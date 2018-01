Fortepan: totózás tippekkel és tippek nélkül

2016. végén egy tucat olyan képet mutattunk Önöknek, amiknek a helyszínét nem sikerült azonosítanunk. A segítségüket kértük és pár nap alatt többszáz ötlet érkezett, köztük jópár helyes megoldás is.

Most az ezévi legidegesítőbb fotókat szeretnénk megosztani, illetve bedobunk pár, évek óta megfejtetlen fényképet is, hátha most győz a közös emlékezet. Idén több mint 15.000 fotót publikáltunk a Fortepanon és jórészükhöz született képleírás is. Köszönhetően a 20-30 ismeretlen olvasónknak, akik napi rendszerességgel ötletelnek a Fórumon

Egy-egy kép "megfejtésekor" általában a Google Streetview az igazoló eszköz. Ritkán fordul elő, hogy ne maradna valami nyoma egy - akár százéves - utcaképnek a jelen utcaképén. Sokszor valami apróság - egy kerítés-lábazat, egy villamos felsővezeték kampó, vagy egy pincerács - őrzi az évtizedekkel ezelőtti városképet. Mégis vannak képek, amik kifogtak rajtunk, de úgy érezzük, hogy a személyes emlékezet segíthet rátalálni a helyszínre. Jöjjön tehát az idei legidegesítőbb 13+1 fotó! A kérdés: hol járunk? Megfejtéseket küldhetnek ide is.

A képek kiválasztásában Péter Gábor és Simon Gyula segített.