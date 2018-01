Hét Fortepan képet sikerült beazonosítani

Két olvasónk is felismerte és streetview fotókkal bizonyította Hámori Gyula esküvői kocsis fotójának helyszínét. Mi a Zsidónegyedre tippeltünk, de nem lett igazunk. A kocsi a Rózsa utca 40b előtt áll. Kiderült, hogy egy párja is van a Fortepanon, így két oldalról is láthatjuk a virágfüzéres autót. Félrevezető volt, hogy Stern Miksának volt egy papírkereskedése a Dohány utcában (is). Szintén zavaró, hogy a háttérben látható Rózsa utca 47b ma más képet mutat. Az eredeti, nagy belmagasságú földszinti üzlet kapott egy középső új födémet, vagyis vizszintesen félbevágták a teret. Ezért az ablakok ma nagyon másképp néznek ki, mint az archív képen.

(Fotó: Hámori Gyula / FORTEPAN)