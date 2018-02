Divatfotók a 70-es évekből, a Lánchíd oroszlánja mellől

A hetvenes években egészen más volt a divatfotózás, mint ma: nem tömörültek izgatott stylistok a modellek körül, nem rohangáltak fáradt asszisztensek a fotós mellett, a manökenek gyakran saját ruháikat, kiegészítőiket is viselték. Jávor István fotós a modelljeit, például Pataki Ágit vagy Sütő Enikőt műterem helyett lovardába, mellékutcákba, nemzeti parkba vitte. Lendületes, energikus képei új színt hoztak a korábbi unalmas, statikus magyar divatfotózásba. A hiánygazdaság éveiben a divatfotók jellemzően nem hatottak közvetlenül a kereskedelmi forgalomra, a ruhagyáraknak inkább arra kellettek a képek, hogy kiadványaikban, üzleti partnereiknek szánt ajánlataikban megjelentessék a legújabb kollekciót.

A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Jávor István fotóival már többször foglalkoztunk itt az Indexen: bemutattuk amerikai, kárpátaljai képeit, a legendás Taurus gumigyárban készített anyagát, a Jedlik Ányos Gimnázium bolondballagását, majda Régi idők focijának forgatási képeit is, most pedig divatfotókat válogattunk a hetvenes és nyolcvanas évekből. Jávort ma legtöbben dokumentumfilmesként ismerik, de fotósként kezdte, sőt, talán még kevésbé közismert, hogy gombügynökként is tevékenykedett: pályája egy rövidebb szakaszán kézzel készített míves kabátgombokat forgalmazott.

A Fényképész Szövetkezet fotós-tanulója volt, amikor megismerte, majd feleségül vette a Május 1. Ruhagyár igazgatójának, Kovács Józsefnek a lányát, és rengeteg embert megismert, akik a ruházati iparban dolgoztak. Akkoriban a divatfotók művi, merev állóképek voltak, a modellek próbababaként viselték az adott blúzt, kabátot vagy sapkát. "Élőbb világot szerettem volna, valami mást mutatni, mint a megszokott. " - mondja Jávor István, aki munkáinak nagyobb részét a Fortepannak adományozta.

Így lett a filmgyári standfotóval egy időben divatfotós, bő tíz évig rendszeresen dolgozott ruhaipari nagyvállalatoknak: főként a FÉKON Ruházati Vállalatnak az Elegant Május 1. Ruhagyárnak, a Hungarocoopnak, a Magyar Divat Intézetnek.

A válogatás első négy fotója a Magyar Divat Intézet kollekciójáról készült a vácrátóti arborétumban, ahol Jávor István fotósként rögzítette egy készülő divatfilm képeit, melynek alkotói Jávor emlékei szerint Sándor Pál, és Koltai Lajos voltak. Elől Diós Kati, Safranek Anna és Badonyi Vali, a kor ismert modelljei láthatóak egyedi széldzsekikben. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

A modellek Jávor szerint akkoriban alkalmanként 400-500 forintot kerestek, ami nem számított rossz pénznek, tekintve, hogy az átlagkereset a KSH adatai szerint 2500-3000 forint volt. Így aztán a modellek, manökenek rendszerint teljes állásban a divatiparban dolgoztak, nem volt szükségük másik állásra. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

A ruhaipari vállalatok kereskedelmi osztályának munkatársai a vállalat propagandistáival egyeztettek arról, hogy mely termékeket érdemes fotózni. "Eldöntötték, hogy újságba, szórólapra, plakátra, hirdetéshez vagy csak egyszerűen a dokumentáció miatt szükséges a fotó. A propagandisták értesítettek engem, elmondták mi az igény, utána én szerveztem le a helyszínt, meg a modelleket" - mondja Jávor István. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Ezek az egyedi darabok a Magyar Divat Intézet divattervezőinek kreációi, sosem kerültek kereskedelmi forgalomba. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Lantos Piroska nevet a tükörbe Jávor István fényképezőgépe előtt, akit az Új Tükör hetilap egyenesen magyar nemzeti kincsnek nevezett. Mélyvörös hajzuhatagával tüzelt körülötte a levegő, legalábbis Jávor István így emlékszik rá. A hatvanas, hetvenes években itthon foglalkoztatott modell Párizsban, majd New Yorkban folytatta modellkarrierjét, ahol 29 éves korában tragikus véget ért: egy hármas gyilkosság áldozata lett. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

