsolatban.

(Borítókép: Részlet A londoni terrortámadás: A terroristák nyomában című dokumentumsorozatból. Fotó: Netflix)