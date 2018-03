Guszti és Guszta élete tizenhat képben

„És ez az; az ember elbeszél egy epizódot, és maga is érzi, hogy ez nem az, amit tulajdonképp közölni akart. Hiányzik belőle a szél, a szag, a hang, a tetű, vagy tudom is én mi, ami azt az epizódot éppen azzá tette, ami volt...”– írta a háborút munkaszolgálatosként túlélő Feuer Gusztáv Ausztráliába szakadt barátjának 1946-ban, amikor a tébolyodott időkről akart valamelyest érzékelhető képet adni. A harmincas évek ismert belsőépítésze kamerájával mégis el tudott kapni valamit: sokféle arcot, kapcsolatokat, önfeledt nevetést, megélni nem félt pillanatokat, fényeket és árnyékokat – közben egy kis szippantás a korabeli Budapest hétköznapokon is izgalmas levegőjébe, egy röpke pillantás a korszak újító bútortrendjeire.