"Nem volt nagy autóforgalom, úgy emlékszem hétvégén volt a fotózás, de az biztos, hogy az utcát nem zárták le a kedvünkért. Megvártuk, amíg elmegy az autó, és utána kiszaladtunk az úttestre" - meséli Jávor István. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Schmidt Bea sztármanökent és az ő Május 1. ruhagyári fényes kabátját a lóversenypályán fotózta Jávor István. A mögötte látható férfiak nem modellek, hanem civilek a lovin, nem tudván, hogy ők is a kép szereplői. "Nem kellett sokat vacakolni a képmáshoz fűződő jogokkal, mindenki megtiszteltetésnek érezte, ha képbe kerülhetett" - mondja a fotós. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Vári Judit és ikerpárja Vári Ágnes énekesként lett híres, Jávor István kérte meg őket, hogy modellkedjenek is. Kifejezetten szerette fotósként a még nem ismert arcokat. A Vári-ikrek az 1969-es Táncdalfesztiválon tűntek fel, a Petőfi Népe velük készült 1969 szeptemberi interjúja szerint a gimnázium mellett néptáncosok voltak az Építők Vadrózsa együttesében, majd áttértek az éneklésre. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Ha ez egy mai divatfotó lenne, akkor a Schmidt Bea szeme alatti karikának valószínűleg nekiesett volna egy photoshop-mester, de erre a hetvenes években nem volt mód és igény sem. "Akkoriban inkább a műtermi fotóknál volt jellemző a retus" - mondja Jávor István. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

A Fékon Ruhaipari Vállalat termékkatalógusának címlapján az ingek és blúzok állnak a középpontban, a sofőr furcsa álarca a régi autó stílusához illeszkedő arcvédő. A fotózásra korabeli autós szemüveget és kesztyűt is vittek kelléknek, de valamiért a modell nem vette fel azokat. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Balra Pataki Ági, a kor legnépszerűbb modellje, jobbra Vári Judit látható égő cigarettával, ami ma már elképzelhetetlen és tilos is a divatfotókon. "Pataki Ági elsőrangú partner volt, sosem vette a munkát félvállról, mindig pontosan érezte, hogy mit szeretnék elérni a fotóval. Emellett hallatlan stílusérzékkel rendelkezett, mindig hozott kiegészítőket, például ami ezen a fotón a fején van, az is sajátja volt" - emlékszik vissza Jávor István. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Vadász Éva a Fékon blúzában. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Kovács Ottília eredetileg néptáncos volt, akit Jávor István egyszerűen leszólított, és megkérte, hogy modellkedjen neki. Kovács Ottília később színésznő lett, például ő alakította az István a király című rockoperában Rékát, Koppány lányát, az énekhangja pedig Sebestyén Márta volt. És hogy miért van egy riasztó bohóc is a divatfotón? "Mert azt gondoltam, hogy a bohóccal egyénibb lehet a kép, és még most is úgy látom, hogy nem volt haszontalan gondolat" - válaszol Jávor István. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Ahhoz sem kellett a hetvenes években engedély, hogy egy csapat modell felmásszon a Lánchíd oroszlánjának lábához. Még a forgalom sem állt le, a fotó egy Fékon kiadvány címlapjára készült. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Badonyi Vali egy játszótéren mosolyog. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Apostol Éva a Május 1. Ruhagyár kabátjában. Lánya Nikolette Noel hollywoodi színésznő, aki egyebek mellett a Feláldozhatók 2. című Stallone-filmben szerepelt. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Pataki Ági szőrmebundája miatt a hetvenes években még nem szólaltak fel az állatvédők, ma már valószínűleg kiverné a térdközépig érő télikabát a biztosítékot. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Hátul Sütő Enikő modell áll, aki csupasz hátas Fabulonos reklámfotójával lett elképesztően híres. Egy interjúban később azt mondta, hogy valójában nem volt meztelen a felsőteste, csak egy nagyon kivágott fölső volt rajta. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)

Pataki Ágnes a fotózás szünetében megigazítja a sminkjét, sminkes ugyanis nem volt a hetvenes évek fotózásain. (Fotó: Jávor István / FORTEPAN)