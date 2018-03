Gavalléros könnyelműség, játékszenvedély, zöld gyep

A lófuttatás a legtöbbször családi ügy, a sportág őshazájában, Angliában is több száz éve ugyanazok a dinasztiák a lótulajdonosok. Itthon is az arisztokrácia hobbija és életformája lett a 19. század második felétől lóversenyzés, de tehetős polgárcsaládok is beszálltak a futtatásba. Egyik ilyen volt a Petanovits család. Az idősebb Petanovits József vendéglősként lett ismert, majd a lóversenypályák, a turf elmaradhatatlan alakjává is vált a huszadik század legelején. Később fia, ifjabb Petanovits józsef vitte tovább az istállót. Lelkes fényképész is volt, a családi fotók mellett gyűjteményében rengeteg kép maradt fenn az 1930-as évek Dunakeszijéről és Alagjáról, valamint a lóversenyről.