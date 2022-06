A Balaton dalával robbantották be a nyári fesztiválszezont

A budapesti Akvárium Klubban gyűltek össze csütörtökön a balatoni kulturális kínálat szervezői, hogy ismertessék, miért érdemes 2022-ben is a Balatonra utazni. A tó partján rendezett események világsztárok százait és magyar előadók ezreit vonultatják fel az idei nyáron: ismét megrendezik a Balaton Soundot és B my Lake-et, lesz Paloznaki Jazzpiknik, Művészetek Völgye, VeszprémFest, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Everness Fesztivál, STRAND Fesztivál, és kinyit a Plázs, a Kultkikötő, illetve elindul a ZamJam.

Ördög Nóra és Tilla vezetésével tizenegy héten át lesz hallható a MOL Nagyon Balaton-Podcast, amely az Indexen és a MOL Nagyon Balaton csatornáján fogható majd.

A műsorok mindegyike a balatoni eseményeket mutatja be, vendégei az események szervezői mellett fellépő művészek. Újabb húsz ajánlattal bővül a Best of Balaton portál, idén is megjelenik a Balaton Magazin a DRIVE Magazin különszámaként, a Best of Summer kiadvány pedig a nyár legfontosabb eseményeinek műsorfüzeteként jut el a közönséghez. Nem mellesleg ez a régió viselheti 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelynek apropóján már idén számtalan kihagyhatatlan rendezvénnyel vár Veszprém és a Balaton régió.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a Balaton dalát is bemutatták, amelyet idén a Bagossy Brothers Company jegyez. A zenekar frontembere kiemelte: a Balaton a második otthona a csapatnak, hiszen a rengeteg koncert után mindig ide térnek haza. Bagossy Norbertben már régen érett a gondolat, hogy ezt dal formájában megköszönje.

„A MOL Nagyon Balaton 2013-ban azzal a szándékkal indult útjára, hogy védjegyként mutassa meg a turistáknak, melyek a Balaton régió igazán nívós, izgalmas eseményei. Az idei MOL Nagyon Balaton már a tizedik, a tó körül pedig évről évre egyre több a világszínvonalú vagy csak ránk, magyarokra jellemző esemény. Ezek más-más szervezésében zajló események, a közös bennük a Balaton és a színes zenei kínálat” – mondta Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Jubilál a STRAND, startol a ZamJam

A Balaton partján megrendezett fesztiválok közül – bár mindegyiknek megvannak a sajátosságai, amelyek egyedivé teszik – érdemes kiemelni a ZamJam Fesztivált, amelynek küldetése az is, hogy a nyár kellős közepén olyan oldalát mutassa meg a Balaton fesztiválfővárosának, amelyet sokan nem is ismernek. A ZamJam fő helyszínén, a Balaton-parti rendezvénytéren a Mol színpadán csütörtöktől szombatig egyetlen színpad várja a jammelni vágyókat. Fellép a Kool and the Gang, előttük pedig Szikora Róbert és a negyvenéves R-Go szórakoztatja a közönséget, akikhez – idén először – a Valmar csapata is csatlakozik. Színpadra áll Charlie és Geszti Péter, a Balaton Ünnepe keretében pedig a Best of Balaton kurátorai adnak át díjakat. A fellépők közt szerepel Shaggy, az osztrák Deladap és a Random Trip is. A Telekom törpeszínpadán naponta egyszer ingyenes koncertek várják a ZamJamelőket. Érkezik Little G, majd Járai Márk és Lovasi András is.

Több helyen is szembejön a kortárs képzőművészet a ZamJam idején Zamárdiban. Bereczki Kata képei már a plakátokon, hirdetéseken is megjelentek, de balatoni alkotásai az esemény fő helyszínén is láthatók lesznek. Labrosse Dani a Lobenwein Galéria felkérésére tíz ikonikus balatoni helyről készített képeket, amelyek először a ZamJamen lesznek láthatók. Zamárdi húsz pontján és a vasútállomáson ugyancsak megjelenik a kortárs képzőművészet, kifejezetten balatoni tematikával. Az állomáson például korabeli balatoni turisztikai plakátokat láthatnak a ZamJam vendégei. Lesznek irodalmi beszélgetések, és magyar filmet is vetítenek majd a parton.

A MOL Nagyon Balatonnal együtt a STRAND Fesztivál is jubilál: tizedszer nyitja meg a kapuit a közönség előtt, ráadásul idén újra Zamárdiban. A szervező VOLT Produkció minden eddiginél teljesebb programot és nyaralással felérő élményeket ígér. A rendezvényen olyan világsztárok lépnek fel, mint Sean Paul, Parov Stelar, a Clean Bandit, Alvaro Soler, Tom Walker vagy Timmy Trumpet. Augusztus 20-án megünneplik a Halott Pénz 18. születésnapját, amihez Beton.Hofi, Dzsúdló, a ByeAlex és a Slepp, a Hősök, Ohnody és Krúbi is csatlakozik. Estére pedig Magyarország legnagyobb tűzijátékát ígérik.

Folytatódik a Best of Balaton sorozat

Tizenhárom kurátor áll a kezdeményezés mögött, ők azok, akik tavaly óta ajánlanak helyeket, tájakat, ügyeket, embereket, amikért és akikért érdemes felkeresni a Balatont.

„A tavalyi ötven ajánlatot idén újabb húsz egészíti ki. Június 27-én indul a sorozat, amely keretében naponta mutatunk be egy-egy filmet azokról a helyekről, emberekről, ügyekről, amelyek miatt szeretjük a Balatont” – mondta Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője. A kurátorok között egyébként olyan személyek vannak, akik imádják a Balatont. Ilyen például Pantl Péter, Mol-csoport kommunikációs igazgatója, Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Tilla, Sebestyén Balázs, Trokán Nóra, Ördög Nóra vagy Vecsey H. Miklós.

A Balaton partján rendezett fesztiválok sora az egész nyári időszakot lefedi, felsorolni is kihívás, mennyi koncert és program várja a kikapcsolódni vágyó közönséget. Ahogy tavaly nyáron, az Index idén is igyekszik majd minél több olyan helyszínt bemutatni, ahova mindenképp érdemes ellátogatni. A zenei és művészeti események mellett pedig a sportról se feledkezzünk meg: 2022. július 14-én, 9.00 órakor rajtol el az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, ahol minden eddiginél több résztvevőre számít a Magyar Vitorlás Szövetség.

Európa legnagyobb és legnépszerűbb tókerülő versenyén az indulóknak negyvennyolc óra áll rendelkezésre a 155 kilométeres távolság megtételére, a már hagyományosnak számító Balatonfüred-Balatonkenese- Siófok-Tihany-Keszthely- Balatonfüred vonalon. A Regatta az idei esztendőben is több napos vitorlás ünnep lesz, a verseny ideje alatt kiállítókkal, parti programokkal, és óriás kivetítővel várják az érdeklődőket Balatonfüreden.

(Borítókép: Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)